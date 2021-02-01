繞花園100圈募得11億抗疫善款，100歲英國老兵摩爾確診武漢肺炎

（中央社）高齡100歲的英國二戰老兵摩爾（Tom Moore）去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，此舉激勵全國人民。但摩爾的女兒今天表示，父親確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），目前已住院接受治療。

退役上尉摩爾的女兒漢娜（Hannah Moore）在推特（Twitter）發文表示：「我想向大家報告......今天我的父親被送往醫院。」

貼文指出：「過去幾週期間，他因為肺炎接受治療，且上週檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。我們一直在家中陪伴他，但今天他需要呼吸方面的額外協助。他正在病房接受治療，但並非加護病房。」

漢娜還說，家人知道貝德福醫院（Bedford Hospital）的醫護人員會竭盡所能讓父親感到舒適，並希望父親能盡快返家。

摩爾於去年4月首波2019冠狀病毒疾病疫情期間，立下在百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望為英國國民保健署（National Health Service）募得1000英鎊。

在全球疫情延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞，當時消息不僅迅速傳遍全國，也在國際間獲得關注。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約新台幣11億5000萬元）。

由於摩爾的善舉鼓舞了全國上下，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）在去年7月為摩爾封爵。

繞花園走100圈，募得11億善款抗疫

英國一名二戰老兵發下宏願要在100歲生日前繞花園走100圈，替慈善機構募款。他的感人挑戰募得11億台幣鉅額善款後，首相強森大讚老兵是抗疫「明燈」，宣布女王將正式授爵。

《法新社》與《英國廣播公司》（BBC）報導，退役上尉摩爾先前立下在4月百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望替國民保健署（National Health Service, NHS）募得1000英鎊（約新台幣3萬7000元），表達他在罹癌和摔傷臀部期間受到醫護照顧的滿滿感謝。

在全球因武漢肺炎進入衛生緊急狀態之際，摩爾的挑戰算是難得的正面新聞，迅速傳遍全國之餘，也在國際間贏得關注。

一時間，善款大量湧進，最後摩爾竟募得了3200萬英鎊（約新台幣11億元）。

第二次世界大戰期間摩爾曾在印度和緬甸服役，退役時是上尉，先前獲軍方晉升為榮譽上校。

英國首相強森（Boris Johnson）宣布女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將為摩爾封爵的消息：「摩爾上校驚人的募款打破紀錄，鼓舞全國上下，也是帶領大家穿越冠狀病毒迷霧的一盞明燈。」「我謹代表受他了不起故事鼓舞的各位，對他致上大大的感謝，他真是國家的瑰寶。」

Photo Credit:Reuters/達志影像 英國女王伊麗莎白二世在2020年7月17日在溫莎堡正式替摩爾封爵。英國的其他授勛儀式都受疫情影響而延遲了。

摩爾的善舉讓他家喻戶曉，一列高速列車以他為名，皇家空軍也在摩爾4月30日生日當天安排戰機飛越住家上空，向他致敬。

摩爾更和英國歌手麥可波爾（Michael Ball）以及NHS合唱團一同演唱經典歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone），一舉登上英國單曲排行榜（UK Singles Chart）冠軍，讓他多了個年紀最長的冠軍歌手頭銜。

麥可波爾得知摩爾封爵消息後推文說：「向摩爾爵士致敬！！！我實在太感動，太驕傲了。」「英國英雄之名他當之無愧，實至名歸，太了不起了。幹得好，謝謝您所做的一切。」

在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也向摩爾致敬。施凱爾發布聲明說：「值此國家艱困時刻，湯姆（摩爾）鼓舞數以百萬計人，幫大家向NHS了不起的成就致敬。」「湯姆在戰時為國家服務，現在又告訴我們，今天的英雄，是前線的NHS和照護工作者。」「湯姆以行動體現了國家經歷這場危機益發茁壯的團結，也讓大家看到人人都能為了更美好的未來盡一份心力。」

摩爾現在是兩項紀錄的保持人：一是個人慈善健走募得最多款項紀錄，二是英國最老的單曲冠軍歌手。

Photo Credit:Reuters/達志影像

《BBC》報導，摩爾募集到的資金將交給英國NHS Charities Together（簡稱NHSCT），是由150多家註冊的NHS慈善機構組成的全國性組織。

該組織已經表示，他們為摩爾付出的努力「倍感鼓舞和慚愧」。NHSCT負責人拉什（Ian Lush）說， 將會有150個慈善機構從中獲益。他還表示，他們會妥善保管和利用好這筆錢，不負眾望。JustGiving也證實，這是該網站所見證的最大一筆由單一募捐活動募集到的資金，同時也是數額增長最快的一次籌款。同時，該網站發言人還表示，他們也向摩爾捐贈了10萬英鎊，這是他們迄今為止最大一筆捐款。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範