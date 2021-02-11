《朋友未遂》小說選摘：直屬制度就是讓三年級和一年級配對為「母親」和「孩子」

文：宮西真冬

在舍監帶路下，看到狹小房間的當下，一之瀨茜想著這就像電影中出現的病房一樣。潔白的鋼管床和小巧的衣櫥共有四組，房間中央是大小微妙的矮桌。高年級生使用的房間右半邊擺了一些個人用品，但左半邊除了家具以外，什麼也沒有。在白色牆壁包圍下，只有一扇意思意思的小窗，這個空間與其說房間，叫做箱子感覺更為合適。

我今後就要失去自由，被關在這裡了嗎。

想到這裡，茜不禁苦笑。

自己至今為止，從未品嘗過自由的滋味。

不過是換個地方和人群而已，茜轉念一想，心情頓時輕鬆多了。茜將帶來的背包扔向被分配在窗邊的床上。窗外傳來車子倒車進停車場的聲音。說起來行李差不多該送到了。

茜打開窗戶，探頭看向外面。櫻花樹下，穿著藍色制服的男人正從宅急便貨車的貨廂，將紙箱搬到推車上。

距離開學還有整整三週的時間，整理行李應該只要幾小時就能馬上結束。三個紙箱，這就是茜的全部財產。

茜向臉上掛著圓滑笑容的舍監打招呼時，她說茜是新生中第一個到宿舍的人，學姊們都返鄉放春假，大家幾乎都還沒回來。

其他三人不知道什麼時候回宿舍，不過在那之前，自己都能享受獨處時光。這麼一想，剛才還嫌小的房間，感覺稍微變寬敞了。

星華高中是完全住宿制的女子高中。

星華高中擁有創校一百三十年的歷史，恪守女子應當溫婉柔順的傳統教誨，校規森嚴，在當地十分有名。主張透過三年的宿舍生活，所得到的經驗與友誼是無處可覓的校友媽媽，將自己的女兒送進星華高中的情形不在少數。祖孫三代都就讀星華高中的家庭不少，開學典禮上，常看到祖母也列席參加的情形。

話雖如此，與時代脫鉤的校風導致招生名額連年不足額，於是校方在二十年前增設美術科班，受到以美術大學為志願的學生歡迎，現今入學報考人數已大有回升。

家人並非星華高中校友，也不以美術大學為目標的學生，大多另有隱情。例如非得住進宿舍不可的「隱情」。

茜也是其中一人。

學校位在距離城鎮遙遠的深山之中，學生原則上只有在春假、暑假、寒假等長假才能返鄉。週末也常安排課外活動，基本上禁止外宿。起床和就寢時間不用說，就連用餐、入浴、唸書，一切行程都有規定。手機、漫畫及電視等被嚴厲禁止帶進宿舍。

管理學生的一切，讓學生養成正確的生活習慣。這樣的做法果然還是讓人覺得與醫院及監獄沒兩樣。

茜覺得最麻煩的是宿舍的房間。學校的傳統是讓各兩名一年級生和三年級生同住一間四人房。茜忍不住暗想，只要是單人房，不管房間多小也無所謂。

拿到行李之後，距離晚餐還有一段時間，茜走到庭院，決定在這一帶散散步。三月已過數週，天氣已經到了太陽下山前，即使不穿外套也不怕著涼的狀態。不過走了一會，茜就已經微微出汗。

茜踢著小石子，漫步在碎石步道上，發現一隻黑貓在櫻樹下。黑貓看起來還是剛出生沒多久的小貓，身形顯得相當瘦小。黑貓壓低身體到下巴幾乎貼著地面的程度，緊緊盯著茜。茜便蹲下來，伸出右手，呼喚牠過來。黑貓小心翼翼地靠近，嗅了嗅茜的指尖。彷彿做出了沒問題的判斷，將腦袋湊向茜的掌心磨蹭。

「你一個人嗎？媽媽呢？」

黑貓喵了一聲後，便翻身躺在地上，毫無防備地露出肚皮。茜輕輕撫摸牠的肚皮，黑貓就舒服地瞇起眼睛。

「你也太親人了吧，要更有警戒心啦，警、戒、心。」

黑貓看起來完全沒有起身的打算，茜便順著牠的意思，繼續撫摸牠的肚皮。忽然間，黑貓豎起耳朵，抬起上半身，視線轉向別處後就定住不動。茜跟著牠的視線，看到一輛白色休旅車伴隨著喀拉喀拉的石礫聲，開進停車場。

茜抱著黑貓起身，黑貓乖順地被茜抱在懷裡，視線依舊追著休旅車。茜也盯著休旅車看。

一對中年男女從駕駛座和副駕駛座下車，過了一會，烏黑直髮的少女後座乘客席的車門陰影中出現。她將落在臉頰旁的頭髮撥到耳後，抬頭和茜四目交對。少女偏偏頭，微笑說了聲妳好。

