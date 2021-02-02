引爆用戶跳槽潮，WhatsApp隱私新政策推遲三個月能夠扭轉趨勢嗎？

焦點一：引爆用戶跳槽潮，WhatsApp隱私新政策推遲三個月是否有效？

在全球坐擁超過20億用戶的WhatsApp，在近日對外公開更新的服務條款與隱私政策。大眾對於這個政策的理解為WhatsApp將與母公司Facebook分享用戶的各種個人數據，如註冊資訊、交易資訊、互動資訊、裝置及IP位址等。大量披露用戶的個資外，用戶沒有拒絕的權利，拒絕共享的用戶將無法再使用WhatsApp的服務。

強硬的態度讓用戶們紛紛「跳船」，而因應難民潮而用戶數字大漲的就是通訊APP Telegram和Signal了。Telegram在1月12號於推特上表示：在過去三天內他們新增了超過2500萬名新用戶！

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然而，WhatsApp官方認為大眾對於新政策的理解失當，急需澄清。WhatsApp指出，所有聊天訊息、圖片等資訊，閱覽權限僅限對話的用戶之間，不會對外公開，即便是WhatsApp也無法知悉用戶的私人訊息；此外，WhatsApp也不會檢視用戶分享的位置資訊或用戶個人聯絡資訊，更不會與Facebook分享。

WhatsApp認為其政策與旗下用戶有大量待理解、溝通的空間，因此決定將用戶瀏覽、接受新服務的條款預定日期延後一季，也就是將改至5月15日重新推出新服務。WhatsApp得在期限前更努力地與用戶對話、重建用戶信任、進而理解將展開的新政策，看來是個大難題。

焦點二：Apple Podcast擬推「訂閱制」收費，Spotify股價應聲下降7%

蘋果iPhone系列手機在全球市占率高達18.6%，穩居市場第一，挾此優勢，加上早早就將Podcast功能內建於iOS系統中，蘋果在Podcast市場中一直位居領先地位，僅次於積極攻城掠地的Spotify。本月15日，身為Podcast開山始祖的蘋果，傳出正在考慮推出「訂閱制」的消息，以吸引更多的優質創作者投入，同時由此獲利。

過去，蘋果一直將Podcast視作附加功能「佛系經營」，但隨著Apple One訂閱服務上線，蘋果著重於加強Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+等內容服務，理所當然地，未來Apple Podcast的定位也很可能改變。訂閱消息一出，Spotify股價重摔7%，分析師指出，若Spotify遲遲未透過Podcast獲益，可能會使華爾街重新評估Spotify的潛在價值。

近年來，Spotify已砸近4億美元收購3家Podcast內容製作公司，並簽下Joe Rogan等知名Podcast主持人，並與DC英雄聯盟合作推出Podcast節目，在充實內容上不惜重金；為了將這些內容變現，去年底，Spotify更重金收購Podcast廣告公司Megaphone，顯示正在佈局Podcast廣告市場，力圖獲利。蘋果此一舉動，也正式宣告Podcast產業競爭進入白熱化階段。

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焦點三：少了cookie幫助消費者鎖定，天氣鎖定也許是新方法！

根據IBM商業價值研究院報告，七成的美國人表示，Covid-19使他們更加關注自己及其家人的安全與健康。疫情帶來了人們對於健康議題的看重，然而，如何識別這些重視健康的人，在新的一年將變得更困難，因為我們失去了過去高度仰仗的鎖定工具：沒有cookie了！

Covid-19並不是造成健康狀況變化的唯一因素，事實上，天氣或許是更普及、常見的健康變動因子。例如溫度升高時，可能會導致植物在一定期間內產生更多的花粉，代表著民眾的過敏症狀可能加重。事實上，大概很難想到比天氣更「與民接軌」的因子了。從感冒到過敏、從心理健康到健康保險、從室內娛樂到戶外運動⋯⋯以上都可以跟天氣息息相關。

舉一些更生活化的例子：在國外，有連鎖速食店以天氣作為午餐時間促銷廣告的素材選擇。它與廣告代理商合作，會根據消費者當地的天氣狀況，投放不同餐點的手機廣告。氣溫降到15度以下時，放出挑選新鮮食材製作成熱湯的廣告；相對的，當高於15度時，則投放沙拉和三明治的廣告，而這些廣告效果非常好！

根據IBM Watson Advertising《Covid-19和用戶行為研究》，接受調查的68％消費者表示，疫情開始以來，氣象數據成為日程安排的核心參考資料。後續研究中也顯示，參與者會使用天氣預報來幫助管理至少一種健康狀況，顯見越來越多用戶關注氣候及地方天氣。利用日漸準確的天氣預報數據及強悍的地理定位平台，可以讓你在消費者作出考慮天氣的決策時，發送相關的行銷資訊來增加與消費者的連結！

焦點四：SSP（廣告供應方平台）大評比！Google穩居第一、Amazon緊接在後

在最新一期《廣告主認知報告》（Advertiser Perceptions Report）中，Google廣告系統幾乎在所有類別中都排名第一。其中，在SSP平台評比中，Google獲得了51%的網站主的肯定，大幅領先其他競爭對手；與此同時，僅有10%的網站主選擇位居第二的Amazon作為合作夥伴。

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《廣告主認知報告》中也顯示了廣告界因應cookie及IDFA即將消逝而生的解方，那就是由廣告技術公司The Trade Desk在全球推出、倡導的Unified ID 2.0。

Unified ID 2.0是一個尚在起步、討論階段的規範系統，立志成為一個全球統一的身份識別符，獨立於個別的媒體或設備，成為數位廣告界共識共治的識別碼體系，讓客戶在投遞數位廣告時使用。報告顯示，已有15%發布商、廣告主承諾投入建構ID 2.0的計畫；另有38%發布商、廣告主，正在探索並暸解ID2.0的具體內容。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航