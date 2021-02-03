中共警告「台獨意味戰爭」，試圖測試拜登究竟是「柿子」還是「磐石」

文：黃澎孝

中共國防部發言人吳謙，28日發出了「台獨意味戰爭」的警告。大概全世界各主要媒體都報導了，而且，幾乎異口同聲地分析認為：「中國態度轉趨強硬」。只可惜，我的記憶力尚未退化⋯⋯。

20年前，阿扁總統當選，民進黨初次執政時，中共軍方已經發過同樣字句的警告「台獨意味戰爭」（英國BBC中文網附圖如下）20年過去了，一字未改。然而，台灣民進黨已經兩度執政，中共解放軍竟卻連屁都沒放過一個。這到底意味著什麼呢？

黃澎孝提供

合理的推論有二：

民進黨政府「確非」台獨。 解放軍講話真像放屁。

解放軍為何要「老屁」重放呢？答案就在29日，中國國家副主席王岐山在北京與「美國工商界領袖」舉行的視訊會議時所說：

中美應秉持不衝突不對抗的精神，聚焦合作，管控分歧。

眾所周知：中美雙方最大「衝突爆點」就是「台灣問題」。而中美雙方「管控」台灣問題「分歧」的起點就是2000年，阿扁當選總統時；美國為了安撫中共「台獨意味戰爭」的威脅，美國在台協會理事主席卜睿哲銜命來台，要求阿扁總統在就職演說時宣布「四不一沒有」：

不會宣佈獨立。

不會更改國號。

不會推動兩國論入憲。

不會推動改變現狀的統獨公投。

沒有廢除國統綱領與國統會的問題。

小布希總統這一安撫中共的讓步，開啟了中共藉由向美國施壓，以干涉台灣內政的「惡例」。中共食髓知味後，在歐巴馬總統時代，北京更得寸進尺地要求：「太平洋夠大，容得下中美兩國。」幸虧，川普總統霸氣十足，一把撕開了中共紙老虎的真實面貌，讓解放軍乖乖龜縮了3、4年。

拜登當選後，中共非常想望美中關係能夠重返「歐巴馬2.0」，更透過大外宣和紅媒放話，預言：台灣將重回「美中共管」。因此就在拜登剛剛就職伊始，一方面加大對台武嚇力度，一方面重施20年前故技，再放出「台獨意味戰爭」的「陳年老屁」。

當然，這同時也是在測試拜登總統——究竟是柔軟的「柿子」，還是堅硬的「磐石」？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航