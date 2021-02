你說的喔、這又沒差、笑死，這些聊天常用的口語英文怎麼說？

我們生活中常講的「你說的哦!」、「又沒差」、「笑死」這些小句子用英文該怎麼說呢?這些口語英文可以讓你在用英文聊天的時候聽起來更流暢哦!跟著希平方一起來學習吧!

No take-backs!

那我們先來看小編最近在影集裡看到的說法No take-backs!,意思就是you can’t take it back「你不能收回」,那就有點像是我們常常會說的「你說的哦!」的意思,還有另一個比較可愛的用法是No backsies! 不過這個用法感覺會比較像小朋友在說的,對比較熟的朋友裝可愛時可以用,來看個情境:

A: Wow, your hat looks fantastic. I'm gonna steal it!(哇,你的帽子太酷了吧。我要把它偷走!) B: You can have it if you want. I don’t think I can pull off this hat.(你要的話拿去啊。我覺得我沒辦法駕馭這頂帽子。) A: No backsies! It's mine now.(你說的哦!那它是我的了。)

還有一種情況是,小朋友在玩鬼抓人的時候,要說「不能馬上反抓」也可以用這個字哦!

big deal

deal這個字原本是「交易、協議」,但big deal不是大交易的意思啦,聽到有人說a big deal的話指的是「一件大事」、「一件重要的事」,如果說it’s no big deal,表示這又不是什麼大事,中文的話就很像「這又沒差」,來看個例子:

A: We’re going to be late! Hurry up!(我們要遲到了啦!快點!) B: Just a bunch of old people giving boring speeches. It’s no big deal!(就一群老人的無聊演講而已。沒差啦!)

那影集裡面也常常聽到有人用嘲諷的口氣說Big deal!,意思就有點像中文的「那又怎樣?」或「有什麼大不了?」,來看個例子吧:

Yes, I ate all the free snacks at the snack station! Big deal!(對啦,我把零食區的免費零食都吃完了!有什麼大不了?)

如果單獨使用deal這個字的話,可以用來表達「成交!」、「那就這樣說好了!」的意思,來看個情境:

A: I’ll give you 500 dollars to buy your silence. Don’t tell anyone that I walked into a telephone pole while texting.(給你五百塊封口費。不要跟人家說我傳訊息的時候撞到電線桿。) B: Deal!(成交!)

what a joke

what a joke字面上的意思就是「真是個天大的笑話」,小編覺得日常生活中用起來很像我們平常嘲諷地講「笑死」的語氣,假設有人說今天要早睡:

A: I'm going to bed early tonight.(我今天要早睡。)

結果那個人凌晨三點都還沒睡,另一個人經過就可以說:

B: What a joke.(笑死。)

get a life

如果別人一直在做一些沒意義的事情,就可以說Get a life!,表示叫對方滾去做點有意義的事,例如:

Stop commenting on everything I do! Get a life!(不要再評論我所做的每件事了!做點有意義的事!)

那今天希平方的分享就到這邊,以後想說「沒差啦」、「你說的哦」這些話的時候,就不會再卡住囉!想學更多口語英文也可以再多多關注希平方哦!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【口語英文】「笑死」、「沒差啦!」英文怎麼說?〉為題發表

