檢視美國外交思維，「抗中」是難以修正的「川規拜隨」

文：Yuming（壞年冬裡最不具價值的蟑螂般七年級社會科學學徒。18歲以前為自我感覺良好的天龍國人。此後十餘載，輾轉奔波於台北、嘉義、高雄、金門與英國。去國懷鄉，希望能通過世界尋找回家的路）

日前TVBS採訪哈佛大學國際政治學者艾利森（Graham Allison），一方面以拜登（Joe Biden）核心幕僚來稱呼艾利森；另一方面則描述艾利森強調，拜登很清楚「世界上只有一個中國，沒有台灣這個獨立國家，美國不會承認台灣獨立」這個「一個中國政策」（one China policy）。

這裡姑且不論「誰有影響力」、「誰是核心幕僚」或甚至「拜登本人對台灣的想法是甚麼」。事實上，因應華盛頓政權換屆，觀察拜登政府相較川普（Donald Trump）政府對台政策差異時，真正健康的方法，是對兩黨所有相關從業人員的整體態度與實踐風格，做出基本的分析，如此才能產出真正有意義的評論，而不是一方面抓小放大去對各個公文「說文解字」；另一方面又爭執「誰有影響力」這種觀落陰才會知道的問題。

美國外交近年颳起民粹主義旋風

著有《話語權的世紀角力》（The Ideas Industry）一書的國際政治學者德雷納（Daniel Drezner）就強調，美國近年在外交政策思想上也颳起了一股民粹主義旋風。

這種民粹主義以川普為代表，強調常民式的直覺思維與街頭智慧，更是一種帶有反智色彩（反複雜學理知識）的「實用主義」。表現在這種實用性與反智上的特徵，就是川普總統本人「瓷器店裡的公牛」般，以狂發推特、首尾不一，完全不考慮既定國策與既有制度而形成的外交決策風格。

而相較川普本人動輒強調「習近平是很好很好的朋友」，又同時祭出貿易戰與科技戰教訓中國，這種商業性格上高度談判性質的「狂人」兩手策略來說，川普的共和黨外交決策團隊，從副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再到其他幾位所謂「天啟四騎士」，縱使因為基督教信仰、國家軍事戰略優勢或商業貿易利益，因此聚集於川普對外事務團隊中。

但上述幾人基本上不脫小布希（George W. Bush）政府時代，那種精確設定戰略目標，標記敵人為「恐怖分子」與「流氓國家」，並盤點打擊工具，接著明快策動打擊，這種冷戰史權威蓋迪斯（John Lewis Gaddis）所謂的新保守主義「大戰略」思維。

只是川普團隊這次是將敵人標定為「中國」，使用的不是軍事入侵手段，而是貿易與科技等制裁工具。而川普的民粹風格與其共和黨團隊的大戰略思維，因此形成了一種在外交政策上「外民粹主義、內新保守主義」的奇異拼裝車。

民主黨柯林頓到歐巴馬時代反對布希時期外交大戰略

有趣的是，相較於共和黨這批習慣於大戰略思維的新保守主義建制派外交菁英，從柯林頓（Bill Clinton）到歐巴馬（Barack Obama）時代，民主黨的建制派外交菁英，雖然謹守分際，強調美國對外行動一樣受到國內法制度性的管轄，相較之下，更沒有川普式民粹主義的異想天開。

但無論是柯林頓或歐巴馬的對外事務團隊，其實都相當反對所謂「大戰略思維下」這種「設定戰略目標、盤點工具、剿清敵人」的思維模式。

《話語權的世紀角力》一書中就強調，相較於小布希團隊各種「志在必得」，因此讓美國陷入了阿富汗與伊拉克兩個代價高昂的災難性戰爭，柯林頓政府更擅長的是各式見招拆招的方案，而歐巴馬團隊更是將歐巴馬本人「別幹蠢事」的說法，做為對外政策的最高行動綱領。

曾任第二屆歐巴馬政府副助理國務卿，主責亞太事務的富克斯（Michael H. Fuchs），就曾在《外交政策》（Foreign Policy）期刊撰有「America Doesn’t Need a Grand Strategy」一文，批評所謂的大戰略，通常只是塑造一個危險的敵人，並且讓政府的冒進危險政策看起來更合理而已。面對真實突發事件時不僅沒有參考價值，更是常常讓決策者綁手綁腳。

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美國兩大黨實用主義外交政策之異同

如此看來，川普的「民粹實用主義」和民主黨過去的「建制菁英實用主義」其實是有某種奇異的相似性。也就是兩者都不樂見一種高瞻遠矚的「大戰略」模式，更強調隨機應變的實踐智慧。但兩者的最大差別則在於，民主黨的建制菁英大多具法學背景，思維框架受到國內法的形塑、也更受到國際法的約束。

所以同樣都是反對大戰略的實用主義，民主黨建制菁英強調依法行政、川普卻是恣意妄為。可一旦自柯林頓到歐巴馬這種菁英實用主義，不談大戰略的形象，被川普民粹實用主義給襲奪後，為了總統選舉，兩黨都必須硬著頭皮，當一個「我不是我的我」。

