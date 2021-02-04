那些因「民國熱」而誕生的「國粉」們，為什麼在馬英九下台後也跟著消失無蹤？

自2005年連戰訪問北京的歷史性之旅後，中國確實出現了相當長一段時間的「民國熱」，而且隨著馬英九的上台以及兩岸關係的全面深化，對岸民眾對國民黨的好感更是竄升到1949年以來的最高點。那些1949年沒有辦法隨政府來台，遺留在大陸的老國軍、國民黨員、國民政府公務人員還有他們的後代總算是有了可以一吐怨氣的機會。

更重要的是，在「兩岸和解」的歷史氛圍下，胡錦濤與執政之初的習近平對正面宣揚中華民國政府大陸時期的相關影視作品或書籍，都採取較為寬大或者睜一隻眼，閉一隻眼的態度。甚至如《一寸河山一寸血》之類史觀極度偏向國民政府觀點的紀錄片，也被允許以《國殤》之名在大陸放映，讓許多並沒有接受過中華民國政府統治的大陸年輕世代，也嚮往起中華民國起來。

所謂的「國粉」，即「國民黨粉絲」如雨後春筍般的在大陸冒出，他們多數要求中共以更寬大的心胸包容國民黨，肯定中華民國政府領導對日抗戰的歷史貢獻，並推行以民主化為宗旨的政治改革。比較激進的，則主張應該推翻中國共產黨的一黨專制體系，迎接台北的中華民國政府返回大陸執政，無論實現這個目標的過程是否要通過武力。

隨著「國粉」的聲音越來越大，不只中國共產黨的傳統史觀遭到顛覆，就連中共持續統治大陸的根基都被動搖。原本對「國粉」現象採取寬容態度的中共政權，也從2013年開始出現改變。先是由習近平本人親自出馬，在2013年1月5日的一次講話中，以蘇聯垮台的歷史為教訓要求提防所謂「歷史虛無主義」的現象在大陸開花結果。

到了2014年，中共官方媒體《環球時報》直接以社論對大陸的「民國熱」展開批判，認為大陸民眾一切對中華民國的緬懷都是「病態的」。這也大陸官方首度正式將「民國熱」與「歷史虛無主義」連繫在一起，因為緬懷中華民國其實就是一種對中華人民共和國的否定。「國粉」的音量，也是從這個時候開始慢慢在中國越來越小，直到完全的消失匿跡。

到底誰是「國粉」？

今天「國粉」在中國已經全面破產，尤其在年輕族群裡面，任何聲稱自己崇拜蔣中正，哪怕只是指出「抗日戰爭是由蔣中正領導」的人，都會立即遭到身邊好友一頓恥笑。就好比今天台灣許多年輕的國民黨人，要在其他年輕人面前承認自己是國民黨員可能比出櫃自己的性向還要困難。為什麼過了短短不到10年的時間，「國粉」在大陸會一落千丈成為人人喊打的過街老鼠？

中共政權的打壓，還有蔡英文上台後兩岸關係惡化固然是主要原因，可是來自「國粉」族群自身的問題，筆者認為才是真正的關鍵所在。首先到底該如何定義「國粉」，就是一個非常困難的問題。畢竟中國國民黨除了蔣經國先生在世時勉強實現過一段時間的統一之外，基本上是從同盟會時代開始到今天在台灣都呈現黨內有派，派中有系的情況，沒有一天是真正團結的。

大陸的「國粉」，或許對李登輝時代以後，所謂「主流」與「非主流」，還有「本土派」和「外省派」之間的權力鬥爭毫無興趣，可自1949年以前大陸時代國民黨的派系鬥爭就已經複雜到他們無法認定中國國民黨，乃至於中華民國該由哪個派系來代表。比如支持恢復中華民國的大陸人中，就有不少認同的其實是袁世凱的北洋政府，而非蔣中正的國民政府。

認同國民政府的人，也會因為各自不同的省籍背景或者歷史喜好，選擇不同派系的國民黨人為自己的頭號英雄，然後將其他「國粉」心目中的英雄予以貶低。比如山西人會特別喜歡閻錫山，廣西人會喜歡李宗仁與白崇禧，四川人會比較喜歡劉湘，雲南人會比較喜歡龍雲等。崇拜西北軍與大刀隊的人，則會把馮玉祥當英雄。

雖然大家都自稱是國父孫中山先生的學生，可是彼此卻都討厭對方，而且對後來從抗戰到遷台都領導中華民國政府的蔣中正有不同看法。而且緬懷國民黨不等於反對共產黨，「國粉」內部同時有極端反對中共還有高度期盼「第三次國共合作」的兩股勢力存在，從而無法形成一支真正挑戰中共的力量，等到「民國熱」的風潮一退就立即煙消雲散。

