《中國西征》：導致19世紀清帝國衰落的關鍵原因有四，皆與帝國征服有關

文：濮德培（Peter C. Perdue）

第十六章 邊疆擴張對清代興衰的影響

（前略）

西北與東南邊疆

彷彿要應驗《易經》「日中則昃」的預言，正當清朝達到其頂峰之時，平衡開始轉變。在十九世紀初期中國日益增加的生態與政治難題，包括在邊疆的水災、饑荒與農民暴動，以及鴉片走私和外國要求貿易特權的壓力，最終導致了鴉片戰爭。官僚體制仍然有一定比例官員保有活力，他們以過去的陳宏謀為榜樣，但無法逆轉帝國的頹勢。

魏源是位偉大的歷史學者和軍事改革提倡家，他對抗西方的靈感來自十八世紀的邊疆征服戰爭，那些「為了和平的野蠻戰爭」（savage wars of peace）定義了帝國的邊界。他認為中國只要能夠復興那個時代的活力與精神，就能夠防衛任何外國的威脅。由此可見，即便在擴張已經終止之後，擴張的時代仍然啟發人們恢復與重現帝國過去偉大榮光的想像。

導致十九世紀清帝國衰落的關鍵原因有四：意外的地緣政治時機、誤將西北政策用在南方的環境、作為「協商國家」的清朝與地方社會的權力平衡，以及商業化對社會團結的衝擊，四者皆與帝國征服有關。儘管邏輯上相互獨立，但彼此相結合之下最終卻偶然（但不必然）導致中國最後一個王朝的崩解。這些當然不是清代崩潰的全貌，但有助於我們對帝國關鍵的最後百年發展出新的解釋觀點。

我對於十九世紀中國衰落與歐洲興起的解釋，首先奠基在偶然的時機：英國人剛好在一七八○年代帶著擴張鴉片貿易的要求抵達華南海岸，就在清朝軍隊剛達成西北大勝並迎回土爾扈特人之時。跟他們剛擊敗的蒙古人相比，清朝並沒有視英國為一個嚴重的威脅。同一時間帝國內部的緊張，特別是在邊疆邊緣地區可耕地的耗盡，造成需要國家關注的社會不安，使得清朝難以快速回應來自海岸的威脅。

第二個導致中國緩慢回應西方到來之因素，也源自於其西北經驗。很多曾經駐紮在西北的清代官員，都嘗試想要運用他們對蒙古的成功政策來處理國內與華南沿海的挑戰。但對中央歐亞所設計的戰略，並不適合運用在內地山區或者防範南方的「海上游牧民族」。乾隆有名的十全武功中，只有三個在西北的成功擔當得起這樣的稱號，但其他的勝利是否合於偉大之宣稱則較為可疑。它們實際上花費相當高的成本，但在安全上的收穫卻很少。同樣的，在海防與鎮壓鴉片上，西北經驗用處也不大。撇開時機不論，在西北邊疆獲得的軍事與外交經驗，產生對其他地域新挑戰的不當回應。

現在的學術研究，封閉了我們檢視中國邊疆彼此間關係的能力。一般來說，討論清朝與外國民族關係都僅就個別關係進行討論。例如在華南海岸的廣東貿易體系，就被認為與北方和俄羅斯的貿易關係完全無關。除此之外，使用「西方人」指稱俄羅斯人與英國人，而非中央歐亞民族，則將這些貿易與外交關係做出令人誤導的區分。例如傅樂淑極有價值的史料翻譯《中西關係紀實紀事 1644-1820》（A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations 1644-1820），就忽略很多與準噶爾有關的材料，而且僅將他們放在清朝與俄羅斯的關係中來考量。

然而，清朝的政策制訂者是同時處理所有邊疆的不同民族， 並且將類似的原則應用在他們身上。很多曾經派駐在西北的巡撫與總督，也在華南沿海任職。人員的延續性、共同的政策、共同的語言等因素統一了這些邊疆政策。清朝在處理十八世紀初期與準噶爾商隊貿易的問題時，很明顯援用和俄羅斯貿易的前例；而十八世紀晚期與英國的華南海岸貿易，則又依據這次準噶爾的經驗來處理。

與某一邊疆的某個群體的關係，會改變清朝對不同邊疆的另一個群體的觀感和行為模式。我們需要將中央歐亞、俄羅斯與英美貿易者看作同一個邊疆關係領域的不同部分，並且依照時間追蹤某一經驗對另一經驗的轉變與影響。在此我僅指出進一步研究的可能路徑。

