編輯推薦2020書單【性別篇】：疫病改變了世界，不變的是我們仍需要女性主義的批判

去（2020）年是大疫之年，病毒的肆虐凸顯了原先存在於各國的問題與現象，從性別的角度觀察亦是如此。例如：人們因為疫情得待在家中，英國就曾傳出家暴案件增加，甚至有女性在家中遭到（前）伴侶謀殺；《德國之聲》也報導，疫情也使得女性比起男性，承擔了更多的無償工作與責任。另一方面，國家領導人性別與該國的防疫表現是否相關，也獲得新聞媒體探討。

疫情之外仍有許多性別相關的議題與現象不該被遺忘，像是蔡英文總統於去年5月展開第二任期，內閣成員女性比例過低提醒了我們女性參政仍舊有許多阻礙； 《哈利波特》作者、知名小說家JK羅琳（J. K. Rowling）對跨性別者的言論與看法，更是掀起好幾波論戰；韓國駭人聽聞的「N號房事件」，提醒了全世界的人們，性暴力與性犯罪未曾遠去。

有些議題是新的，有些是舊的，不變的是我們仍需要藉由女性主義與性別研究的視角，方能看見並意識到那些潛藏在社會架構中的性別不平等；我們依然需要銳利且批判的性別視角，點出問題所在，進而讓社會思索改革該如何進行。

改變男人打造的（man-made）世界，從正視《被隱形的女性》開始

Photo Credit: 商周出版

蔡英文總統於去年5月下旬展開第二任期之際，新內閣首長女性比例創新低一事曾引發討論。此一議題涉及到的是女性政治參與率的討論，但得先透過統計數據，方能了解嚴重程度。

今年的1月5號，行政院的性別平等處也發布「2021年性別圖像」，表示依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，將台灣的資料帶入後，排名為全球第6、亞洲之冠。性別統計正是落實性別主流化的其中一環。有了性別統計，我們才能了解台灣社會與性別平等的距離有多遠。

但仍有許多現象是缺乏相關性別統計或數據的，《被隱形的女性》要談的就是這麼一回事。缺乏這些數據的結果，會讓我們誤把男人當成所有人的預設、讓佔有廣大人口數的女性在各個場域銷聲匿跡，她們的成就或困境無法被看見，也因此很難獲得應有的重視或改善。女性主義常說「個人的即政治」，這本書取材的場域和現象，都是發生在周遭，有些甚至是你我再熟悉不過的日常。

閱讀這本書讓你有機會換上女性主義或性別觀點的濾鏡，重新看待你所身處的環境與台灣社會。

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《你這個娘炮》，也是你求學時期耳熟能詳的一句話嗎？

Photo Credit: 野人出版

看到這書名，你是否想起以前國、高中班上，那些被同學們嘲笑「娘娘炮」、總是在邊緣角落的男同學？

《你這個娘炮》一書早已是性別研究學界公認的經典，作者以美國中學作為研究田野，參與觀察了青少年是如何在校園生活裡「打造」陽剛氣質、「做性別」的。換言之，社會普遍認為男性必然（要）陽剛的刻板印象並非與生俱來，而是在環境與人群互動裡生成的，校園即是重要場合之一。從教室裡的正式課程，到同學間下課時間嬉笑打鬧，你可以透過這本書看見陽剛氣質如何在校園生活裡，一點一滴地被實踐。

回到台灣，2020年也是玫瑰少年葉永鋕逝世20週年的時刻。他悲劇性的死亡催生了你我熟知的《性別平等教育法》，但至今仍有許多玫瑰少年們在校園裡受到性霸凌。對他們而言，校園生活更像是生存的保衛戰。如果你好奇性平教育在台灣的現狀，也歡迎瀏覽我們去年製作的專題。

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讀過《女性主義【21世紀公民的思辨課】》後，再決定你的立場不算太遲

