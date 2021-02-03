高教新南向：馬國學生人數連三年下跌，陸生人數驟降，境外生人數跌破十萬

台灣教育部在1月29日公佈了「109大專校院境外學生人數統計」，2020年秋季在籍境外生總人數為9萬8247人，上一學年度為13萬417人，是這六年來首次跌破10萬，上一次人數不到10萬是在2014年，有9萬3645人。

值得關注的境外生來源國方面，中國大陸學生人數從2019年的2萬5106人驟降至2020年的6033人，而受到陸生人數減少影響，越南成了最大境外生來源國，有1萬7030人；至於向來是重要東南亞學生來源國的馬來西亞，學生人數從2018年開始下降，只有1萬3964人，降為第三大境外生來源國。

東南亞招生：馬國下馬，印尼成第二大境外生來源國

蔡英文政府的重要政策：新南向政策已推出五年，其中的重要工作即招攬更多東南亞人才來台求學，以拉近台灣與東南亞的距離。不過，也許受到2020年初爆發的武漢肺炎疫情影響，東協十國學生人數開始下降，根據教育部統計處的最新數據（不包括境外專班），2020（109學年）入學的東協十國學生共5萬1901人，相比2019年的5萬5789人減少了3888人，成長率為-8.76%。

以下是各東協十國從2020年和2019年的招生情況比較：

國家 2020 2019 成長率 越南 17,030 17,421 -2.26% 印尼 13,903 13,907 -0.03% 馬來西亞 13,824 15,741 -12.18% 泰國 2,798 4,001 -30.07% 菲律賓 2,241 2,311 -3.03% 緬甸 952 1,253 -24.02% 新加坡 565 654 -13.61% 柬埔寨 109 355 -69.3% 汶萊 44 101 -56.44% 寮國 32 45 -28.89% 總計 51,901 55,789 -8.76%

從以上統計可見，東南亞國家來台留學的人數呈減少的趨勢，其中柬埔寨學生人數衰退最明顯，成長率為-69.3%，在東南亞各國政府實施不同程度的邊境封鎖下，以及台灣官方對境外生新生來台仍有防疫管制，因此學生人數下降在所難免。

越南學生有有1萬7030人，之所以首度成了台灣最大的境外生來源國，是因為陸生人數驟降所致。同時，在越南還有504名境外專班學生，越南也是擁有最多境外專班的國家。

值得注意的是，馬來西亞學生人數已連續三年下降，使印尼首度成了第二大境外生來源國，比馬來西亞多79人，但在馬來西亞的境外生專班卻有140人，印尼只有1人。無論如何，以馬來西亞學生人數的跌勢來看，成長率僅衰退-0.03%的印尼，其學生人數即將超越超越馬來西亞學生已是趨勢。

由於馬來西亞擁有眾多的華裔人口，在與台灣「同文同種」的優勢下下，招攬馬來西亞華裔學生相對容易，因此多年來馬來西亞是僅次於中國的第二大境外生來源國、東南亞最大生源國，但卻在2019年開始倒退至第二名。而縱覽過去的數據（見以下圖表），馬來西亞學生人數的最高峰是在2017年的1萬7419人，接著在2018年開始下跌。儘管馬來西亞仍是第三大境外生來源國，但和2017年相比，已減少了3595人，減幅達20.64%。

各類型馬來西亞學生留台人數（2015-2019） 年份 總計 正式修讀學位外國生 僑生 外國交換生 外國短期研習及個人選讀 大專附設華語文中心學生 海青班 2020 13,824 4,135 7,466 49 976 110 1,288 2019 15,741 4,691 7,724 87 1,175 562 1,502 2018 16,640 5,197 7,894 87 1,175 217 2,070 2017 17,419 5,449 7,984 84 1,255 338 2,309 2016 16,164 5,044 7,645 53 946 261 2,215 2015 14,946 4,465 7,053 38 848 247 2,291

留台的馬來西亞學生成長之所以衰退，可能的原因是當地激烈的高教市場競爭，以及中國大專院校的積極招生有關。例如，在馬國有十所來自英國、澳洲、中國的國際大學分校，其中一所即是在2015年開始營運的廈門大學分校。

根據馬來西亞留華同學會統計，2018年留學中國的馬來西亞學生有8000人，在2019年已成長至9500人，成長率接近20%。最近《星洲日報》報導，根據馬來西亞華校董事聯合會總會的統計，2013年有1782名獨中畢業生到台灣留學生，只有149人去中國，到2018年開始被中國反超，赴台的僅有1198人，赴中的有1307人。報導指出，之所以越來越多馬來西亞獨中畢業生選擇到中國留學，其原因與中國的經濟發展有關，如近年來有許多名列世界500強的中國企業進軍當地市場，以及中國企業帶動的電商、科技趨勢。

獨中是指馬來西亞60多所私立的華文中學，多年來是留台生中的主要群體，儘管此數據沒透露馬來西亞公立中學畢業生的升學數據，但也有一定可信度，因為此數據反映的趨勢與台灣教育部公佈的吻合，馬來西亞學生赴台人數確實在2018年開始下降。

此外，台灣的高教仍有許多沉珂待解，包括近年來爆發的論文抄襲等學術界醜聞、大學退場倒閉的陰影等，同時馬來西亞的家長也相當關注未來台海局勢穩定與否。這些因素或多或少影響了當地華人社會對赴台升學的信心。

關於馬來西亞學生人數減少對台灣的影響，可參考以下文章 台灣治安影響招生？馬來西亞留學生減少，也許對台灣高教不是壞事

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為廈門大學馬來西亞分校

中國學生人數驟降，港生成長新高

如同台積電在台灣股市中佔有很多佔比一樣，受到兩岸政治局勢、武漢肺炎疫情影響，陸生人數的驟降，連帶影響台灣整體境外生人數跌破了十萬。

如以下圖表所示，如今陸生人數比重僅佔整體境外生的6.14%，而東協十國學生比重已連續三年過半。

年份 境外生人數 陸生（比重） 東協十國學生人數（比重） 2015 73,119 41,927（57.34%） 27,645（31.81%） 2016 79,601 41,975（52.73%） 31,563（39.65%） 2017 91,450 35,286（38.59%） 39,688（43.40%） 2018 106,680 29,603（27.75%） 51,913（48.66%） 2019 130,417 25,106（19.25%） 55,789（42.78%） 2020 98,247 6,033（6.14%） 51,901（52.83%）

針對陸生大幅減少的原因，包括去年4月中國教育部宣布，基於疫情防控及兩岸關係形勢，因此決定暫停2020年中國大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作，至今未公開解禁。而台灣的政策方面，還有目前教育部未開放非學位生入境，由於多年來在台就讀的陸生是以非學位的研修生居多，因此在防疫管制下，非學位陸生無法入境，109學年的陸生人數才進而銳減。從下圖所示，根據教育部數據，目前在台灣的學位生陸生有6,032人，非學位的只有一位修讀華語的陸生，大陸研修生全無。

陸生人數（2019-2020） 年份 總計 正式修讀學位陸生 大專附設華語文中心陸生 大陸研修生 2020 6,033 6,032 1 2019 25,106 8,353 57 16,696

另一方面，受到香港反送中運動影響，來台的香港學生人數創新高，有8,724，此前的最高紀錄是2016年的8,660人。

年份 2016 2017 2018 2019 2020 香港學生人數 8,660 8,628 8,432 7,900 8,724

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核稿編輯：吳象元