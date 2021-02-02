【關鍵時事】如果在真正的捷運車廂拍攝不雅影片，會觸犯什麼法？

最近有成人影音平台的影片出現了在捷運車廂內拍攝的畫面，引發了網路上的討論，好奇捷運是否在管理上出現了疏忽，不過該影音平台出面強調該場景並非真實捷運車廂，而是他們自己以真實捷運車廂為範本打造的拍攝場地。

而台北捷運也強調業者以捷運車廂當成是吸引會員的手法會誤導大眾，更表示平時都會做性騷擾防制的宣導和巡邏，若真的有遇到性騷擾事件，可以求助車站的服務人員或是報警處理，北捷對影音平台這樣的情況表示譴責，認為不應該用仿製捷運的方式，來拍攝不雅影片或照片。

因為拍攝影片的場地是影音平台自製的場景，而台北捷運也的確沒有出現在車廂拍攝不雅影片的情況，所以在這個拍攝不雅影片的行為上基本上不會有違法的問題；不過，假設今天真的有人在捷運或是其他大眾運輸工具的車廂內拍攝不雅影片或圖片，可能會違反什麼法規呢？

依《刑法》第234條規定，假如有意圖要供人觀看，而在公開場所做出猥褻不雅的行為，最高可以處一年以下的有期徒刑，因此，若影音平台在真實的捷運車廂內拍攝要上傳給會員看的不雅影片，就可能觸犯該法條，成立公然猥褻罪。

而在網路上提供平台去散布各種不雅影片、圖片、文字給大眾觀看或下載，其實也是違法的行為喔！

《刑法》第235條有規定，若有散布、播放甚至是販賣或是公開陳列給眾人觀賞的含有猥褻內容的影片、圖片、文字，最高可是會被處兩年以下的有期徒期，刑責並不輕喔！

像是在網路上出現他人不雅照外流時，可能會有不少人在留言區聲稱自己檔案可以傳給大家，若真的有看到這樣的行為，千萬不要跟著人家去「上車」，因為這不只會違法，更是對照片被外流者的二次傷害，遇到這樣的事情，我們應該盡力去阻止照片繼續流傳，不要因為好奇而造成他人永久性的傷害。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航