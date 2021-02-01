GameStop之戰：美國連登仔反擊大鱷，對香港有何啟示？

藉網絡起義，對抗疑似「深層國家」的代表，可能是史上首次。

美國遊戲零售商GameStop（GME）的股票戰爭，使人聯想起大衛和歌利亞——前者是靠網絡平台組織起來的散戶（也有對沖基金押注在其身上），後者是以華爾街大鱷為首的機構投資者。出人意表地，向來呼風喚雨的金融巨頭在這場挾淡倉風暴中遭遇滑鐵盧，損失慘重。

互聯網年代，庶民也掌握財金知識與技巧，拍得住富裕階層。大戶對散戶，不再予取予求，市場神話的面紗很快撕開：網上交易平台Robinhood說要保障投資者，禁止用戶購買包括GME在內的多隻股票，被質疑只許州官放火，不許百姓點燈，對散戶不公平。美國國會議員AOC和Ted Cruz加入批評行列，終迫使交易平台妥協。

This is unacceptable.



We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.



As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021

這對香港有何啟示？

香港流行叫政府拆牆鬆綁，以免甚麼租值消散。向商家抽稅越少越好，監管可免則免。有競爭，商家自會替消費者著想。對炒家亦不宜施加限制，他們是「信差」，扼殺其搵快錢機會，只會窒礙信息流通，扭曲市場，損害經濟云云。前領展高層、港大首席副校王于漸教授和雷鼎鳴等港府國師長年累月在報章撰文，替這套說法賦予理論光環，合理化連串給商家竭澤而漁的經濟民生政策。

主流經濟學者口中有關「市場信息」的說法，存在重大漏洞：所謂市場，其實很大程度受意見領袖左右輿論。這些KOL包括經濟學者、財經演員、主流傳媒的老闆和高層等等。他們和大商家有千絲萬縷的關係。港府國師的論述，在他們的發聲平台不斷再生產，反複重申，慢慢形成一種偏重市場大阿哥利益的主流聲音。質疑主流聲音的人，被標籤為扭曲市場的左膠，無法有效把意見傳到大眾那裡去。

過去多年的香港社會，便這樣形成一種不平等的話語權關係。所謂市場的參與者，被經濟學者形容為理性的人，各自根據本身的分析做最有效益的選擇，實質上，往往被所謂專家學者的主流意見牽著走。經濟學者有時都會提到「資訊不對稱」，但這個概念有一種抽離的味道，無法捕捉和準確表達權力關係不平等所帶來的假自主問題。

今次美國散戶借助Reddit向華爾街大鱷宣戰，是一個很好的反思機會。其中一封由Redditor「ssauronn」所寫、廣為各地媒體轉載的公開信便提到，金融海嘯的罪魁禍首並沒有受到應得的懲罰，更因「大得不能倒」，反而得到政府出手救助和獎勵。此外，大型傳媒機構擔當助紂為虐的重要角色。今次事件中，它們在華爾街利益下屈膝，妖魔化散戶大軍，指他們是市場破壞者。

這揭露一個不方便的真相：「市場」並非如經濟學者所描述那樣價值中立、具集體智慧、有自我糾正的功能，懂得作長遠來說對社會整體最有利的選擇。相反，它很易被別有用心者操控，而傳媒巨企擁有龐大資源和強大的發聲渠道，很多時做幫兇。它們用學術化包裝的專家語言，把特定利益群體的見解灌輸給一般人，讓她/他們在受主導的情況下做所謂自己的決定。今次美國散戶之所以有力抗衡，得力於智能電話普及和新媒體興起，一般人有很多途徑得到多方面資訊，打破利益集團一言堂（香港以大台及一眾歸邊的主流媒體為代表），免受擺布和愚弄。

順帶一提，王于漸近期大力推銷重啟租置計劃，其中一個賣點是，把公屋售予公屋家庭，便可以讓業主把物業當提款機，加按套現現金去消費。這是不是假設樓價只會升，不會跌，就算向下調整，如果幅度太大，政府都要焗撐，不能讓其連鎖效應造成無可挽回的經濟危難？情況如金融海嘯之下，政府被劫持去救那些「大得不能倒」的巨企？

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍為修改，原題目為「美國連登仔反擊戰－論香港政府的國師芝加哥學派(三十二)」，原文可見於作者Facebook。

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