原本擅長大戰略的共和黨建制菁英，只能一路跟著川普向前衝，將「抗中大戰略」戴在川普「民粹實用主義」的紅色MAGA卡車帽下；而後冷戰時代一直走「菁英實用主義」路線的民主黨外交建制派，則在總統選舉品牌區隔的考量下，既要不停地回應各方對民主黨「親中」的質疑，又要凸顯自己並非首鼠兩端沒有核心價值與戰略目標的「機會主義」，所以也只好硬著頭皮違背初衷，提出一個具有體系性、可操作性，在遵守法治原則的情況下，甚至與新保守主義抗中路線的「大戰略」有承先啟後性的對中政策，去包裝拜登團隊自身「柯林頓－歐巴馬式」的「見招拆招」與「別幹蠢事」。

所以，縱使本次美國總統大選的重心不在外交政策的辯論，而是在疫情控制、族群衝突與國內經濟，但觀察川拜兩台外交政策拼裝車競速的過程，我們仍能看到後冷戰美國外交政策圈的不同風格，共和黨建制菁英較勇猛果敢，強調美國優先、對美國人負責才是重點，更偏好籌畫執行大戰略。

相對地，民主黨建制菁英則有較強的律師性格，受到國際法與國內法的法治因素制約，偏好用既有的規則網絡，小心謹慎摸著石頭過河的且戰且走，在不同的情境裡端出不同的想法，執行不同的任務就設定不同的戰術，也更在意戰術目標的達成而非戰略目標的設定。

美國抗中基本架構難以被修正

在這裡我們不談所謂「抗中已是兩黨共識」或「拜登核心幕僚支不支持抗中」，這些可能真的要「觀落陰」才會知道答案的問題。我們現在應該問的反而是，如今MAGA帽的王冕雖已被摘，但共和黨建制菁英在川普任內籌畫的「抗中大戰略」，在民主黨建制菁英貌似積極承先啟後，實則亦步亦趨見招拆招的情況下，有沒有政策延續性或甚至會被推翻？

從國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國安會印太協調官坎貝爾（Kurt Campbell），與國安會中國與亞洲事務主任羅森伯格（Laura Rosenberger）這些拜登團隊對中政策的執行者，他們在川普任期內代表各大智庫，於外交領域相關期刊撰寫了大量的學術論文。

其中，有採取新的地緣經濟策略以避免中國繼續當自由貿易的搭便車者、也有討論如何制度化的與中國競爭、更有深度分析中國假新聞資訊戰對世界的影響。這些學術論文，或許我們無法直接把它們當作拜登團隊實際執政的政策綱領。畢竟正如同前面所推論的，民主黨建制菁英有實用主義見招拆招的慣性。甚至對他們來說，接近「大戰略」設定的「政策綱領」通常亦是大而無當，甚至容易將美國的對外行動帶入魯莽與危險的境地。

但從後冷戰的美國外交史我們可以看到，第一任歐巴馬政府對外政策延續或曰收拾的，其實是小布希「全球反恐戰爭」劍指的中東心臟地帶。正因為如此，所以以「擊殺賓拉登」或「伊朗核子協議」會被視為歐巴馬時代重要的外交里程碑；而在歐巴馬第二任期時，由國務卿希拉蕊（Hillary Clintno）推進所謂的「重返亞太」，也只是針對2014年以降，習近平掌權後，中國對周邊國家尤其南海問題逐步強勢而有的「膝反射」而已。

所以真正說起來，歐巴馬時期的美國，不僅沒有真正從中東脫身，兩任下來，反而讓川普逮住話柄，批評歐巴馬帶了更多的軍隊進入中東、且在中東留下了更多的混亂。

同理，拜登團隊對中政策的重點人物大多曾在歐巴馬團隊中任職，人的立場可能會變，但處理事情的態度跟思維邏輯卻很難在成形之後有飛躍性的修正。

這使得「抗中是兩黨共識」與「拜登核心幕僚是否抗中」這兩個問題雖不可得知，但民主黨建制派菁英大體上「摸著石頭過河」的實用主義心態，與對國內法和國際法治體系約束的謹慎，都將導致川普時代已然成形的「抗中大戰略」，不大可能有根本性的更動，而是在民主黨的制度偏好下持續扎根，在考量美國國家利益的前提下，在對中關係裡同時維持對台的既有承諾，藉此極大化任何可以牽制中國的有利因素。

台灣應有的生存之道

所以台灣此時能做的是，與其擔心一群「實用主義者」出賣台灣，不如讓精英實用主義者如民主黨的建制派執政團隊，認識到出賣台灣要付出的代價是難以承受的，或甚至台灣本身可以在這波全球晶片產能稀缺的狀態下，提出這像晶片一樣或甚至超越晶片以外「讓人無法拒絕的條件」，這才是台灣應當有的生存之道。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航