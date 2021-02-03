高教新南向：馬國學生人數連三年下跌，陸生人數驟降，境外生人數跌破十萬
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根據教育部最新的境外生資料統計，受到陸生不來影響，越南首度成了台灣最大境外生來源國，有1萬7030人；馬來西亞學生人數已連續三年下降，使印尼首度成了第二大境外生來源國。
台灣教育部在1月29日公佈了「109大專校院境外學生人數統計」，2020年秋季在籍境外生總人數為9萬8247人，上一學年度為13萬417人，是這六年來首次跌破10萬，上一次人數不到10萬是在2014年，有9萬3645人。
值得關注的境外生來源國方面，中國大陸學生人數從2019年的2萬5106人驟降至2020年的6033人，而受到陸生人數減少影響，越南成了最大境外生來源國，有1萬7030人；至於向來是重要東南亞學生來源國的馬來西亞，學生人數從2018年開始下降，只有1萬3964人，降為第三大境外生來源國。
東南亞招生：馬國下馬，印尼成第二大境外生來源國
蔡英文政府的重要政策：新南向政策已推出五年，其中的重要工作即招攬更多東南亞人才來台求學，以拉近台灣與東南亞的距離。不過，也許受到2020年初爆發的武漢肺炎疫情影響，東協十國學生人數開始下降，根據教育部統計處的最新數據（不包括境外專班），2020（109學年）入學的東協十國學生共5萬1901人，相比2019年的5萬5789人減少了3888人，成長率為-8.76%。
以下是各東協十國從2020年和2019年的招生情況比較：
|國家
|2020
|2019
|成長率
|越南
|17,030
|17,421
|-2.26%
|印尼
|13,903
|13,907
|-0.03%
|馬來西亞
|13,824
|15,741
|-12.18%
|泰國
|2,798
|4,001
|-30.07%
|菲律賓
|2,241
|2,311
|-3.03%
|緬甸
|952
|1,253
|-24.02%
|新加坡
|565
|654
|-13.61%
|柬埔寨
|109
|355
|-69.3%
|汶萊
|44
|101
|-56.44%
|寮國
|32
|45
|-28.89%
|總計
|51,901
|55,789
|-8.76%
從以上統計可見，東南亞國家來台留學的人數呈減少的趨勢，其中柬埔寨學生人數衰退最明顯，成長率為-69.3%，在東南亞各國政府實施不同程度的邊境封鎖下，以及台灣官方對境外生新生來台仍有防疫管制，因此學生人數下降在所難免。
越南學生有有1萬7030人，之所以首度成了台灣最大的境外生來源國，是因為陸生人數驟降所致。同時，在越南還有504名境外專班學生，越南也是擁有最多境外專班的國家。
值得注意的是，馬來西亞學生人數已連續三年下降，使印尼首度成了第二大境外生來源國，比馬來西亞多79人，但在馬來西亞的境外生專班卻有140人，印尼只有1人。無論如何，以馬來西亞學生人數的跌勢來看，成長率僅衰退-0.03%的印尼，其學生人數即將超越超越馬來西亞學生已是趨勢。
由於馬來西亞擁有眾多的華裔人口，在與台灣「同文同種」的優勢下下，招攬馬來西亞華裔學生相對容易，因此多年來馬來西亞是僅次於中國的第二大境外生來源國、東南亞最大生源國，但卻在2019年開始倒退至第二名。而縱覽過去的數據（見以下圖表），馬來西亞學生人數的最高峰是在2017年的1萬7419人，接著在2018年開始下跌。儘管馬來西亞仍是第三大境外生來源國，但和2017年相比，已減少了3595人，減幅達20.64%。
|各類型馬來西亞學生留台人數（2015-2019）
|年份
|總計
|
正式修讀學位外國生
|僑生
|外國交換生
|
外國短期研習及個人選讀
|大專附設華語文中心學生
|海青班
|2020
|13,824
|4,135
|7,466
|49
|976
|110
|1,288
|2019
|15,741
|4,691
|7,724
|87
|1,175
|562
|1,502
|2018
|16,640
|5,197
|7,894
|87
|1,175
|217
|2,070
|2017
