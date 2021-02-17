《讓人無法拒絕的四色人格溝通》：藍、綠、金、橘四色人格，要如何掌握說「不」的技巧？

文：莊舒涵（卡姊）

狀況二：如何委婉拒絕他人

幾年前我到台中去演講，下午四點結束後，趁著人潮不多，去了逢甲夜市。走在路上，後面傳來一聲：「小姐，請問妳知道福星路怎麼走嗎？」

我回過頭看著那位小姐求助的眼神，回道：「抱歉，我不是台中人，路不熟耶。」

「沒關係，我只是聽說那裡有一家很有名的『煙囪卷』。」

一聽到吃的，我就完全被她搭訕上了。後來連她姊姊都出現了，兩個人說她們從南部上來，聽說這附近有一間皮膚診所很神奇，生意特別好，兩姊妹最後還問我要一起去嗎？

對於皮膚不是那麼在意的我，其實一丁點興趣都沒有，不過心中又想著她們這麼熱情，說「不要」很掃興，而且也有點不好意思說「不要」。

於是就一路跟著她們走走聊聊，來到那間傳說中很有名的皮膚診所。到了門前，我看著地上數十雙的鞋子，心頭立即感到不妙，猜想我應該是被騙來這兒推銷商品了。

我轉身告訴她們：「謝謝妳們的分享，我皮膚目前沒有這個需求，現在我知道地點了，有需要我再自己來。」

自稱是姊姊的人還補了一句：「這裡平常可是一位難求，錯失了機會，下次不知要等多久。」

我說了句「沒關係」後，頭也不回的就離開了。

不知大家在路上遇到這樣的狀況，都是怎麼回應的呢？ 你會像我一開始一樣不好意思拒絕，還是像後來委婉拒絕後快速落跑，或者是自顧自的裝忙當作沒聽見呢？

面對陌生人，我們常常都無法招架了，更別說要對自己的主管、同事、朋友或家人說「不」，那更是難上加難，根本就開不了口，最後只能無奈的說「好」。

到底該如何說「不」呢？ 我想先從不同顏色性格的人要如何婉拒他人說起，接著再來談當我們遇到不同顏色性格的人，該用什麼方式對他說「不」，才能讓彼此間仍保有良好的互動關係。

藍色人要如何掌握說「不」的技巧

別怕對方失望

藍色人是大家公認的好好先生、好好小姐，因為不想讓對方失望，所以覺得自己不該拒絕他人，可卻往往在說「好」以後，就恨自己為什麼沒有勇氣說「不」，最後常常是自己讓自己失望了。

我有位很要好的高中同學阿娥，有一次約她去看電影「為愛朗讀」，電話中她一直問我關於這部電影的很多問題，像是什麼劇情？ 主角是誰？ 好看嗎？ 其實可以感受得出她不想看這部電影。

我直接問阿娥：「妳是不是沒興趣啊？」

她才支支吾吾的說：「也不是啦，我沒有不想跟妳去看電影喔！ 妳不要誤會，我只是聽說這部電影好像很沉悶。」

我和阿娥的交情已經有十多年了，很清楚她是個藍到爆的人，總是無法直接說不要、不行或不想，最後我告訴她：「其實妳直接說出口，或許當下我可能會有那麼一點點的失望，但妳的拒絕並不會對我造成任何困擾，我們可以看其他妳感興趣的電影，或是選擇去做其他的事。」

【應用解析】

先釐清對方所說的是規定、要求，還是商量、請求，不要認為自己有義務去接受所有的人事物，進而覺得自己不該拒絕，也別勉強自己去做任何不想做的事。說「不」並不會困擾對方太久，而且通常對方還沒有你自己那麼在意被拒絕的感受。

請開始學習將對方的請託視為交涉，不需要解釋拒絕的理由，以免理由被一一反駁，而是用明確的字彙和堅定的口氣，表達出拒絕的意念與態度。

綠色人要如何掌握說「不」的技巧

放慢速度再說出口

綠色人在與人溝通互動上相對較為直接，且因為重視效率的關係，所以習慣速戰速決，不要、不行或不想，都會不加修飾的直接告知對方，若再搭配上嚴肅淡定的表情，很容易讓對方誤會自己冷酷無情。

