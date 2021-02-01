「呼籲釋放納瓦尼」俄羅斯人二度上街：游擊前進「水手的沉默」拘留所，逾5000人被捕

俄羅斯昨日（1月31日）發動第二次呼籲釋放反對派領袖納瓦尼（Alexie Navalny）示威遊行，警方如常暴力鎮壓，全俄有逾5000人被捕，納瓦尼的妻子尤莉亞（Yulia Navalnaya）也一度被拘留，目前已獲釋。納瓦尼陣營本次透過社群媒體多次更改聚集地點，採取游擊移動方式，使警方難以有效將示威者全數從街頭驅離。

全俄羅斯多座城市昨日再度出現示威人潮，由於俄國正值隆冬，抗爭大多在雪地裡進行；最嚴寒的西伯利亞雅庫次克（Yakutsk）昨日溫度約攝氏零下42度，亦有數十名民眾上街抗議。

據俄國政治人權監測網站《OVD-Info》（ОВД-Инфо）統計，天氣最惡劣的雅庫次克有11人被捕，而其他大城市抗議人數眾多，被捕者相對多。莫斯科有逾1600人被捕，聖彼得堡逾1100人遭拘留；西伯利亞大城市之一的克拉斯諾亞爾斯克近200人被捕，新西伯利亞、符拉迪沃斯托克（即海參崴）皆有逾百人被拘，總計全俄超過5000人被捕，至少82人是記者。俄國警方這次在鎮壓中多使用催淚瓦斯、警棍和電擊棒，有民眾則以雪球還擊。

На Сенной площади в Питере началась драка протестующих с ОМОНом. Там толпа попыталась отбить человека, которого задерживали несколько ОМОНовцев



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На Бабаевской и 2-й Боевской тоже начались столкновения с ОМОНом: силовиков забрасывают снежками, те в ответ теснят людей и выборочно задерживают



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俄國反對派領袖之一的納瓦尼日前從德國返回莫斯科後即被捕，被控詐欺、誹謗等罪名；納瓦尼過去已多次因與政府作對而入獄，去年疑遭俄國政府下毒，本次入獄引發眾怒，加上普亭去年修憲賦予自己更大權力、俄國經濟與防疫差，民眾累積的不滿宣洩而出。

俄羅斯反對派民眾在1月23日上街示威，昨天是第2次。在這7天之間，納瓦尼的弟弟奧列格（Ｏleg Navalny）、律師索勃爾（Lyubov Sobol）也被捕，目前軟禁於家中，罪名是煽動民眾在疫情期間聚集遊行、違反防疫措施。納瓦尼的妻子尤莉亞昨日亦現身莫斯科街頭，與抗爭民眾一同遊行，遭到當局拘捕後又釋放。

Photo Credit：AP / 達志影像 莫斯科示威者被捕。

此外，俄羅斯著名政治學家舒曼（Yekaterina Schulmann）與丈夫也被拘留。納瓦尼的盟友雅辛（Ilya Yashin）、反對派團體「開放俄羅斯」執行長皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）全都難逃被捕命運。

納瓦尼陣營多人被捕，但還有個「操盤手」在立陶宛

在周日之前，莫斯科警方提前關閉7個地鐵站，並限制市中心交通往來。稍後示威開始後，關閉的地鐵站增至11個；警方雖然暴力驅離示威者，但似乎無法快速達到成效。民眾透過網路指示不停變換集會地點，莫斯科警方只能見機追趕。

週日這場游擊示威的「操盤手」，就是納瓦尼另1名不在俄羅斯的高級助手沃爾科夫（Leonid Volkov）。沃爾科夫人在立陶宛，俄國獨立媒體《Znak》報導，他昨天同步透過社群平台向納瓦尼一派的支持者發布指令，5度更改集會地點，利用各個火車站廣場來混淆警方，實際上最主要目的地是納瓦尼被關押的拘留所。當地人慣用周邊路名代稱該間拘留所，稱為「水手的沉默」（Матросская Тишина）。

Photo Credit：AP / 達志影像 納瓦尼被拘留在「水手的沉默」（莫斯科審前拘留所），民眾抗爭到達此處。

Photo Credit：AP / 達志影像 警方將「水手的沉默」外民眾逮捕驅離。

不過，由於警方和安全部隊肯定多重把守「水手的沉默」，示威者雖然成功到達周圍，也無法凝聚。眼見無法聚集群眾，沃爾科夫發出指令，讓示威者再回到車站廣場。這下又要移動近5公里，願意從「水手的沉默」返回火車站的民眾明顯減少，但這似乎沒有影響車站的示威人潮，其他地方的人湧向車站；最後沒有一個明確的收尾，就在車站的安全部隊鎮壓驅逐下逕自消散。

納瓦尼陣營認為這是一次相當成功的行動。沃爾科夫表示，正在計劃下一次示威行動，最快可能就是本周二（2月2日）；俄國法院將於這天開庭審理納瓦尼，主要先針對他在假釋期間觸法，最高可能判處3年半徒刑。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範