細心的讀者可能已經注意到了，在西北邊境的貿易關係模式，與有名的華南沿海廣州貿易之間有著驚人的類似性。從一七六○年到一八三四年間，清代官僚採取在西北建立的前例來控制英國貿易商。由被指派的漢人商人團體取得可與外國人貿易的獨占執照；相關規定嚴格控制了進出貿易的港口、停留時間、可以交易的貨物。甚至兩個邊疆都有進行大黃的貿易，林則徐曾對這項藥材給予莫大信心。江南織造廠售賣商品到新疆所獲得的利潤被直接送到皇室所屬的內務府，就像廣州貿易一樣。

廣州貿易的規模當然更為龐大，每年中國貨品的輸出額甚至高達七百萬萬兩，對皇帝與地方官僚來說頗為有利可圖。皇帝的內務府每年從該地貿易獲得八十五萬五千兩，使得他有強烈的財政動機去延續這項貿易。儘管清廷也有強烈的動機維持西北的貿易運作，但在那裡他們的動機比較是安全戰略上而非商業利益。一位內務府有權力的獨立官員被派任為粵海關監督（Hoppo），負責監督廣東貿易；而在西北的貿易則由幾個巡撫、總督與理藩院負責監督。無論如何，整體來說兩者的差別在於規模，而非結構。

儘管在這些地方的貿易（準噶爾、新疆、俄羅斯、英國），其「商業利益從屬於政治國家利益」， 然而國家財政收益仍然是同等重要的考量。清朝在華南海岸應用他們從西北邊疆學習到的辦法，包括邊界的嚴密監控、與商人合作、以及貿易限制是換取「野蠻人」順服的有用工具。官員採取同樣的修辭來描述準噶爾人與英國人：他們是貪婪且難以駕馭的民族，不知羞恥或禮儀為何物，需要帝國恩典特別控制與馴服。

兩個邊疆最重要的共同特徵，就是不斷有來自外部商人要求更多貿易的壓力。對此，邊疆官員們嘗試以彈性放寬規定的方式來調適。再一次，邊疆作為一個實驗區可以因應地方情境對前例作某些調整。所以官員們准許使節團前往北京朝貢之時，其所攜帶貨物可在邊界售賣，准許有限數量的白銀可以在邊界流通，接受大量商隊無預期的到來，以及接受在其停留超過法定期限時幫忙準備物資。這些實務的決定讓貿易平順進行，並避免對地方權威造成過度的負擔。這些外國人都精明地利用地方彈性，盡可能地擴大自己的商業利益。但假如他們越線太多，清朝可能會關閉貿易來強迫他們要守規矩。

來自中國內地的商人在這些貿易中，都扮演了重要的角色。在西北邊界，他們可能是來自陝西和甘肅的商人、西藏人、回族穆斯林，或者精於商隊貿易管理的突厥貿易商。官員期待他們提供參與邊疆貿易所需的大部分資本，但在必要的時候官員們願意協助提供商業資金。

在西北，國家透過提供官方訂金，在貿易進行所需的財政挹注上扮演了比較大的角色；而在南方，廣州商人則越來越依賴英國貿易商所提供的訂金來進行貿易。兩邊的商人團體都陷入債務問題，但西北的商人是積欠於國家，而廣東商人則主要積欠於貿易夥伴。財務壓力使得兩地商人受到兩個不同方向的拉力：拉向內地，他們在此處理他們買進的貨物，以及拉往外地，也就是他們的供貨來源。

官員們深知金錢能買來忠誠。透過資金干預並支持在西北的以物易物交易，他們封鎖自己的貿易商與可疑的準噶爾人之間的金錢聯繫。比起在華南海岸，他們在西北比較有效地吸引這些「野蠻人」進入內地經濟。越來越大量的白銀與信貸流通進入南方，使得廣州商人越來越依賴英國的貿易夥伴。英國東印度的特選委員會和中國行商公行「聯姻變成單一的英——中基爾特」，聯合對抗非正規的私人貿易商。

儘管在兩個邊疆都有相當數量的私人貿易，非正規的走私主要沿著華南海岸發展起來。搭配很多的小港口與快船，他們比起路徑選擇有限的沙漠更難以控制。而且清朝的軍事力量已經完成西北地區的征服， 當然在該地區具有更大的支配力。

我們可以繼續引用其他的類似性與差異，但前述概略討論應該足以提供兩個邊疆的有用對比。這些比較指出，清代從西北勝利學得一套處理敵對勢力的方式，但他們在面對極為不同的邊疆環境則取法失當。

協商國家

清朝在十九世紀衰落的第三個關鍵因素，源於清代創建國家方式。透過觀察帝制中國如何定義其與地方權威的關係，特別是在邊疆環境下，我們可以瞭解到在集權與地方分權之間保持平衡，何以總是國家形成的一個關鍵要素。