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納粹與皇漢勢力的滲透

先撇開那些認同北洋政府、各地方實力派還有第三次國共合作的「國粉」們不提。我們就來討論一下那些聲稱擁護中華民國政府，高調要求推翻中國共產黨的反共「國粉」，他們的組成結構也相當複雜。有筆者比較能接受，以恢復1947年《中華民國憲法》為宗旨的「民國憲法派」，希望能在大陸恢復中華民國後實施台灣當前的多黨政治。

不過也有一些比較激進的，認為中共被推翻之後，為了教育大陸人民「民主該怎麼實施」還有避免台灣、香港、西藏與新疆趁亂獨立等種種理由，應該先由中國國民黨實施無時間限制的「軍政」或者「訓政」。換言之，這種類型的「國粉」並不是追求民主，而只是希望能以國民黨的一黨專制取代共產黨的一黨專制罷了。

畢竟大陸許多青年走上成為「國粉」的道路，本來就只是因為羨慕那些紅二代或者紅三代在社會上享有的各種特權而已。他們希望的，不過就是在國民黨的統治下成為新一代的特權階級，自然而然得不到任何正當性。這一類「國粉」當中，還有一些為了掌握中華民族主義的話語權，發展出了比中國共產黨更為極端的意識形態。

比如有些「國粉」認為既然納粹德國是蘇聯的死敵，那麼希特勒的思想自然也是中國共產黨的死敵，於是就擁抱起了納粹的意識形態起來。再加上德國在抗戰爆發前確實一度是國軍取得武器的主要來源，都讓他們找到了把國民政府與納粹德國連繫在一起的歷史依據，從而成為了所謂的「黃納」，即「黃種納粹」，卻絲毫不知道這些言行只會讓自己更被西方主流思想排擠。

更嚴重者，則主張發展中國特色的納粹主義，要比中國共產黨更為積極的淨化藏族與維吾爾族等少數民族，恢復屬於漢人的中國。他們認為當前中共推行的共產主義政策，在優待少數民族的同時剝奪了漢人的生存空間，所以必須效法俄羅斯總統普丁的手段「撥亂反正」，確立漢民族的優勢地位。為此他們希望同盟會「驅逐胡虜，恢復中華」的口號，能在國民黨領導下發揚光大。

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走向「腦殘化」的「國粉」

本身就不團結的「國粉」，在這些激進的主張混進去之後，便慢慢失去了對大陸理性知識份子的號召力。取而代之的，是一堆喜歡搞偶像崇拜、納粹主義還有皇漢主義的智障湧入大陸網站上的「國粉」平台，高喊他們的極端主義思想。也因為他們的聲量比較高，所以慢慢「國粉」的話語權就被他們所掌握，任何理性討論的聲音都不再存在。

許多本來對共產黨現行制度不滿的大陸青年，在發現「國粉」同樣是一群為了政治信仰可以公開撒謊，而且動輒就對不同意見者趕盡殺絕的狂熱宗教團體之後，也慢慢離開了這個群體。其中筆者一位過去的大陸「國粉」好友，就表示「國粉」的行為就只是在跟「五毛」比智商下限，從他們身上根本看不到任何中國的未來可言。

由於「國粉」們喜歡國民黨的原因，本來就有很大一部份是他們自己腦補出來的，所以他們的這些言論對於台灣的中國國民黨而言，不只不能提供政治上的背書，還必須要離多遠就有多遠。尤其對於留學美國的馬英九而言，無論是納粹還是皇漢思想都是不可能接受的。所以比起海外民運跟法輪功，大陸「國粉」的最大問題是找不到一個正式的政治力量來依靠。

久了之後，「國粉」們也就只能依靠《52軍登陸諾曼第》、《蔣介石派軍到印尼護僑》、《八百壯士跳黃河》或者《西沙戰事緊》之類的虛假民族主義故事來自我安慰。最好笑的是，這些虛假的民族主義故事本身還是由中國共產黨從穩定政權的基礎考量上打造出來。有些是為了討好台灣的國民黨以追求所謂「第三次國共合作」，有些則是故意為了調侃「國粉」。

比如《52軍登陸諾曼第》，因為整個故事內容呈現的錯誤太過於誇張，容易到上網就可以查證出來，從而被視為中共人士消遣「國粉」的「經典釣魚文」看待。然而從中共為了消遣「國粉」，可以弄出如此之多的假歷史來看，筆者甚至懷疑那些納粹跟皇漢的滲透者，搞不好也是中共派來破壞「民國派」正當性的反串人士，因為民進黨上台以後，這類人在「國粉」族群內突然又消失的無影無蹤。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬英九的上台執政對中共而言確實產生了巨大威脅

