特斯拉車主實測，解答你關於續航力、充電站、電池壽命的長久懷疑

文： 顏文群（從小夢想要擁有一台大排氣量、開起來轟隆轟隆的車子。為了完成夢想，每天努力餵飽小豬。長大後，好不容易小豬也吃飽了，才赫然發現，搞什麼啊現在汽油車變成了電動車，開起來都沒聲音也沒排氣量！為了親手終結自己從小的夢想，善用自己在電池材料的專業，努力提升鋰電池效率，現擔任台灣碩禾電材總經理特助及綠學院綠色帶路人）

近年全球在環保意識抬頭下吹起一陣銳不可擋的特斯拉狂熱，2020年特斯拉在全球銷售將近50萬輛，在臺灣至今銷售也達6000台的數量，想必你走在路上不時都可以看到特斯拉在路上行駛的蹤跡，又或是搭上了特斯拉計程車親身體驗一下特斯拉的魅力。看著這波熱潮襲來，多數民眾在狂熱之餘，往往因為以下三種原因而打消念頭：

電池續航力是否足夠？會不會受困荒郊野外？ 充電站太少，而且充電時間太長 電池壽命可信嗎？只要電池一壞整台車就報銷了？

想必內心深處的你還是十分手癢想要買Tesla吧！雖然網路上針對特斯拉規格性能的介紹已經琳瑯滿目，但接下來我們將從斯拉車主的駕駛實測經驗與駕乘數據引領你進入一份非常具深度的科學報導，從而給予你不同視角下的特斯拉知識。

電動車的續航力真的足夠嗎？

首先是續航力的問題。根據特斯拉車主駕駛的紀錄與數據資料顯示，考量各自輪圈半徑不同、行駛路段難易程度不同等外在變因，實際的里程數約莫是官方公布可行駛里程數的八成。以特斯拉的Model S車型為例作分析，官方公布可行駛里程數為644公里，搭配上車主實際經驗分析，我們可預期實際里程數為644*0.8=515.2公里，

你可能會想，那單趟515.2公里這個續航力是否足夠？根據交通部2017年發布的自用小客車使用狀況調查報告顯示，自用客車使用目的以通勤（學）43.1%與休閒24.8%合計超過七成所占比例最高，而對應單次平均行駛里程為30.5公里與47.2公里，單次行駛里程超過100公里以上的，比例分別只有2.9%與12.4%。

2017年國內自小客車使用狀況調查 | 資料來源：交通部

從資料顯示，相較於原產地美國廣大的腹地，在臺灣這樣地狹人稠的地方，無疑是大大降低電動車續航力的問題門檻。

充電站的數量真的足夠嗎？

據調查，充電站分級以及普及率，往往是讓消費者最望之卻步的關鍵點，接下來將對目前的三種充電等級做介紹，由慢到快分別是：家用充電、專用充電與特用充電。

家用充電就像是旅充，使用隨身攜帶的充電器接上家用110V或220V充電，但受限於電流大小，以110V/15A來做計算，每小時充電量僅為1.65度電，搭配官方數據計算約莫可行駛4公里。此外如考量到戶外、公共場所插頭找尋不易、停車位置問題、旅充線長問題，這個方式目前實際效益相當低，不切實際，所以我的經驗是你可以把這個充電方式直接排除。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

往上一級是專用充電，這是專門為了電動車建置的充電設施，包含建置在自家用的壁掛式充電樁也屬於此類型，Tesla稱這級的充電為目的地充電。專用充電一般使用220V電源，其電流在12~48A不等，每小時充電量2.6~10.5度電，意即可行駛旅程約8.0~38.4公里，算是真正會使用到、且也較普及的充電設施。

除了你家中的充電樁之外，專用充電輔助你的方法是旅程到了某一個主要停留點（即目的地）時的電流補充，舉凡購物中心、大賣場、旅遊景點、飯店等。目前臺灣就有將近300個地方配有充電站，充電站的數量也持續上升中，同時還有APP可以尋找充電站地點，分布已經夠普及，不像你心中想的好像數量很少。

最緊急的狀況則用特用充電，這是使用更高電流電壓的超快速充電系統，Tesla稱之為Super-Charger。以Model 3為例，目前支援的超充規格為最大功率為120kW的V2超充，充電功率是電池狀況最高可以達每小時120度，也就是說其充電一小時可以達到約莫400公里的續航。由於充電電壓與電流皆較前兩級高不少，因此不是廣泛會建置的充電設施，目前在臺灣已有25座超充，預計2021將續增13座以達全臺38座超充站的數量。

電動車的電池很容易壞？

最後，很多人會擔心電動車最關鍵零件——也就是鋰電池的壽命，因為不像汽油車，電動車的電池壞了，基本上整台車就報廢了。

一般而言，常規的鋰電池壽命至少需要滿足1000次的深度充放電測試後，還能維持80%的容量。簡單以單次續航力515公里來計算，經過1000*（515+515*0.8）/ 2 = 46萬3500公里的行駛後，續航力會降至515*0.8=412公里。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

值得注意的是，這個計算是以深度充放電，也就是100%→0%→100%→0%（100%DOD, Depth Of Discharge）循環為假設前提。實際上深度充放電對於電池壽命是最嚴苛的充放電測試標準，正常使用下你不可能常常用到完全沒電，這樣真的就要叫拖車了。

事實上，電動車推翻了汽油車的底層邏輯。汽油車的發展是一種代步工具取代你的腳，但電動車的發展是由數位驅動串連起的體驗型高效率移動。

早在2014年，特斯拉就宣布開放旗下所有電動車的相關專利，包含多項專利及未來專利，以利最大化電動車產業的發展。

也確實從當今的發展時局下，不難看出未來趨勢包含，電動車在續航力及能量密度上的表現是其他新能源汽車所無法達到的、汽車製造業將轉型為更著重駕乘體驗品質的汽車服務業，更進一步電動車的普及將激發舊有電網朝智慧電網轉型進而發展出更高效率的能源使用模式。

註解

掌握80/20法則，充不高過80%、放電不低於20%原則，不做深度充放電，可以大幅延長鋰電池壽命

本文由綠學院綠色帶路人的心底話專欄的文章《Tesla車主第一手報導！特斯拉道路實測一年報告大公開》重新編寫而成

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航