Photo Credit: 平安文化出版

#MeToo運動、月經貧窮、物化女性......等，都是與女性生命經驗切身相關，也是女性主義者念茲在茲，攸關女性如何生存的重要議題。即使在疫情嚴峻的2020年，因為疫情而凸顯的諸多議題（家庭暴力、失業），其中也都蘊含了性別不平等，但如何透過女性主義視角看出其中的癥結點，就是關鍵所在了。

出版市場過往也曾有《性別打結》這樣的作品，而這次的《女性主義【21世紀公民的思辨課】》顯得更平易近人、貼近當代社會的脈絡，對女性主義略有興趣者而言這是很好的入門書，對女性主義精通或略有了解者，也可以藉由這本書溫故知新。

此書扼要地介紹了女性主義發展歷史、性別研究重要的觀念之外，其餘篇章觸及了女性主義所關心的各個重點，甚至還有一章是寫給經常對女性主義有意見（或異見）的男性。不論你對女性主義抱持著什麼樣的立場，閱讀這本書的過程可以幫助你重新定位、掌握每個論戰的核心。看過這本書之後，再來決定你要不要加入女性主義的陣容，都不算太遲。

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如果《「色情就是不行！」這種想法真的不行》，該怎麼認識色情？

Photo Credit: 麥田出版

女性主義內部不同流派或理論立場，對「色情」（pornography）的論爭已持續多年，此議題所涉及的領域也相當廣泛。頭一次見到這本書名便覺得相當有趣，見到作者是日本法學者又增添我對此書的興趣。

以內容而言，讀者可能會對近代色情管制與規範如何發展較有共鳴，也可見到西方歐美國家的制度如何影響了日本。但我認為特別有趣，值得一看的是，年代離我們稍遠的歷史。古早以前的日本人如何看待色情、猥褻？甚至是古代日本社會的性觀念如何有別於現在，都可以讓我們理解到：人們對何謂色情、何謂猥褻的理解並非自古皆然。

聽到「色情」就在心裡打叉叉的舉動不會增加我們對色情的理解，唯有當我們願意更耐心地了解歷史的發展，才有可能找出自己在色情議題上，究竟處在光譜的何處。

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沒有手機和網路無法交友？讓《阿媽的女朋友》講古給你聽

Photo Credit: 大塊文化

2020年是台灣通過同婚專法一週年，在全球疫情嚴峻的時刻，同志遊行能夠在台灣不同的城市陸續登場，也是難得一見的景象。網際網路和智慧型手機的普及，手機交友對當代人而言早已是日常，對同志亦是如此。那麼，在同志運動尚未發跡、網路與手機不普及的年代，喜歡同性的人又是如何辨識出彼此？他們能有精彩的生活嗎？

弱勢或是非主流族群的歷史經常不為大眾社會所看見或接納，同志諮詢熱線協會既多年前曾出版《彩虹熟年巴士》記錄了十多位老年同志的青春記憶，去年底再度推出《阿媽的女朋友》，讓讀者看見如今歲數已年長的女同志們，當年是如何在社會氛圍仍保守的環境裡，掙脫傳統的束縛，掙得自由的空氣。

當然，他們的故事也無法抽離台灣社會的發展。國際局勢的變化，以及台灣的經濟轉型，促成了女同志們得以相互看見彼此的背景。讀者若能接受閱讀學術類型的文章，任教於東海大學社會系的趙彥寧教授，對台灣女同志有一系列非常精彩的一手觀察與分析。

同婚專法通過一週年後閱讀這些故事的重要性何在？我會說，同性婚姻的法制化只是同志運動路上的一個小小里程碑。我們能夠從女同志們的口述歷史裡，補足我們對過往同志社群和運動發展的空白；於此同時，更能看見在異性戀預設的社會意識形態中，哪些難題仍穿越時空繼續影響著同志，指出「同志仍需努力」的前進方向。

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核稿編輯：翁世航