在一項重要的最新研究裡，魯大維（David Robinson）已經指出在十六世紀初期的明朝地方「強人」 （men of force）的重要性，特別是在首都附近的地區。被地方官員描繪為「匪徒」的人，他們並非在遙遠地區因饑荒所迫叛亂的貧農，也不是代表地方共同體抵抗國家徵歛的潛在羅賓漢。這些所謂的匪徒背後有一些有力的庇護者，其勢力連結甚至可以通到朝廷裡面的宦官。在一五一○至一五一二年間的一次大規模叛亂導致首都遭到攻擊，顯示了在首都地區附近盤根錯節的地方共同體與地方權力網絡。大部分地方官僚都必須選擇跟這些地方強人協商而非將其壓制，並默許他們與其武裝扈從繼續橫行鄉鎮。

一再使用「盜匪」一詞，掩蓋了官員必須與有力人士協商才能阻止公開衝突的嚴重程度。「匪徒」 並不是一個客觀的社會範疇，而是地方官員用來遮掩流動與複雜的社會現實的標籤。魯大維主張大部分歷史學者都低估了暴力在中國歷史上的衝擊。即使在相對和平的明代中期，地方控制也是不穩固地仰賴文官與那些控制武力者之間的妥協。

魯大維分析明朝與地方強人協商的需要，讓我們得以洞悉清代邊疆統治成功背後的原因。相對於國內，明代官僚從來無法成功與在西北的蒙古人協商出穩定的防衛約定。他們一般將蒙古人看作異類或難以教化的暴力群體，不可能與之協商妥協。

但清朝統治者發現，保有強制力的協商對管理遙遠的邊疆就像在國內一樣有效。蒙古領導人在大草原上擁有武力，但可以誘導他們加入帝國事業裡。從早期的國家形成階段到土爾扈特人的戲劇性回歸， 滿洲領導者都在聚集蒙古盟友。在每個案例中，蒙古領導人都獲得了官階、薪俸、禮物與生計的保證，但也放棄自由移動或指派繼承人的權利。然而作為札薩克與旗人指揮官，他們仍然在清朝的嚴密監控下保留很多地方權力。那些堅決作戰對抗清朝勢力者，像是一六三○年代的察哈爾汗，則面臨了嚴厲的鎮壓。但清朝從來沒有擊敗過全部聯合在一起的蒙古人。

清代邊疆政策的本質，是透過不斷外交拉攏盟友來打擊其他更危險敵人，對蒙古人分而治之。對很多蒙古人來說，比起滿洲帝國本身，其他蒙古首領似乎更具威脅性。他們「致命的個體主義」在蒙古人之間造成很多緊張，但緊張本身並不會導致所有蒙古人接受清朝的控制。只有清朝精準的外交作為才避免了蒙古人聯合抵抗。當然，西方人同樣利益不一， 但他們在此都願意接受英國領導包括不平等條約「最惠國待遇」條款等，都使得中國此一著名的分化政策難以成功。再一次，在西北成功的做法並不能在南方奏效。

清朝的策略的確建構了中央集權的國家，但與西歐國家的過程非常不同。巴基（Karen Barkey）對鄂圖曼帝國的國家形成研究，闡明了在十七世紀歐亞大陸中央集權化的各種路徑。巴基質疑堤利將國家構建過程簡單分類成「強制密集」與「資本密集」的做法，並展示在兩種歐洲極端之外其實還有另一種國家構建路徑。她主張鄂圖曼帝國採取跟西歐國家（像法國）不同的手段來建構中央集權國家，因為他們是與敵人協商而非嘗試壓制他們。頑固的法國中央集權者導致了嚴重的抵抗運動，叛亂者拒絕國家徵稅或執行法律的權利，而鄂圖曼則很少面臨農民暴動或者菁英叛亂。

鄂圖曼面對的是所謂的「傑拉里」（celali）匪徒，這些人在十七世紀創造了很多的地方混亂，他們並非保護地方共同體免於國家徵歛的「社會匪徒」，而主要是嘗試在國家內部往上流動的復員士兵與失地農民。鄂圖曼官僚的做法是與這些地方強人協商，給予他們官職並利用其武力抵抗其他匪徒敵人。此處就像明代中國一樣，傑拉里也是一種國家標籤，以增加國家權力為目的而建構的一種社會類型。

