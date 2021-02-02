不用錢的最貴：實習教師半年「無給薪」，如何才能「轉大人」？

文：黃千瑜（曾任中學實習教師，2021畢業於政治大學社會系碩士班）

近年來，中學普通類科每年約有2000－3000名儲備教師進入成為教師前哨站：「學校實習」，也就是我們熟知的「實習教師」。透過與16位實習教師的訪談，一次次感受到〈荊棘裡的花〉這首歌，正緩緩唱出了這一代實習教師的心聲。

像開在荊棘裡的花

細雨中飄香

相信愛在某個地方

會種下芬芳

盛開在荊棘裡的花

越是流淚越仰望

愛是一步一步堅強

奮不顧身的綻放——飛兒樂團〈荊棘裡的花〉

2004年，教育部於立法院會期間提出《我國中小學師資供需與「流浪教師」之問題專案報告》，指出「流浪教師」現象約於《師培法》推行十年後形成。由於教師勞動市場的供需失衡，從師資培育至正式教職的道路，自過往明確穩定，一轉成為年年不絕於耳的「環島流浪者之歌」。

當看到已經取得教師證的同學、朋友們，相繼退出角逐正式教師的環島教甄戰場，還在途中的實習教師，眼見一旦走上這條路，經濟狀況未得穩定前方路途漫漫，數度遙望仍不見終點時，不免興起能夠堅持多久的困惑與忐忑。

心理學家阿奈特（Jeffrey Arnett）曾將界於「18至20歲晚期」視為「轉大人時期」，它是獨立於青春期和成年期的新階段，特點是相對獨立的社會角色和規範期望。個人在這段時期離開童年和青春期依賴，需要培養承擔對自己的責任、獨立做決定和經濟獨立等三項能力，其中「經濟獨立」特別被視為成功轉大人的關鍵。若能成功完成轉大人時期的發展任務，將有助於個人在職涯和關係上的成功。

在受訪者當中，大多數實習教師正介於23－28歲這個轉大人時期，進到學校後他們承擔教學、導師、行政等多項任務，在制度中卻被掛以「學生」之名，這意味著這場作為大多數實習教師的第一份職場經驗，被理所當然的視為「學習」而「無給薪」。

在沒有經濟來源下如何負擔半年生活開銷和房租？他們又如何看待當前個人的處境？受訪者慕理（化名）實習期間經濟來源主要仰賴個人先前存款，雖然住家裡開銷不大，但由於期許自己能是經濟獨立的大人，卻眼見存款日益下降，當前的情況對她造成不小的心理壓力。於是，只要有學校有代課機會，她都盡量接：

「會覺得自己就是沒在賺錢很低落，有點煩躁，而且24、25這個歲數也不會想一直靠家裡，一直靠家裡也會有心理壓力。我都是一直靠存款，可是你看到存款一直在減少會非常焦慮，因為妳現在又不可能再去得到什麼錢，所以我才會一直接代課，又因為一直接代課，又覺得很累。」

家教，是許多實習教師五點下班後的夜間活動。定洋（化名）實習時年屆不惑，已婚且當時已買車買房，經濟負擔不小，一週空閒時段家教幾乎全滿：

「一到六，六整天，八個到九個，那時候其實滿累的，比如說到最後我實習（的輔導）老師問我是不是很累，我說對啊，她說在幹嘛，我說我在兼家教。如果就實習的經濟壓力來講的話，其實不會負擔那麼大，原因是因為有家教hold著這樣，才能維持生活啊，還有房貸要繳，還有車貸要繳。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

伶方（化名）大學畢業後前往實習，實習期間住家裡，沒錢時可以回家吃飯，僅需支出自己部分生活費，實習期間她的經濟來源是下班後的兩位家教。廷俐（化名）一開始也是家教老師，但後來由於實習消耗過多心力、體力，當時的狀態導致無法繼續在晚上兼職：

「一剛開始有但後來太累就沒有辦法。而且我覺得是因為真的太多烏拉事，所謂烏拉事就是太多鳥事，弄的我每一天都很不開心，然後不開心相對的你去家教，我覺得那是我家教的成效不會好，就變成是我在接家教也會遇到很多困難，就是因為你自己的狀態也是不好的。」