我曾參加一個職能系列的培訓課程，上第一堂課時，隔壁坐了一位安靜不多話、滿頭白髮的男士。課堂中有個演練，老師要求三人一組，我就笑笑的問他：「我方便跟你一組嗎？」

他冷冷的看著我說：「不方便。」

從他回應我的那刻起，我心中就認定他是個難相處、不圓融的人。

直到倒數第二堂課的驗收演練，我們被抽到同一組，在台上他展現出專業的績效面談技巧，我也很稱職的扮演績效不佳的員工，講師回饋時給了我們很好的評價。

中場的點心時間，我和他聊了剛剛我們的表現，以及我從他身上學到了什麼，看他露出和悅的表情後，我就用好奇的口吻問：「大哥，可以問一下你也是從事人資工作嗎？」

他又冷冷的反問：「怎樣？」

「我只是想說，第一堂課問你能不能和我同組，你直接超酷的說『不方便』，我第一次遇到這麼酷的人。」

大哥接下來的回答更酷了：「因為我部屬有來上課，我想直接跟他做練習，這樣最真實，所以不方便跟妳一組。」

【應用解析】

答應別人時說得快，大家都喜歡，可是拒絕時立刻說「不要」，會讓人覺得冷漠無情或難以相處，在與你溝通互動時會不自覺的感到害怕。

試著別立刻說不，給自己一些時間，讓回應不要如此精簡，加入有溫度的互動，或是補充說明回絕的理由，口氣上溫和不急促，當然臉部線條若能再柔和些，那種令人心生畏懼的嚴厲感就會褪去不少。

金色人要如何掌握說「不」的技巧

平時先累積人情存摺

金色人做事依循標準規則，凡事有規劃，對人對己都是如此，因而面對他人的請求時，大多會因為手上要事繁多，或對方的要求不符規範標準，而選擇直接拒絕。當一再被拒絕，就容易讓對方留下不通情達理、只關心個人事務進度的印象。

年資十五年的眉姊，擔任稽核部的資深專員，稽核工作時時不得閒，要做內部稽核外，還要配合公司推動的細緻服務對各門市做人員評核。每當後勤有動員全公司人員的活動時，眉姊總是會以手上正在進行哪些稽核項目為由，無法配合參與或支援。

稽核部裡另一位年資和眉姊相當的李資專，他的情形也是一樣，平時工作忙碌，常常無法參與活動，且因為公司導入ISO9004，對於各部門的文件要求極度嚴格，像是訓練課程簽到表的格式不正確，就會請我們重做，並要求當時上課的學員一一重新簽名，完全沒有討論的空間。

然而在公司裡，不管李資專走到哪兒，大家都會主動打招呼，反倒慈祥的眉姊就沒這麼受歡迎。

那年李資專不僅被總經理直接提名為公司的年度傑出幕僚人員，後續在公司的同仁票選排名中還榮獲第二名，我一度認為李資專是靠著中年大叔的成熟魅力才得到女同事們的大力支持。

直到尾牙頒獎當天播放得獎者影片時，才總算知道為什麼李資專會得到公司同仁們的愛戴。大家在影片中你一言、我一語的說著――

「李資專人最好了，常常到八樓來，就轉進來問我有沒有公文要送到七樓，讓我少爬幾層樓梯。」

「向來嚴肅行事的李大哥總是很難約，但他每次都會特地去幫我拿影印機印好的文件。」

【應用解析】

金色人要說「不」並非難事，因為你都是有所依據或有所標準的婉拒他人，別人聽了好像也無法提出反駁的理由，可如此一來就容易對你產生誤解，認為你不懂得變通，甚至覺得你很難搞，總是不配合。

試著刻意留些空檔，像媽祖出巡般主動給予他人順手的簡單協助，只要平時收集這些「人情借條」，當你必須拒絕他們時，他們通常也不會感到生氣。

橘色人要如何掌握說「不」的技巧

先給自己一點時間再回應

只要對方灌幾句迷湯，或是說這件事非你不可，橘色人就會義無反顧的爽快答應，甚至還自己加碼，等到事後才悔不當初，邊做邊怪自己一時衝動，把自己逼到事情做不完、甚至是生不如死的地步。

早期我在大陸上課，當時我在內地有三分之二的時數都是由一位名為安娜的業務幫忙接洽的。有一次她接下了河北企業內訓的「情緒與壓力管理」課程，她打電話給我時是這麼說的：「老師，我跟妳說，我最近接了一家企業，他們從中國移動通信那邊聽說妳很會講課，所以要邀請妳去上課。」

我問安娜：「上課的主題是？」

「老師，這課程很有挑戰，依妳課程設計的能力絕對綽綽有餘，而且大陸學員都好喜歡妳，妳來上『情緒與壓力管理』應該是沒有問題吧！」

我根本不是這方面主題的專家，但在這種時候，橘色的我一旦拒絕不就等於示弱，而且面對幫我接洽最多課程的業務，這麼做也顯得很沒義氣，於是我沒多說什麼，一口氣就答應了安娜。