鄂圖曼人也在協商破裂時使用武力，但他們通常無須鎮壓他們，而是成功地將這些傑拉里群體編入國家結構之中。鄂圖曼國家站在法國案例的對立端，法國案例導致了農民、貴族與宗教派系對於國家權威的公開反抗，但鄂圖曼與法國雙雙代表中央集權化與增加國家滲透力的成功案例。鄂圖曼帝國的其他研究也支持「協商國家」這一概念，並指出與清帝國之間的比較。

中國位在鄂圖曼與法國案例之間。中國國家創建者也透過協商把敵人拉進國家結構中，但也經常面對叛亂。就像巴基所承認的，中國的地方社會包含很多強大制度，提供了國家以外的自主組織基礎。鄉勇、宗教結社、行會、志願社群、市場階層、仕紳文學結社、同鄉會，還有青年團體等在官僚體制下大量湧現。獨斷的皇帝及他的官員對這些群體都抱持懷疑，但無法將之消滅，只能寄望讓他們轉向中央。

因此地方團體獲得大量授權，執行工作，替國家服務。他們分配饑荒賑濟、投資水利維護、造橋、經營孤兒院、管理市場、執行儀式等：這些是地方菁英在官方監督下所執行的功能。假如合作對雙方有利， 地方行政事務可以透過彈性的法規解釋來平順達成。但當國家衰落或濫權時，或者地方菁英掌握勢力均衡時，衝突就爆發了。

巴基主張鄂圖曼帝國的農民很少反叛，因為他們在家戶以外缺少信任紐帶或者貿易關係，但中國農民有比較多的選擇。中國在內地是協商國家，有點像鄂圖曼帝國，但中國人民擁有比較強的地方社會制度和較大的能力可以抵抗國家——假如他們選擇如此的話。無論如何，在強制力與其他說服工具之間的平衡運用是這兩個帝國的共同特徵。

雍正皇帝在回應曾靜對恢復「封建體系」（儒家經典中所謳歌的理想政府形式）的訴求時，討論了協商與中央集權化的問題。在這個理論中，封建主義實際上是中央與地方之間被正式承認的分權體制， 允許地方菁英在中央監督下擁有世襲權力。很多古典思想家認為，在秦朝統一各國之前，封建結構准許官員與民眾親近，並創造了中國的黃金時代。一些人主張恢復它，而其他人則主張時代已經改變，在統一帝國下封建價值並非重點所在，許多人如顧炎武則較溫和地呼籲「謂寓封建之意於郡縣之中，而二千年以來之敝可以復振」。

無論如何，曾靜採取極端立場，主張正如秦朝皇帝為了個人私慾從人民那裡「竊取」權力，滿洲人同樣在漢人臣民頭上強加了壓迫的中央官僚。雍正皇帝激烈駁斥曾靜，嚴厲譴責所有提倡封建主義的都是企圖削弱中央權威。有鑑於前任皇帝鎮壓的三藩之亂、他自身的繼位爭議，還有除了其兄弟之外來自年羹堯與隆科多等有力重臣的威脅，雍正皇帝很有理由害怕失去控制。他堅決為中央集權的官僚體制辯護，視為保證帝國內部秩序，還有防備來自外在威脅的唯一方法。

然而，雍正和他的繼位者在邊疆卻精確地採用了他們在內地貶斥的封建主義。儘管需要清代官僚承認他們的職位，但伯克、札薩克和喇嘛們都保留了某種世襲權威，並且在地方行政上擁有超越典型地方知縣的可觀自主性。實務上，這種協商與代表性的權威，為邊疆行政增加了有用的彈性，畢竟在邊疆地區接受漢文古典傳統教育的菁英稀少，而且人民接受不同的文化傳統。中國的國家決策者在邊疆地區跟在內地面臨相同的決擇：如何誘導敵對力量臣服於擴張中的帝國。彈性協商的地方行政是隨處可見的帝國統治特徵，在邊疆地區比其他地方顯露得更為徹底，不加隱瞞。

相關書摘 ►《中國西征》導論：清朝征服中央歐亞，在三個意義上是重大的世界歷史事件

書籍介紹

本文摘錄自《中國西征：大清征服中央歐亞與蒙古帝國的最後輓歌》，衛城出版

作者：濮德培（Peter C. Perdue）

譯者：葉品岑、蔡偉傑、林文凱

為何十八世紀準噶爾帝國滅亡，

會讓新疆、蒙古與西藏成為「中國」的一部分？

新清史宗師破解民族主義的經典之作．全球唯一中譯本

大清盛世的輝煌篇章，卻是大草原游牧史上最黑暗的一頁

今天的中國版圖，其實是清帝國在1600-1800年間向西擴張的產物。中國西征，征服了「中央歐亞」————也就是歐亞大陸的中心地帶，將現今的新疆與蒙古納入版圖，且牢牢控制西藏。乾隆皇帝誇耀大清盛世的「十全武功」，泰半都是這場西征的成果。