「謝利願意讓人抱牠，真是少見。」

她朝茜走來說道。

「謝利？」

「嗯，這孩子的名字。」

她伸手想搔弄黑貓的喉嚨，黑貓卻張嘴哈氣，惡狠狠盯著少女。

「意思是受人珍愛之物。這孩子現在雖然活力十足，但在兩個月前的時候，牠可是相當虛弱。大概是有人在大雨中拋棄了牠，導致牠完全不信任人類。」

「還被我逼著喝下苦苦的藥，對我顯然相當不滿。我都不知道被牠抓過幾次了。」

仔細一看，她的手掌和手臂上留有幾道看似抓痕的白色痕跡。

「請好好疼愛牠唷。話說你是新生嗎？」

面對這位初逢乍見卻滔滔不絕的少女，茜懷著戒心，給了肯定的答覆。

「果然沒錯。我從今年春天開始升上三年級。妳的宿舍房間是哪一間？」

「我住櫻之間。」

聽到茜的回答，她的表情燦然一亮。

「妳該不會是一之瀨茜學妹？」

露出懷疑神情的茜默不作聲。

「抱歉，嚇到妳了。我也住櫻之間，同時也是妳的母親。我叫綠川櫻子，請多多指教。」

走在宿舍的走廊上，櫻子向茜解釋這所學校有所謂的直屬制度。先前她叫住茜，讓茜在她和父母話別的期間稍待片刻。茜主張自己隨便逛逛就好，但是櫻子堅持要帶她導覽宿舍。

「直屬制度就是讓三年級生和一年級生配對成組，由三年級生給予各方面的指導。三年級生是『母親（Mother）』，一年級生是『孩子（Child）』。離開雙親，展開初次宿舍生活，總會有不懂的地方吧？因為是群體生活，自然會伴隨著大量規矩和習俗。如果有學習和私人煩惱，當然也都能和我商量。不用客氣，我一年級的時候，也是受了學姊不少關照。」

「母親」這種難為情的稱呼，能說出口也真厲害。茜半心半意地聽著解說，一邊跟在櫻子之後。

「即使是不用上學的日子，早上也要六點半起床。七點前要打理好服裝儀容，在走廊等真由里寮母來點名，然後移動到食堂用早餐。妳還沒看過食堂吧？馬上就是晚餐時間了，我們一起去吧。我放個行李，去去就回，等我一下喔。」

櫻子讓茜在走廊上等候，自己匆匆回房放行李。對於熱切表現出「母親」姿態的櫻子，茜雖然有點無言。但不想多費力氣，所以並未出言反對。

食堂與學生的房間沒得比，空間非常大。隔著大片窗戶，能看到外面綻放的櫻花。與一片煞白的學生房間不同，食堂是由木板搭建的陳舊建築。四人房說不定是後來才增建的，這個想法掠過茜的腦中。不過對茜而言，食堂的輕鬆氛圍讓她比較自在。

「晚上好，好久不見了。」

櫻子探頭進食堂的廚房，向穿著白色和式烹飪服的女性微笑。

「哎呀，這不是櫻子嗎？今天剛回來？」

「是呀，因為擔心謝利的事情。」

「有真由里在，妳大可不用那麼擔心啦，櫻子真是責任感強。那邊那位是新生？」

女性的視線看向櫻子身後的茜。

「她是我的『孩子』，一之瀨茜學妹。她剛好在我返校的這一天來，不覺得很像命中注定嗎？」

這個人又在說什麼讓人起雞皮疙瘩的話，茜不禁寒毛直豎。然而穿著白色烹飪服的女性卻彎起眼睛注視櫻子。

「櫻子說得沒錯，這種偶然可不是隨便發生的。茜同學，有櫻子當妳的『母親』，妳可真是幸運。要好好聽櫻子的話，當個好孩子喔。」

「妳太抬舉我了啦，而且我們宿舍的學生都是好孩子呀。」

櫻子如此回答，臉上的微笑沒有一絲裂痕。

茜依照櫻子所說，取用擺在餐櫃裡的菜餚及白飯，寫有櫻之間字樣的牌子的桌子坐下。晚餐時間是從每天下午六點開始，五分鐘前就要準備好，並在各自的桌子坐好，櫻子說明這是規矩。除了她們以外，食堂只有另外一名學生和舍監的真由里，兩人正在拿食物。

「櫻子學姊，歡迎回來！」

拿著餐盤奔來的學生，晃動和櫻子相同的黑色直髮，像彈珠的眼珠閃閃發亮。

「我回來了，朝子。妳什麼時候回來的？」

「我是昨晚回來的，想說櫻子學姊也差不多要回來了！啊，對了，昨天謝利難得讓我摸摸牠的頭，讓我開心得不得了。只不過牠還是不肯讓我抱牠，果然謝利還是只肯親近櫻子學姊。」

