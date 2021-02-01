心情受季節影響？淺談季節性抑鬱症

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

季節性抑鬱症（seasonal affective disorder） 意指抑鬱症症狀的出現與季節的來臨有關。其中最為常見的便是冬季抑鬱症（winter depression）。顧名思義，患有冬季抑鬱症的患者會在秋天與冬天交際之時產生抑鬱症症狀，當中包括嗜睡（oversleeping）、食慾改變（appetite changes）、體重上升（weight gain）、容易感到疲倦（tiredness）以及對曾喜歡的事物失去興趣等症狀。有趣的是，當冬天逝去，迎來夏天時，以上種種症狀亦會随之逝去。患者的情緒會恢復到患上抑鬱症前的狀態，但是每當到了秋冬交際時，症狀亦會隨之而回來，此反反覆覆的狀況使人十分困擾。

關於冬季抑鬱症的病因有著各種各樣的說法，其中最為主要的原因是因為冬季陽光較少，使日光照射時間縮短而導致大腦出現變化。有學者認為褪黑激素（melatonin）失調是導致冬季抑鬱症的主要成因。褪黑激素是由大腦內松果體（pineal gland）生成的一種荷爾蒙，它的分泌有助促進睡眠。在白晝的時候，其分泌因受到日光的抑制，以使其濃度降低。相反，褪黑激素會在晚間時分增加，有助調節睡眠，幫助入睡。由於在冬天時，日光的照射時間比在夏天時有所縮短，因此褪黑激素分泌便會受到影響，從而使人體內產生高於正常水平的褪黑激素，因而長期處於疲倦狀態，可能出現冬季抑鬱症等症狀。

同時亦有說法表示血清素（serotonin）失調是導致冬季抑鬱症的重要成因。血清素是一種與情緒，食慾和睡眠有關的激素，其別名又名「幸福荷爾蒙」。當眼球在白晝時受到太陽光照射時後，血清素便會有所上升。換言之，其濃度亦會在晚間或入夜後下降。在冬天時，由於缺乏日光的關係，促使血清素水平降低。欠缺血清素會使人出現容易疲勞丶食慾改變丶難以集中、欠缺精神、容易緊張等症狀，從而導致抑鬱症出現。

所以說，陽光對人體是十分重要的，因此在冬天白晝時，與其窩在被竇中，不妨打開窗簾接受日光的洗禮，從而促進血清素的生成亦是不錯的選擇呢。

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