趙少康「重回」國民黨競選黨主席？韓國瑜：強力支持

資深媒體人趙少康宣布「重回國民黨」，並表示前高雄市長韓國瑜認為只有他能「救國民黨」，支持他選國民黨黨主席，韓國瑜也在稍早對趙少康「表達敬意」，被外界視為兩人將「結盟」重返黨主席戰場。不過由於現在國民黨的黨主席參選資格規定中趙少康並不符合，有沒有辦法參選還是未知數。國民黨黨主席江啟臣證實收到回復黨籍的申請，至於是否要替趙少康「調整規則」將會是未來幾個月國民黨決策高層要面臨的挑戰。

趙少康早年曾擔任台北市議員、立委，1992年立委選舉時，趙少康所屬的「新國民黨連線」成員無法獲國民黨中央提名下，趙少康辭官以無黨籍身份投入立委選戰，並獲得創紀錄的23萬高票當選台北縣立委，後來脫離國民黨自組新黨。趙少康因曾在各級選舉中展現強大號召力，曾被稱為「政治金童」、「趙少康炫風」。後來在台北市長選舉中輸給陳水扁，逐步轉往媒體圈發展，擔任多個節目主持人。

趙少康：韓國瑜支持我選黨主席

（中央社）資深媒體人趙少康今天表示，前高雄市長韓國瑜認為只有他能救國民黨，支持他選黨主席，但因必須當過中央委員、中評委才有參選資格，韓國瑜表明會與黨主席江啟臣討論；至於有沒有資格選，「那是江啟臣的事」，有資格可以選、就再討論。

被問到是否有意參選2022年縣市長選舉或2024年總統大選，趙少康說，只要能為台灣做事，為藍軍做事，他不排斥任何位置。

趙少康上午受訪表示，自己本來認為政治給能幹的人去做就好，但台灣政治變成現在這樣，很像慈禧太后掌控、鼓動義和團，把理性的聲音都消滅；國民黨是最大在野黨，照理來說大家期望最高，但好像被嚇到不敢講話、表現讓人失望。

趙少康說，去年9月與韓國瑜見面，韓國瑜替台灣感到擔憂，認為只有他能救國民黨，支持他選國民黨主席；不過，他告訴韓國瑜，「如果出來，所有節目都要放棄，何必呢？」

趙少康表示，韓國瑜之後一再說服，他也告訴韓國瑜，自己是無黨籍而非國民黨員，必須曾任國民黨中央委員、中評委才能選黨主席。

趙少康表示，韓國瑜當時說，中評委的事情會去跟江啟臣討論，他也認同，如果成功了再討論參選黨主席這件事；至於有沒有參選資格，「那是江啟臣的事」。趙少康說，後來與江啟臣談了很多次，江啟臣對他申請回復國民黨籍表示歡迎，並將回復黨籍申請表給他，最後他也填寫，決定重回國民黨。

是否參選黨主席，趙少康說，有資格就選、沒有資格就不選，要先拿到資格，要不要選再說。

媒體詢問，是否與韓國瑜結盟，趙少康說，不能說「趙韓結盟」，大家都是朋友。第一步要先回復黨籍，但如果要選，就必須要有中評委的位置，而中評委可由黨主席聘用，如果他要選黨主席，將會辭掉中廣的相關職務。

媒體追問，若韓國瑜選黨主席是否支持。趙少康回應：「那就看他選不選。」

韓國瑜今天則表示，感謝趙少康在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任，他表達強力支持。

江啟臣：非常歡迎

國民黨主席江啟臣今天表示，已收到趙少康回復黨籍的申請。他指出，趙少康能回到國民黨，代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。

資深媒體人趙少康傳出要重回國民黨，江啟臣今天證實，他已經收到趙少康回復黨籍的申請，會正式進入程序。

江啟臣表示，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨，他非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度。江啟臣指出，尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，國民黨都表示歡迎。

趙少康可以選黨主席嗎？

國民黨發言人盧宸緯今天說，按現行規定，參選黨主席須入黨或回復黨籍滿一年，且曾擔任中評委、中央委員，趙少康不符合參選資格。

國民黨主席江啟臣昨天證實，已經收到趙少康回復黨籍的申請，正式進入程序。趙少康今天上午表示，前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席。

國民黨發言人盧宸緯表示，按照現行黨主席選舉辦法，參選黨主席必須入黨或回復黨籍要滿一年，且曾擔任中央評議委員、中央委員，因此趙少康確實不符合參選資格。

不過，黨內人士也指出，國民黨主席選舉辦法中僅規定，國民黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，可以申請登記為黨主席選舉候選人。而中評委的資格由主席任命，也就是只要江啟臣願意，隨時可任命趙少康為中評委，讓趙少康取得競選資格。

有關參選黨主席必須入黨或回復黨籍滿一年，只有在黨主席選舉的作業細則中規定，黨內人士表示，作業細則與選舉辦法不同，修改選舉辦法須經全代會通過，但修改作業細則只要中常會通過。

因此，黨內人士說，只要趙少康取得中評委，且這次黨主席選舉的作業細則不放入回復黨籍期限的規定，趙少康就具備參選黨主席資格。

藍委們怎麼看？

林為洲在臉書粉絲團發文表示，歡迎趙少康參選黨主席，讓黨員多一個不錯的選擇。不過，他反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席。

林為洲指出，當年讓韓國瑜「被動參選」，頒「榮譽黨員」給鴻海創辦人郭台銘參選。因人設事，造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？他認為，談改革，先建立法制、透明的制度。

國民黨立委陳以信表示，趙少康要回國民黨，這是振奮人心的好消息。這種艱困時候，趙少康願意回國民黨，其實有義氣。當年趙少康是政治金童，成立新國民黨連線推動改革，現在國家再陷威權困境，黨內改革亟待向前，趙少康願意回黨共同奮鬥，令人感動。

柯志恩則說，對趙少康驚人之舉，她寄予無限期待與祝福。趙少康豐富的閱歷、精準的判斷、具敏銳的觀察力，成為很多年輕後輩和藍營大咖請益、諮詢對象，且趙少康對時局時政的剖析批判，字字鞭辟入裡，論述擲地有聲，更令許多藍營和中間選民折服與讚賞。柯志恩表示，歡迎趙少康回到黨內一起打拚，重振國民黨，再寫一頁「少康中興」的榮光。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範