美台關係剛剛朝「正常化」邁進，眼下何必急於在雙橡園升旗？

文：黃澎孝

最近，圍繞著美國拜登總統就職，以及民主黨政府對美中台關係的態度，藍營與紅媒噴發了陣陣醋酸；總結一句話，就是：

唯恐美台關係，繼續向好。

有句俗話說：「事實勝於雄辯」；不管北京或親中人士爽不爽，台灣駐美代表蕭美琴正式獲邀出席拜登的就職典禮，已是勿庸置疑的「事實」。誠如某些親中人士的酸言冷語，「一張邀請卡」沒什麼好敲鑼打鼓喜出望外的。其實，民進黨當局本來就很低調，只不過一些親中者與中共沆瀣一氣，迫不及待地預言台灣「門都沒有」，結果事實的反差，才造成了「醋海掀波」的呀。

然而不論他們怎麼唱衰，總的來說，大家還是不得不承認，這是美台關係前進的「一小步」吧？誠如荀子《勸學篇》所說：

不積跬步，無以致千里。

只要是「向前行」，總有「積小步成大步」的一天吧。只不過，還是有藍營人士，非常不爽美台關係讓民進黨「收稻尾」。紛紛秀出往昔胡志強、蕭萬長與柯林頓「寒暄背影照」或是2015年沈呂巡主持「雙橡園」升旗典禮舊照。總之，就是要貶低蕭美琴和小英總統的外交成績。

持平而論，美台關係一向是我外交工作的重中之重。歷任駐美代表都是一時之選，膺此重任者更無不全力以赴。但是，「形勢比人強」；近幾年來，美台關係之所以迭有突破性進展，未必與什麼人當駐美代表有關，而是因為美中關係發生了翻天覆地的改變。

中國已成為威脅美國霸權的最大「戰略對手」，為了制衡中國的戰略需要，美國才會加碼「台灣牌」。至於，美國的「台灣牌」到底會打到什麼程度？其實，我們也不要抱有過度樂觀的幻想。

就以最為「激進」的川普時代來看，即便：

美國國務院取消與台交往的限制。

美國駐聯合國大使，公開表達支持我國參與國際組織。

美國公開派遣高階官員訪台。

美國軍方公開展示與國軍的互動。

但是，對於美台之間的「外交承認」或「建立邦交」卻未曾有「口惠實至」的進展。如果連川普總統都止步於此，那麼拜登總統就更不可能突破了。

可喜的是，蔡英文總統非常低調沈穩，寵辱不驚地面對美中關係的變化，並且不卑不亢，不失時機地向北京釋放出：「維持現狀便是最大善意」的訊息。甚至於還公開表達願與北京在對等、尊嚴的原則上，進行「有意義」的對話。

讓台灣在被動成為美國制中的「棋子」，甚至於被當成美國敲打中共的「棒子」之餘，還能維持住合乎台灣利益的戰略定力。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（圖）14日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）視訊會談，感謝克拉夫特給予台灣堅定的支持。 （總統府提供） 中央社記者謝佳珍傳真 110年1月14日

更為可賀的是：中華民國台灣在退出聯合國半個世紀後，我們本著忍辱負重，自強不息的默默努力，不但體現出台灣不靠聯合國，仍然能夠生存發展的韌力。更驗證了「多難興邦，殷憂啟聖」的道理，在世界級的武漢肺炎抗疫，以及全球汽車晶片缺貨的事件中，展現了「Taiwan can help」的底氣與實力。￼

縱然，北京的玻璃心碎滿地，縱使，中共在全球範圍內，全方位的封殺、打壓台灣；但是，拔尖的錐子，終究還是會冒出頭天的。尤其，最近我們在公衛抗疫的成就，以及在晶片、IC高科技領域的傑出表現，已經讓「大而不強、華而不實」的北京，再也遮不住台灣之光。同時也印證了「實至名歸」這句成語。

當然，台灣的「實至名歸」讓北京和台灣的親中陣營倍感挫折，因此，不斷在一些表象上挑毛病，甚至於挑鬥蔡政府。

例如說：

美國稱蔡政府為「民選代表」啦⋯。

拜登或布林肯都沒給蔡英文打電話。

藍營立委還挑動蕭美琴，為何不趕快在華盛頓「雙橡園」（我們的大使館）升起中華民國國旗呢？

其實，說這些話的人，對於外交工作，甚至於美台關係都不外行。為什麼這些「內行人」會講出「外行話」？直把外交事務當家家酒般的兒戲？當然必有其不可告人的動機。

我們根本無需浪費唇舌，跟他們去胡攪蠻纏。事實上，就以所謂「美中關係正常化」的歷程來看，從季辛吉1971年7月8日秘訪中國，至1979年美國正式與中華人民共和國建交，雙方整整花了7年半之久的時間。

如今美台關係，剛剛朝向「正常化」起步，我們根本無需急於求成於一時，就像台灣話所說：「呷緊弄破碗」。我們從過去「寧靜革命」的民主化改革，「寧靜崛起」的科技超車，都讓我們更深刻的體會到：「寧靜致遠，實至名歸」的大道理。

審時度勢，未來在美中世紀爭霸的形勢下，無論台美關係或是台灣的國際地位都必「前景向好」，ㄧ片光明。因此，我們更要有耐心和定力順勢而為，小步前進；假以時日水到渠成，瓜熟蒂落，台灣「本然獨立」的國家地位，必然會在國際關係上自然而然的，獲得「客觀獨立」的一天；至於眼下又何必急於在「雙橡園」升旗呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航