|17,419
|5,449
|7,984
|84
|1,255
|338
|2,309
|2016
|16,164
|5,044
|7,645
|53
|946
|261
|2,215
|2015
|14,946
|4,465
|7,053
|38
|848
|247
|2,291
留台的馬來西亞學生成長之所以衰退，可能的原因是當地激烈的高教市場競爭，以及中國大專院校的積極招生有關。例如，在馬國有十所來自英國、澳洲、中國的國際大學分校，其中一所即是在2015年開始營運的廈門大學分校。
根據馬來西亞留華同學會統計，2018年留學中國的馬來西亞學生有8000人，在2019年已成長至9500人，成長率接近20%。最近《星洲日報》報導，根據馬來西亞華校董事聯合會總會的統計，2013年有1782名獨中畢業生到台灣留學生，只有149人去中國，到2018年開始被中國反超，赴台的僅有1198人，赴中的有1307人。報導指出，之所以越來越多馬來西亞獨中畢業生選擇到中國留學，其原因與中國的經濟發展有關，如近年來有許多名列世界500強的中國企業進軍當地市場，以及中國企業帶動的電商、科技趨勢。
獨中是指馬來西亞60多所私立的華文中學，多年來是留台生中的主要群體，儘管此數據沒透露馬來西亞公立中學畢業生的升學數據，但也有一定可信度，因為此數據反映的趨勢與台灣教育部公佈的吻合，馬來西亞學生赴台人數確實在2018年開始下降。
此外，台灣的高教仍有許多沉珂待解，包括近年來爆發的論文抄襲等學術界醜聞、大學退場倒閉的陰影等，同時馬來西亞的家長也相當關注未來台海局勢穩定與否。這些因素或多或少影響了當地華人社會對赴台升學的信心。
關於馬來西亞學生人數減少對台灣的影響，可參考以下文章 台灣治安影響招生？馬來西亞留學生減少，也許對台灣高教不是壞事
中國學生人數驟降，港生成長新高
如同台積電在台灣股市中佔有很多佔比一樣，受到兩岸政治局勢、武漢肺炎疫情影響，陸生人數的驟降，連帶影響台灣整體境外生人數跌破了十萬。
如以下圖表所示，如今陸生人數比重僅佔整體境外生的6.14%，而東協十國學生比重已連續三年過半。
|年份
|境外生人數
|陸生（比重）
|東協十國學生人數（比重）
|2015
|73,119
|41,927（57.34%）
|27,645（31.81%）
|2016
|79,601
|41,975（52.73%）
|31,563（39.65%）
|2017
|91,450
|35,286（38.59%）
|39,688（43.40%）
|2018
|106,680
|29,603（27.75%）
|51,913（48.66%）
|2019
|130,417
|25,106（19.25%）
|55,789（42.78%）
|2020
|98,247
|6,033（6.14%）
|51,901（52.83%）
針對陸生大幅減少的原因，包括去年4月中國教育部宣布，基於疫情防控及兩岸關係形勢，因此決定暫停2020年中國大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作，至今未公開解禁。而台灣的政策方面，還有目前教育部未開放非學位生入境，由於多年來在台就讀的陸生是以非學位的研修生居多，因此在防疫管制下，非學位陸生無法入境，109學年的陸生人數才進而銳減。從下圖所示，根據教育部數據，目前在台灣的學位生陸生有6,032人，非學位的只有一位修讀華語的陸生，大陸研修生全無。
|陸生人數（2019-2020）
|年份
|總計
|正式修讀學位陸生
|大專附設華語文中心陸生
|大陸研修生
|2020
|6,033
|6,032
|1
|2019
|25,106
|8,353
|57
|16,696
另一方面，受到香港反送中運動影響，來台的香港學生人數創新高，有8,724，此前的最高紀錄是2016年的8,660人。
|年份
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|香港學生人數
|8,660
|8,628
|8,432
|7,900
|8,724
新聞來源：
- 【留學中國指南】踏上神州負笈路（星洲日報）
- 109學年度各級學校基本資料（教育部）
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核稿編輯：吳象元