中國國民黨的責任

由此可見，馬英九的上台執政對中共而言確實產生了巨大威脅。國民黨的存在，讓大陸年輕知識分子看到了一個在堅持中華民族主義的同時，又能推動中國民主化的希望，從而對中共繼續實施一黨專制產生了質疑態度。所以中共適時的製造一些「假國粉」來動搖國民黨的正當性，尤其是把蔣中正與希特勒掛勾到一起，是完全有可能的。

不過馬英九過去八年執政，確實沒有好好運用「國粉」的氣勢施壓中國共產黨，看在筆者眼中有些可惜。當然客觀來說，這一切也不盡然是馬英九的責任。畢竟國民黨主要的選民都在台灣，過於涉入中國的內部事務，甚至以「國粉」為籌碼展開與大陸之間的政治談判，都有可能讓馬英九被扣上「賣台」的政治大帽，這對國民黨本身是不利的。

其次是馬英九還需要推動與中國的經貿交流，對「國粉」提供任何直接的援助或者政治背書，都可能給兩岸關係帶來破壞，進而導致「國粉」再度被打壓。所以面對「國粉」議題採取「冷處理」的態度，以向參加抗日戰爭的大陸國軍老兵頒發抗戰勝利70周年紀念章的方式慢慢壯大中華民國的影響力，其實是國民黨唯一能採用的方式。

然而如此低調的方式，不只無法讓心向台灣的「國粉」們感受得到，還讓他們覺得自己被國民黨給背叛了。部份往來海峽兩岸的國民黨人士，或許是為了賺取大陸的經濟紅利，或許是因為真心嚮往國共合作的民族情感，對大陸以反共為訴求的「國粉」也是盡量保持距離，甚至口出惡言，導致「國粉」對中國國民黨的不滿情緒不斷增加。

再加上民進黨在蔡英文帶領下，逐漸放棄過往對大陸人民的歧視政策，大打民主牌以吸引對岸反體制的知識青年。對於1949年以前大陸時期的中華民國史，尤其是對日抗戰的歷史也不再排斥，從而吸引了許多期望中國能成為多黨制的「國粉」轉而擁抱起民進黨。中國的「國粉」現象，終於還是在馬英九下台的2016年5月20日畫下句點。

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國民黨支持者的責任

有趣的是，大陸的「國粉」現象是因應2005年連戰訪問大陸，中共為了因應國共聯手反台獨的政策而誕生的產物。最終這些「國粉」，也目睹到10年後連戰接受中共邀請，到大陸出席抗戰勝利70周年閱兵而煙消雲散。他們認為國民黨不再堅持大陸的民主改革，甚至連「抗日戰爭是蔣中正領導」的神主牌都不要了，從而將希望轉移到民進黨身上。

另外一批信仰納粹與皇漢，以民族主義為導向的「國粉」，則認為馬英九過度以台灣為主，忽略大陸同胞的感受。他們尤其不喜歡馬英九年年為「二二八事件」道歉的態度，所以多數又回頭去支持起中國共產黨來（這也是筆者認為他們可能一開始就是反串的原因）。就此國民黨在大陸的民意基礎，就這樣被紅綠兩勢力給分食掉了。

台灣終究不可能以一己之力推翻中共，重新在中國建立民國，這個客觀現實讓以馬英九領導的國民黨只能尋求維持現狀，從而同時排除了以民族主義還有民權主義為導向的「國粉」，稱得上是兩面不討好。可在台灣支持國民黨的藍色網民，在這方面又扮演了一個國民黨建制派發揮不了的作用，就是把主張「第三次國共合作」的大陸人士一起惹毛。

前面筆者有提過，很多大陸的「國粉」未必都反共，因為他們本身可能就是來自共黨家庭的「紅二代」或者「紅三代」。他們多數是看了《一寸河山一寸血》或者《寶島一村》等台灣方面的紀錄片或舞台劇後，對抗戰老兵還有眷村後代產生同情，希望能追求國共和解，從而變成「國粉」的。可他們很快發現，自己在史觀上的退讓，沒有換來台灣深藍群體的認同。

台灣的國民黨支持者，並沒有因為這些「國共合作派」承認了共產黨在歷史上的錯誤，就跟著一起檢討國民黨在歷史上的缺失。相反的，在台灣被綠營洗臉洗得落花流水，因為自卑而產生自大的他們，卻以更咄咄逼人的態度羞辱這些還願意把國民黨當同胞的大陸人，在史觀上更是一點也不願意退讓。最後就是這些「國共合作派」也當上「小粉紅」，回過頭來跟著綠色網民一起修理藍軍。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航