茜交握膝上的雙手，像在感受謝利先前在懷中的溫暖。

「謝利想來上輩子一定是貴族吧。氣質高雅，個性刁鑽，真是拿牠沒法子。牠最近可是連我也不准抱。宿舍還只有朝子回來而已嗎？」

「是呀，好像只有我一個。單獨一個人在偌大食堂吃飯，實在太沒意思了。」

朝子誇張地垂下眉毛，視線投向櫻子。

「既然如此，今天要不要來櫻之間這桌，一起吃飯？也沒其他人在，舍監想來不會禁止的。真由里女士，今天要不要四個人一起用餐呢？」

櫻子轉頭看向餐櫃，側著頭提出請求。真由里爽快答應，拿著托盤來到桌邊。

「那麼懷著對這美妙一日的感謝，我開動了。」

櫻子說出開動之後，三人都開始用餐，茜也跟著照做。剛才不曾停歇的對話，在開始用餐後就陷入一片靜默，沒人開口說話。茜猜想這裡用餐時大概不准說話，心中終於鬆一口氣。

鹽漬鯖魚雖然已經涼了，不過也許是調味較重，讓空腹的茜感到格外美味。淋了芝麻醬的涼拌菠菜，以及加了豆腐跟海帶芽的味噌湯，儘管並無特殊之處，不過看來自己不需擔心食物方面的問題。這或許是來這裡唯一的優點，茜一邊想，一邊默默咀嚼。

茜被櫻子拉著來到公共浴室，聽櫻子講解一遍洗衣機和烘乾機的使用方法和規章之後，櫻子才終於放人，讓茜回房間。在這段期間，朝子一直黏著櫻子，更在結束後興致勃勃地邀櫻子去公共休息室。託她的福，茜才得以獨處。

「茜要一起來嗎？」

櫻子詢問過茜的意願，不過茜表示自己累了想休息。第一天展開新生活，會累也是正常的，櫻子帶著微笑如此回應後，顯得有點可惜似地離開房間。

茜枕著左手，躺在床上望向窗外。一片漆黑的樹林宛如剪紙一般，在靛青色的夜空之上映出清楚分明的樹影。毫無動靜，恍若壁上掛畫的風景，令人幾乎忘卻時間的流逝。

如果能永遠獨自一人，待在這個狹小房間內，不知該有多好。

茜閉上雙眼，從遠方傳來像是「呼——」地朝竹筒吹氣的鳴叫聲，大概是貓頭鷹的叫聲。茜再次認知到自己來到多遠的地方。她心中明白，自己已經不會再回到那個家。橫豎自己並不想回去，所以這點毫無問題。然而一想到過了三年，離開此地之後的自己又該何去何從，茜的心口就一陣絞痛。她鑽進花朵圖案的棉被中，抱膝蜷成一團，不知不覺失去意識。

書籍介紹

本文摘錄自《朋友未遂》，獨步文化出版

作者：宮西真冬

譯者：鍾雨璇

不管是誰，

都能夠在這個故事中

找到給你力量的一句話！

心上插了冰刀的少女，她們的陽光將從何處來？

忌妒、憎惡、自厭、自卑——

在醜惡情感的深處，藏著令人落淚的寶物。

茜認為自己「不會被愛」、

櫻子未曾卸下「完美女孩」的面具、

千尋努力扮演「男孩子」、

真琴想要世界如自己所願的「正義」。

四人緊緊擁抱心中

荊棘帶來的痛意，

何時是鬆手的時刻？

一之瀨茜遭到父母拋棄，又被外婆嫌棄是燙手山芋，送至傳統的星華女高住校讀書。學校遵循奇妙的學姊學妹制：新生將學姊視為「媽媽」尊敬，學姊將學妹當「小孩」來照顧。茜一入學就有人人稱羨的媽媽——校園女神綠川櫻子，但她深痛惡絕，這根本是虛偽的家家酒遊戲，為什麼自己一直無法擺脫「母女關係」的束縛？

在外人眼中，茜過著令人羨慕的生活，室友是完美的櫻子、帥氣的千尋、正義感十足的真琴，她們都是校園風雲人物。茜卻無法打開心房，唯一朋友是隻流浪黑貓。一日，茜在抽屜中發現寫有「去死」的字條，這一定是因為她霸占了「大家的櫻子」，其他人給她的懲罰——然而，受害者不只有自己。真琴的肖像畫被撕爛在地，千尋的鞋裡放了碎玻璃，櫻子努力安撫，全校仍害怕不已，到底是誰做出這些惡作劇？茜試著找出答案……

在女孩心底刮出傷痕的祕密傾瀉而出，名為校園的牢籠已經無法關住她們的黑暗。

可是，黑暗發出了哭泣聲，是否有人願意望進深處，窺見其中的光？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航