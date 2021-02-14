《煩事問莊子》：日文「菜刀」的漢字就是寫成「庖丁」，怎麼樣，很有文化吧？

文：苦苓

所謂自由，其實就是「自然而然」

牛完全沒有痛苦，牠身上的骨肉掉下來，就好像泥土從牠身上掉下來一樣，最後牛根本不知道自己已經死了。

《莊子》的第三篇是〈養生主〉，聽起來和現在流行的「養生」有沒有關係呢？

答案是：可以說有關係，也可以說沒關係——咦？這就是最典型的莊子說法嗎？如果是惠施在場，一定又要跟他大便，哦不，大辯一番了。

愛他請不要限制他的自由

這一篇裡提到：山林裡的野雞往往走十步才找到一條蟲，走百步才找到一口水，求生相當困難，但是牠仍然不希望被關在籠子裡。因為關在籠子裡雖然不愁吃喝，羽毛光亮，可是在精神上終究不如身處野外來得自由。

也許你會說：我家裡也養了鸚哥、文鳥甚至金絲雀，牠們都很安心地在籠子裡生活，看起來並沒有不快樂啊！

那是因為好幾代以來，牠們已經被人類「馴養」了，就像你家裡養的寵物小狗，對主人非常地依戀，甚至還會有「分離焦慮症」。你當然可以認為牠非常地愛你，但你也要知道如果把牠放到野外去當「流浪狗」，基本上牠是活不了幾天的。

可是如果你去抓一隻野外的麻雀，把牠關在籠子裡，牠一定不吃不喝，不斷地撲打柵欄，在裡面左碰右撞，除非有人把牠放出去，否則牠會一直掙扎到死為止，真的是「不自由，毋寧死」的最典型代表。

就像動物園裡，動物們都有得吃有得喝，卻有很多都得了「精神病」：獸類不斷焦躁地走來走去，鳥類甚至拔光自己的羽毛……這都是牠們對身體被拘禁、精神不自由的抗拒。

那就更不用說人類了！我們所發明的刑罰，除了很有爭議的「奪取生命」之外，主要的就是「剝奪自由」，也可見得自由是人僅次於生命、最看重的一件事。古今中外的歷史上，更有多少人為了爭取自由「拋頭顱、灑熱血」、不惜犧牲自己的生命，更說明了自由的重要及可貴。

然而自由的形態是什麼呢？那就是「自然」。也就是你原本是什麼樣子的，就繼續維持是什麼樣子，沒有人來限制你、強迫你、改變你。或許你可以待在籠子裡，但那是你自己願意；而你任何時候想展翅高飛，也都不會受到任何阻擋——行為自然、心中自在，就是自由。

接受自然的安排

莊子還說到：公文軒起初看見右師（人名）只有一隻腳，心中非常吃驚，後來仔細想了想，終於明白了，他說：「右師雖然只有一隻腳，但既然是天生的，不是人把它砍掉的，那這樣也算是合乎自然啊！」

我們都看過一些天生沒有手的人，卻可以熟練地用腳刷牙、穿衣、吃東西……好像他本來就不需要雙手似的。甚至還有連雙手雙腳都沒有的人，也就是所謂的「五體不滿足」，他不但可以活得很好，甚至比許多手腳健全的人還要成功……最主要的原因，就是他接受了「自然」的安排，心中能夠「自在」，所以還是可以「自由」地生活著。

而且重點是在於「精神」層次上的：日本的漢文把身障者叫做「身體不自由者」，但這並不能限制他們在精神上的自由、在行為上的自由，我常在捷運站看見一些乘坐輪椅的人，活動自如、進出順暢，似乎沒有感到一點點不方便，老實說，心裡還滿羨慕他們的，心想有一天我如果老到不能走了，或許也可以像他們這樣來去自由，那還有什麼好擔心的呢？

就像前一陣子，在桃園拉拉山巨木步道，也遇見一群坐輪椅的朋友。你大概很難想像都已經沒辦法走路的人，卻要去走山裡面的步道吧？可是他們都很流利地操控自己的輪椅，不但在崎嶇的山路上順利前進，遇見我時大家也很輕易地轉身列隊、和我合照，而且每個人都嘻嘻哈哈，看起來非常開心……如果你要說這些人「不自由」，相信是沒有人會同意的！

我殺牛用的不是技術，而是道

從「自由」到「自然」，接下來就要引申到莊子另一段有名的寓言「庖丁解牛」了。

庖丁幫文惠君解剖一頭牛，他手腳肩膝的動作和刀子出入筋骨縫隙的聲音，無不完美的結合，簡直就像是古代的一場舞蹈一樣，當庖丁解剖完了以後，那隻牛甚至不知道自己已經死了。

有沒有這麼「誇張」？但莊子講這個故事是別有用意的。

庖丁解牛完畢，文惠君大為嘆服，說：「沒想到你的技術已入化境。」

「已入化境」是我們常用的形容詞，對於那些神乎其技、不可思議，卻又好像信手拈來就做到的各種藝術家、表演者（例如太陽馬戲團），我們都會不由自主地這樣稱讚。

但是庖丁放下刀子，慢慢地說：「我殺牛用的不是技術，而是道。」文惠君沒想到這個屠夫這麼自誇，嚇了一大跳，張口結舌地繼續聽他說：「我最初解剖牛的時候，眼裡看見的就是一條牛；但是三年之後，我解剖的牛多了，眼裡看見的就不再是一條牛，而是牛身上筋骨脈絡的結構；從此以後，我解剖牛就是用心領神會，可以不用眼睛看了。」