然而，清帝國西征並非是進入一塊無人地帶，而是摧毀了當地另一個帝國：準噶爾蒙古汗國。大清透過一系列野心勃勃的外交策略、軍事行動與經貿進逼，準噶爾帝國曾經存在過的痕跡幾乎遭到連根拔除。

「中國西征」雖然開啟大清歷史的偉大篇章，奠定中國版圖的疆界基礎，卻也終結最後的草原游牧帝國，終結數百年來的無邊界時代，更埋下日後宗教與種族衝突的種子。

七種語言、三方視角．首次完整呈現

要全盤檢視中國西征的歷史，就不能只有清帝國的單一視角，也不能僅仰賴中文史料。本書以「中央歐亞」為歷史舞臺，並將西征的大清帝國、東進的俄羅斯帝國，以及意欲匡復成吉思汗霸業的準噶爾蒙古帝國，同樣視為此一舞臺上的主角。

為了處理本書驚人的時空跨度與多方視角，本書除了中文與英文史料，還嫻熟兼採蒙文、滿文、俄文與日文等多達七種語言的史料。既關照帝國征服者塑造歷史的方式，亦挖掘歷史失語者的低聲呢喃，本書完整描繪了三大帝國彼此相爭、橫亙兩百年的精采史詩。

地理環境、外交戰略、軍事後勤、全球比較．面面俱到分析

所謂「中央歐亞」，西起烏克蘭大草原，東至太平洋沿海地區，北從西伯利亞森林的南緣，一路向南延伸到西藏高原。此區自然環境多變、語言文化與民族複雜，廣袤千里且缺乏明顯邊界。

當大清、俄羅斯與準噶爾三大帝國在此交會，此地環境如何形塑其經濟、貿易模式與社會文化？如何影響三方之間的外交關係與合縱連橫？任何稱霸此一區域的帝國，又是如何克服山川沙漠的地貌對軍事後勤與政治統治造成的巨大障礙？

本書不只跳脫征服者與民族主義的單一視角，更將清帝國與歷史上其他殖民帝國進行比較。《中國西征》看似從中國史出發，卻整合了政治、經濟、環境、軍事、文化等多重面向，並將中國西征的歷史，重新放回全球史的脈絡。

中國西征的故事，改變理解中國、帝國與殖民歷史的方式

在十八世紀以前，游牧民族也曾是歷史舞臺上的主要參與者。中國西征以後，最後的草原游牧帝國終結，也終結了自由來去的無邊界時代。世界史上的偉大篇章翻過新的一頁，游牧民族卻永遠喪失與定居農業社會競爭的機會。但是，中國西征的歷史從未遠去。

清帝國摧毀準噶爾，寫下征服者的故事。不只改變了世界對中央歐亞的認知，還改寫了「中國」的範圍與定義。這樣的敘事被日後的中華民族國家繼承。新疆、蒙古與西藏自此被視為中國領土，中國官方也自認各族皆統一在多民族國家之下。

《中國西征》的歷史，反映了「中國」被建構與詮釋成中國的過程。本書藉由對多種語言與文化背景的深刻理解，帶領讀者穿透當代的民族國家框架，重新回到那個勝負、疆界、國家定義都尚未僵固的精彩時代，省思「中國」的變動定義與多元可能。

清帝國如何征服中央歐亞大草原？如何掌控今天的新疆、蒙古與西藏？後代史家如何將這種控制正當化？這套敘事如何被日後的中國（華）民族國家繼承？又是如何改變中國看待伊斯蘭世界與蒙古的關係？今天中國政府在這些地方的治理政策，又與當年清帝國的作為有何呼應？

清帝國征服中央歐亞的歷史，至今仍深刻影響當代中國。

蒙古帝國的最後輓歌，是否仍在歷史失語者的耳際迴響？

本書特色

新清史宗師破解民族主義的經典之作．改變你對中國、帝國、殖民歷史的想像與想像

市面最完整．從長期歷史視野，看待新疆、蒙古、西藏議題的權威之作

全球唯一中譯本

收錄16頁全彩地圖與繪畫．詳實掌握大時代的歷史氛圍與資訊

精彩歷史敘事 × 制度脈絡分析：涵蓋經濟史、環境史、政治史、軍事史、文化史、全球史與帝國史，堪稱歷史學方法論的精采示範

歷史從未遠去：正是在中國西征的年代，臺灣被清帝國納入版圖，一起捲入「何謂中國」的歷史漩渦。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九