一直到課前兩週，我都還在沒日沒夜的設計課程講義，每個夜晚我都在懊惱當時為什麼要答應。

到了上課當天，即使學員互動投入度很高，我還是一心期待快快下課。對一個言行一致的老師而言，那是一堂完全沒有自己靈魂的課程啊！

【應用解析】

太過在意自己當下的感受，有時候答應得很快，最後辛苦的只會是自己。其實，並不一定每件事情都要有你，也不用每件事情都要展現自己很行，偶爾收起自己的氣魄或自以為的義氣，就算這件事你拒絕了，對方一樣可以完成，並非真的非你不可。

請學習在聽到請求時別立刻說好、沒問題，而是告訴對方「我要先看看，等一下才能回覆您」，根據自己的時間、能力、資源分配量力而為，該拒絕時就婉轉的回絕吧！

書籍介紹

本文摘錄自《讓人無法拒絕的四色人格溝通：巧用色彩心理學，人際互動情境全解析，教你句句攻心，打動所有人！》，方舟文化出版

作者：莊舒涵（卡姊）

1分鐘知己知彼，3句話創造雙贏！

HR指定頻率最高溝通力講師的說服絕技！

運用「Colors出色溝通力」

看穿對方性格色彩，切換最佳應對方式

從此擺脫黑名單，人氣大翻身！

打破人際互動的困境，色彩心理學有解方！

阿德勒心理學中有言：「所有煩惱，都是人際關係的煩惱。」而人際關係的煩惱，其實大多源自於「溝通」的不順利！如果你也常遇到以下情況，本書就是為你量身打造：

對方喜歡唱反調，怎麼說都說不通

同樣的話，A聽了很開心，B聽了卻翻臉不認人

不管怎麼說主管都不滿意，頻頻挑毛病

明明心裡很抗拒，卻怎麼都無法開口說「不」

花了一堆時間和客戶介紹，最後對方卻全不買單

HR指定頻率最高的溝通力講師──卡姊（莊舒涵），將透過本書帶你認識True Colors這套簡單高效的心理學工具，以及藍、綠、金、橘四種色彩性格的人格特質，教你將之活學活用在職場與人際互動上！任何溝通困境，卡姊都有解方！

溝通不是只分黑白！學會辨色換檔，從此暢行無阻

雖說一樣米養百樣人，但在溝通模式上，大致可以將人分為以下四種類型：

藍色：公認的好好先生／小姐，在意他人感受，而容易隱藏自己的內心想法。

綠色：性格沉著冷靜，三思而後行，冷漠淡定的外表容易讓人誤以為難相處。

金色：重視細節與既定的規則或計畫，不喜歡改變，偶爾會讓人覺得龜毛。

橘色：個性率直幽默，藏不住自身的好惡，待人處事上很重視自己的感受。

只要了解到自己與對方各是屬於哪一種色彩性格，就能夠輕易掌握雙方有效溝通的訣竅。比如想讓對方答應你的請求，你可以這麼說：

面對藍色人：表現多些同理心，別讓對方無條件幫忙

在火車上交換座位 → 大哥，我跟朋友很久沒見面了，可以請您幫我們這個忙嗎？我可以請朋友先把票拿過來給您看，我們再一起把您的行李拿過去。

面對綠色人：讓對方成為關鍵的「臨門一腳」

向主管爭取活動預算 → 總經理，這次聖誕活動不在原本的年度計畫內，處長指示我們以零預算來執行這項專案，現在禮物都募集得差不多了，但比較大的問題是餐費還沒有著落，不知道總經理可以助我們一臂之力嗎？

面對金色人：掌握互惠原則，以退為進

和同事協調主持任務分配 → 不然這樣，第一位得獎者由我介紹上場，等他分享感言後由你來結尾，然後再接著介紹第二位得獎者上場，結尾再換我，就這樣循環，你覺得如何？

面對橘色人：階段性進攻，多說一些好聽話

向主管尋求協助 → 主管你好厲害喔，很無趣的題目聽你分享完都超有趣的，而且讓現場的氣氛超歡樂，我真該找機會跟你請教，……（待其心情大好之際提出請求）

本書適讀對象

職場新人，一開口就有好人緣！

主管階層，下達指示，說服力加倍！

業務人員，展現優勢，一出手就成交！

專案經理，多方協調更順暢！

本書初版為方舟文化《翻身吧！我的溝通力 Colorful Communication：辨色應對，100%抓住人心，溝通零障礙》

Photo Credit: 方舟文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