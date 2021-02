Sorry I was eating wrong——Deliveroo用戶種族歧視，背後未必注意到的事

上星期尾香港爆出Deliveroo用戶拒絕少數族裔員工派送事件,一時間,疫情下的種族歧視問題在中文世界中沸沸揚揚。而這鍋沸水,其實早在上星期初在本地的英語世界煮得沸騰,直至今日。

事源上1月18日四點鐘的疫情例行記者會上,衛生防護中心的何理明醫生說了一句極為刺耳的話。他說,少數族裔「在文化上、宗教上,可能有較多家庭聚會、分享食物、食煙飲酒、或者其他傾談,不戴口罩」,加上「居住環境較擠迫」,因此感染病毒的機會較高。

翌日特首林鄭月娥出面澄清,政府並非怪責某一族裔,只是個人衛生問題。然後這件事就隨著Deliveroo事件、佐敦封區等大事陸續上演,在中文世界漸趨沉寂。

另一邊廂,何醫生的言論卻在英語世界點燃了少數族裔的怒火。首要原因,自然是政府將第四波劏房區疫情爆發歸咎於他們的「文化與宗教因素」。家庭聚會、分享食物、食煙飲酒,本就是人類社群特性,無分種族,怎會只是黃皮膚或是啡皮膚獨享的專利?政府這樣說,豈不是等如將少數族裔單獨拿出來鞭撻,將他們的文化及宗教當作代罪羊?那麼香港第四波疫情的爆發,是不是也可以歸因「華裔的靚太太跳舞文化」?

香港每天都在發生突破想像的事,所以如果讀者僅靠中文資訊而能跟進至此,是真的了不起。但是,何醫生的這句說話,卻在英語世界中不斷發酵。除了為自己的文化及宗教辯護、譴責何醫生失言之外,由星期一晚上直到Deliveroo事件發生之前,許多少數族裔紛紛開始分享自己疫情下遇到種族歧視的經驗。

有人並非家住油尖旺,卻因為「南亞人」身分而被公司要求接受強制檢驗;有人在疫區幫忙翻譯,被路過的口痕友歧視:「佢南亞人嚟嫁,成身都係病毒,唔好靠近佢。」也有人甫上班就被同事噴了一身消毒劑。

這些都是筆者作為前線工作者,從身邊的少數族裔網絡拼湊回來的片段。Deliveroo事件,只是政府帶頭標籤少數族裔,眾多浮面的歧視其中一片拼圖而已。

除了民間有人隨著政府的「定調」起舞外,也有傳媒有意或無意間,將少數族裔模塑為疫症幫兇。英文報章《南華早報》是主要戰場:《南早》最初以「Hong Kong fouth wave: officials warn member of ethnic minorities helping spread Covid-19 as another 107 cases emerge」為新聞標題報道何醫生的說法。記者將何醫生的說法譯為「helping spread」(幫助散佈),這不但在報道過往幾次爆發群組時從未出現過,而且說得像得他們有意為之一樣。其後幾日的中文報道,如「烏煙瘴氣,南亞播毒高危」、拍片逐個數不戴好口罩的南亞人數字,都叫許多人怒火中燒。

畢竟,膚色不能決定一個人是否負責任,華裔的廢青廢老也可以除口罩或者周街煲煙吹水(還記得巴士二人組乎?)。但無論是政府的標籤,抑或傳媒的報道手法,都有意無意地將他們的身分與疫情傳播扣上關連,而在現實世界吞下苦果,卻是在中文傳媒鮮有自力發聲的少數族裔朋友們。

面對由政府啟端的疫情偏見,有少數族裔發起了「Sorry I was eating wrong」的挑戰,一人一張「戴著口罩吃喝」的相片貼上社交媒體,抗議政府將爆發責任推向少數族裔與飲食;《南華早報》、《Hong Kong Free Press》陸續有少數族裔投稿談論歧視問題;有人更發起一人一投訴信行動,向《南早》表態,同聲反抗。他們的聲音,一直持續到今日。

圖片由作者提供

不知大家有沒有發現,故事說到這裡,少數族裔好像都能看到我們的一舉一動,但我們卻察覺不到他們的回應。華裔與少數族裔之間,好像處在審訊室的兩方,兩者中間隔了一片厚厚的單向玻璃。我們從反光一面只看到自己,他們也從另一邊看到我們,但他們之中許多人想表達的東西,卻穿不過這片玻璃。

這間房間就是香港。造出這片反光鏡的,叫「教育政策」;這片反光鏡,叫「語言障礙」。

這篇文章權充個傳聲筒,將「困在」英語世界的聲音寫出來分享給大家,給大家一聽只靠中文世界未必聽到的聲音。下附兩則由少數族裔朋友撰寫的文章,一中一英,大家不妨抽空一看:

Hong Kong coronavirus fourth wave: do health officials realise impact of their words on ethnic minorities? (25-1-2021, SCMP)

