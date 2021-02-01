今日新增1境外移入，桃園醫院準備啟動「清零計畫」全院員工都要做檢測

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例（案913），自日本入境。

案913為本國籍30多歲男性，去（2020）年1月至日本工作，因工作地有確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今（2021）年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

指揮中心指出，個案於1月9日返臺，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館（非防疫旅館）自主健康管理，隨後則在1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

此案狀況較為特殊，總共採檢過9次，在日本採檢了5次，返台後採檢了4次，最後1次才呈現陽性，指揮中心表示，在日本感染的機率應該比較高；至於事隔這麼久採檢陽性，到底是康復過後又二度感染，還是處在確診後一直都處於陰陰陽陽狀態，指揮中心發言人莊人祥回應，目前研判以陰陰陽陽為主，現在個案已經入院治療，未來會再採檢核酸檢測PCR佐證。

而部立桃園醫院的群聚感染事件已造成19例本土案例，其中1例死亡，死亡個案為案863護理師的婆婆，而案863一家7口，已經有6人染疫，其中唯一採檢呈現陰性的大姑因為也有接觸史，仍在隔離中。而桃園醫院的綜合大樓，已經有318人採檢陰性，還有3人還在採檢中。

陳時中也說明，桃園醫院專案擴大回溯醫院相關接觸者，目前有4437多人在居家隔離中，預計2月4日會進行清空計畫；而在第二家院內感染醫院，指揮中心也將針對案889至該院門診2日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，預計還會公布新增的匡列人數。

桃園醫院「清零計畫」將啟動

另外指揮中心也在今天的記者會中說明，未來要在桃園醫院恢復運作前，確保醫院安全，所有院內同仁都會做PCR和抗體的檢測，去確定是否曾經有感染。為了解院內感染情況，指揮中心也將在2月4日針對目標2262人進行檢測，不論是PCR檢測或是血液血清抗體檢查都會做。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，早上專家小組和指揮中心同仁、前進指揮所、北區指揮官一起開會。桃園醫院的清零計畫，就是醫院恢復正常運作前確保內部安全，所以對該院同仁都會做檢測；除非他剛做完，或是居家隔離本來就有做，就不會重複再做，其他都會至少做一次PCR檢測，也包括外包人員。

張上淳表示，除了PCR檢測之外，也會進行「抗體檢測」，就是居家隔離結束前，會做「抽血驗抗體」；而在不重複狀況下，其他沒有被居家隔離的同仁也都希望做到抗體檢測，了解這些人過去有沒有被感染而沒被檢測到，但短短2天內要做完這麼多採檢及抽血有難度，所以會先做PCR檢測。

抗體檢測則是風險區同仁先做，包含全院流動的外包人員，一併在先期先進行抗體檢測，非風險區同仁會依照實際進度，晚一點在做檢測。

至於環境採檢，張上淳表示，風險區內外的公共區域也都會採檢，採檢哪些地方、採檢完之後檢體要送到什麼地方有固定模式，後續專家小組都會討論到。

陳時中則說，清零計畫就是擴大再擴大，不論風險，都一律納進來，環境和人員都一樣。人員檢測不論是PCR檢測或是血液血清抗體檢查都包括在內。

指揮中心統計，截至目前國內累計15萬5942例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含15萬2336例排除），其中912例確診，分別為798例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、74人住院隔離中。

對於接下來的農曆年節，陳時中表示，當然還是建議大家盡量不要去人擠人的地方，不過過去幾次連續假期，透過景點的總量管制，都做得還算不錯，提醒民眾繼續勤洗手、戴口罩，保持適當的社交距離。

核稿編輯：楊士範