除房租是家裡贊助，依澄（化名）需自理生活費，她以「人生最苦命的時刻」形容半年心境：

「我那時候晚上都在接家教耶，一個禮拜接兩天，但妳要想，實習有那麼多事情要做，然後妳還要為了妳自己的生計，在那邊，就是超辛苦耶，那半年真是我人生最苦命的時刻。」

晴媛（化名）上班一整天後，腦力、體力都來到臨界，不想再從事家教的晴媛，一週有四天晚上都在餐飲店工讀：

「我就是放學之後六點馬上去打工，然後打工到十點，收完攤才走，一個禮拜我那時候是排四天，超狂的我那時候。一方面也是因為我自己其實本身就沒有很喜歡教人，然後我就沒有想到說早上教學生之後，晚上還要做家教，我就寧願做一個無腦的工作，勞力活。」

由於打工時間很長，相對壓縮了教學備課時間，晴媛談到半年實習，一再表示對輔導教師的愧疚，由於自己分身乏術，即使指導她的老師很優秀，她仍然無法全力專注於實習。

決定在下班之後兼家教、打工，對於白天全日實習的實習教師而言，無論在體力或腦力上都是一場不好打的硬仗。

無論是出於迫切的個人或家庭經濟需求，或由於年紀處在轉大人時期，自覺不能完全仰賴家庭經濟支持，由於實習不支薪的現況，在不同程度上皆造成受訪者在心理和經濟上的壓力，甚或導致某部分的實習教師，半年期間完全無法全心投入實習。實習期間的代課、夜間和周末經濟，整體而言加劇了受訪者在精神和體力上的雙重壓力。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在16位實習教師受訪者中，14位正處在23至28歲的「轉大人時期」。實習時他們或多或少擁有家庭的經濟支持，卻也因此被剝奪有助於順利轉換為「大人」的因素中，相當關鍵的「經濟獨立」。

當前以「學生」身分為由不支薪的制度，雖省下可觀財政預算，但對於成為一名教師的重要實習歷程，很可能造成反效果。也讓這群未來有志於成為教師者，在起跑點就感受不到從事教職的展望。

無薪更使得無法以家教或存款來支付生活費、房租，和無法家庭無法提供經濟支持者，畢業後想到中學實習等同於想前往魔法世界，也變相導致走上教職成為具備足夠經濟資本者，才能擁有的奢侈選擇，很可能因此加劇階級複製，不利社會流動。

實習教師身處轉大人之際，同時面臨著斷炊的無助，形同「畢業即失業」。不支薪非但造成他們對個人社會角色定位的困惑與失落，更提高了取得教職所需付出的成本。每年數千位實習教師靠著「教育愛」撐過這半年，但「用愛發電」不會讓電力提升，只是加劇實習教師內心的衝突與不安。

一名工作者若一開始便感受不到工作實質回饋，經濟安全面臨著天搖地動，又該如何說服自己：走下去會更好？制度賦予實習教師部分教師職責，理當給予合理薪水或津貼。在企業以薪資、福利網羅人才的同時，實習教師正以無薪實習換取考上教師的渺小期望。

若情況持續如此，如何可能為教育現場留下人才？在16位受訪者中，目前僅四位還在中學教育現場。支薪，不僅是最基本的生活費，更能讓正處在轉大人時期的實習教師順利過渡，意識到自己用心做的事情「有價值」。

黃益中老師曾在2016年發布一篇名為〈關心實習老師，就是關心下一代教育〉的文章。內文提及：

「如果大學研究助理勞雇爭議有學生會幫忙發聲，如果正式老師權益有教師工會幫忙發聲，我們又怎能讓夾在中間的實習教師，成了沒人願意幫忙發聲的勞動孤兒。立即修改《師資培育法》，重塑實習教師的定位，還給他們該有的教師勞動尊嚴。」

倘若實習是場為期180天的長程馬拉松，制度則好比這半年賽程的天候。在無法掌控的自然氣候中，人類仍努力發明機器進行預測，致力做到提前示警。在可預期、可被人為改變的制度氣候中，這趟路程究竟是狂風暴雨、多雲時晴，或是百年難得一見的暴雪天，最振奮人心的，是它能被人為地改變。

面對不可控的自然風雨，人類尚且傾盡全力化未知為已知；對於可控的「制度氣候」，又怎麼忍心看著處在驟雨狂風中的人們，而渾然無動於衷？

2020年一月初結束實習，三月開始，論文伴我走過2020春、夏、秋、冬。願這份論文能為當前實習教師世代說出那些，我們心中的所想所望，一同期待來日愈發美好的光景。

註：本文由筆者改寫自其碩士論文《中學實習教師的馬拉松180天：教育實習制度之探討》。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航