不知道你有沒有看過蒙著眼睛射飛刀的表演？飛刀手已經太熟悉靶的位置、綁在上面的美女手腳的位置（為什麼一定是綁女生？這個我們有機會一定要探討一下），所以在觀眾的緊張注視下，他可以放心地射出一把把飛刀，那位「賣命」的美女也不用擔心會真的送命……用這個例子來對照，或許比較能理解庖丁可以閉著眼睛殺牛的原理。

文惠君已經聽得入迷了，庖丁繼續說：「普通的廚子，一個月要換一把刀，因為他又是砍又是割，刀子很容易損壞。好的廚子，一年才換一把刀，因為他只割而不砍。我的刀用了十九年，還像剛剛磨過一樣的鋒利，那是因為我不割也不砍，我的刀鋒只在牛的筋骨縫隙間遊走、任意活動，所以我解剖牛的時候，牛完全沒有痛苦，牠身上的骨肉掉下來，就好像泥土從牠身上掉下來一樣，最後牛根本不知道自己已經死了。」

講完這神乎奇技的一段，他還要來一個很帥的Ending：「這時候我就把刀子擦乾淨，好好地收藏起來。」

這當然又是一個「神話」！哪有人殺牛、可以殺到牛不知道自己死掉？但是別忘了莊子編出來的這些「神話」，都是為了要「跟人講話」：他就是要告訴我們，牛的身體結構，就好像這個世界的錯綜複雜，不懂道理的人到處橫衝直撞，就好像不會殺牛的人硬砍硬割，都只是白費力氣而已。

所以我們要了解這個世界，許多事情都跟牛的身體一樣，是有很多「空縫」（台語）的，如果從這些地方鑽過去，就會比埋頭硬闖更能達到目的地。

甚至當你透徹了解這個世界，做人處世非常的圓融、練達之後，就會像庖丁一樣，根本看不到前面的阻礙，感受不到任何困難，很自然地從最輕而易舉的地方，順風順水地就完成了目標。

所以庖丁不但有高IQ，充分了解熟悉牛的身體構造；而且有高EQ，能找到最容易「進入、通過、解除」牛身體的方式—如果你把這幾句話的「牛」換成世界、或者社會，應該就可以了解人要怎麼樣才能「目無全牛」、才能「遊刃有餘」、才能「無入而不自得」了。

你不覺得社會上有些「大人」做事，就是做得比別人漂亮嗎？或許他不一定聽過「庖丁解牛」的典故，但是他經過多少年的社會歷練（庖丁也殺了十九年的牛），應該已經深通此理了，而「一理通，萬理通」，大概也沒有什麼事真能難得倒他，台語不是也有一句「一切代誌（事情），自然就好」嗎？

但是對於文惠君來說，他既然已經是一個國王，應該沒有什麼會阻礙他的事，所以他聽完「庖丁解牛」的故事，是覺得學到了最好的養生之道。

當然養生也是這樣：了解全貌、不要勉強、順其自然、始終如一……這樣的道理，可以用在做人，也可以用在養生。

所以我前面才說：〈養生主〉這一篇，可以說跟養生有關係，也可以說沒有關係，端看你從哪一個角度去思考而已——莊子他老人家在上，我可不敢亂說！

對了，日文「菜刀」的漢字就是寫成「庖丁」，顯然是從莊子來的，怎麼樣？很有文化吧？

馴養 所謂馴養，簡單說就是把野獸變成家畜。例如狗和狼本來是同一個祖先（就像人和猴子是同一個祖先一樣），但是在好幾萬年前，狗因為經常接近人住的地方，可以吃到一些人吃剩下的殘骸（也就是廚餘啦！），所以越來越靠近人類；人類發現為狗供應食物，可以讓狗被人所用，例如訓練牠們打獵、牧羊、看家……久而久之，狗就不再去野外求生，而變成人所「馴養」的家畜，和牠表兄弟狼的「發展」，也就走上完全不同的兩條路了。 至於《小王子》裡面的馴養，則是精神上的、浪漫一點的，是狐狸跟想和他做朋友的小王子說：「你不能就這樣跟我在一起，你要一點一點地接近我，你要在每天固定的時間才見我，你要在平常經常地想念我……這樣日復一日，有一天我很自然地想要親近你，你不在的時候會讓我思念，甚至我看到風吹過金黃色的小麥，就會想到你的頭髮……這時候你才算是『馴養』了我。」 阿請翻譯《小王子》的吳淡如不要罵我，畢竟我的英文不好，我只是個曾經的國文老師好嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《煩事問莊子：苦苓的莊子讀書筆記》，時報出版

作者：苦苓

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更不要說是個人所能建立的那一點點功業了，

簡直連一粒灰塵都比不上……

這樣看來，還有什麼好自以為了不起的？

還有什麼好看不起別人的？

關於本書

曾經在五光十色的演藝圈擁有一席之地，「出事」後隱遁山林來到雪霸國家公園當解說員，最後又回到銀光幕前做自己……人生高高低低走了一大圈又繞了一大圈，如今苦苓化做苦子，用他的人生體驗，告訴你如何在生命低潮時，體會莊子悠遊自得、無可無不可的人生哲學。書中以風趣文字及生活實例，為兩千多年前的《莊子》提出新解，幫助你走出各種人生困境。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航