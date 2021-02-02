美國防部御用智庫稱「中俄對美威脅被誇大」，實在令人難以苟同

文：霧谷晶策的國際事務 FBC2E International Affairs

美國國防部直屬智庫蘭德公司（Rand Corporation），在幾日前發布了最新的戰略報告：《實施約束：美國區域安全政策的改變，以實施現實主義的克制大戰略》。

在拜登（Joe Biden）政府上任不久，公布的新戰略報告內容，自然也引發來自美國國內外各界的關注，且各國專家更希望藉此內容，窺探拜登政府未來可能的全球戰略。

此份報告內容高達182頁，因此，我們幫大家濃縮了內容，此篇分析重點將放在亞太地區。

報告認為，目前美國最擔心的幾個區域安全問題的威脅被過度誇大了，內容包含：中國、俄羅斯、北韓、伊朗、巴基斯坦和非洲。中國統一臺灣不會導致區域稱霸、奪取釣魚島也不會導致美日同盟解體，北韓無法消滅韓國，伊朗也無力擊敗沙烏地和以色列，倒是美國的各個地區盟友拖累了美國。

美國應該退出軍事干涉，從全球熱點地區撤出大部分軍隊，只保留維持平衡的威懾力量和核保護傘，以防日韓這樣的盟國自行發展核武器。在亞太地區只有日本面對被中國征服的狀況，美國才該動用武力干預。中日若發生釣魚台爭議時，美國不該介入。當中國對台入侵時，也絕不贊同美國該軍事介入。

整篇內容，我們實在是難以完全認同。

首先，在台灣問題上。假設中國真的統一台灣，在實際意義、象徵意義上不但證明中國為亞太的區域霸權，更鞏固了中國在亞太地區「無人能擋」的地位。不但美國要承擔無法履行「對台承諾」的負面國際聲譽，各個盟友也可能重新考慮與美國的各領域合作關係。

此外，中國若得到台灣，勢必在高科技和經貿上有所成長。並且，考慮台灣位於的戰略地位，獲得台灣能讓中國自由進出第一島鏈，直達第二島鏈與西太平洋，威脅美國長久以來鞏固自家門口的安全。同時，考慮到美國兩大盟友日、韓的依賴由南海往北的國外進口資源、能源，若中國取得台灣的位置，日、韓也將倍感壓力。

美國一直以來呼籲的「民主價值」，也會被當作玩笑話徹底破壞，將讓亞太地區的國家對於美國的影響力、承諾感到高度質疑。而「中國的統一」，事實上也可能在國際上被視為是美國在亞太地區「重大的挫敗」。

不過，儘管台灣有這麼多的價值，台灣也並非不可被美國所拋棄。考慮到中國近年來大量擴展且快速現代化的軍事能力，搭配地緣優勢，美國未來為台海安全所背書的嚇阻力將逐年下降。可預測地，考慮到中共重要年份來臨、中國核心利益考量、美國拜登政府的執政、美國仍為世界第一強國的事實……等等，未來四年台海或許會相對平靜，不過軍事威嚇和騷擾會成為「新常態」。

在釣魚台問題上，日本長久以來並未在釣魚台問題上退縮。同樣的，如果日本釣魚台在美國無介入的情況下被中國奪取，那美日同盟並非不可能瓦解，畢竟這牽涉到主權領土問題，且將會毀壞兩國的互信機制。

如果美國在釣魚台被奪取時不介入，《美日安保條約》將變成「空頭支票」。幸好，幾日前美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），都再三強調《美日安保條約》的重要性，也將釣魚台列入此條約的適用範圍內，證明了美國有將日本的利益考慮在內。

儘管如此，未來美國還是要面對一個事實，就是美國勢必無法維持過去數十年「世界警察」的影響力。中國在此區域的影響力只會越來越大，因為中國的目標就是「不戰而主東亞」。如果美國仍像歐巴馬（Barack Obama）時期的「說大於做」或像川普（Donald Trump）政府時期欠缺「完整戰略構想」，那真正的「超前部署」，只會淪為空談。

拜登政府除鞏固與東北亞日、韓盟邦關係外，也需要修補與東南亞菲、泰、越、緬的關係。中國藉著一帶一路與RCEP的經濟整合，在東南亞的影響力日漸增加。也因為中國勢力範圍的擴張，讓台灣的新南向政策難以施展。台、美、日若能在這區域合作，提供東南亞國家另一個「選擇」，那麼至少還可以把中國繼續包圍住。

「時間是不等人的。」中國目前能將美國內憂外患視為自己的「戰略機遇期」。倘若拜登政府無法內外兼顧，那麼，不僅亞洲國家危矣，美國也終將跌落世界第一的寶座。

註：「完整戰略構想」指川普政府於東南亞國家的外交政策多有矛盾或衝突，如越南、泰國。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航