【關鍵眼中盯】無黨籍的黃捷若不幸被罷免，罪魁禍首可能是力挺她的民進黨

和同時得罪藍白黃和兩種綠的王浩宇相比，正面迎敵、形象「不討厭」的黃捷，搭配起充滿各種欲加之罪的罷免提案，起初大多數人都認為很難成功，就連國民黨的內部民調都覺得要通過十分困難。

然而，有些早先充滿自信的網路評論者，看到王浩宇遭罷之後改口說黃捷危險，另也有名嘴用選區結構分析，預言「一定不可能被罷免」，但在我看來，這些論述其實都有些盲點。

其實這次黃捷罷免案最有趣的，是他最近幾週「要求大家出來投『反對票』」的策略，這種直球對決的戰術與「倒宇」期間幾乎隱形的王浩宇大相逕庭，甚至相對更有把握的黃國昌和蔡正元都不曾如此。

事實上，「大家都出來投票」就是許多馬後炮檢討的「25%」底層邏輯：假設大家都出來，只要支持者夠多，就算25%的門檻「太好超過」，也不會讓好候選人輕易被罷免。

不過也是這樣的「依法行政」戰術，讓原本應該很穩的黃捷出現危機。

講到「藍綠對決」之前，鳳山選民可能還興致缺缺

筆者在王浩宇罷免案通過時就曾說，當國民黨和民進黨合力將黃捷罷免案上升到「藍綠對決」的高度，讓原本議員罷免的小事沾上「平反韓國瑜」、「陳其邁模擬考」的標籤，反而會為原本的順風添上不確定性。

沒想到，幾週前看到民調考慮縮手的國民黨，在民進黨定調全力動員反罷免後，為了未來選情布局也不得不上車，兩個黨主席隔空交火，原本可以不帶色彩的黃捷反而被動成為「綠營支持的對象」。

這可能會將她害慘。

首先，2018年黃捷當選時，他的選區有大約93000人投給國民黨籍議員，2020年的立委選舉，鳳山選區國親票數相加也有9萬票。然而根據罷免投票前的系列民調，同意罷免者大約只有4萬多，遠不及72907的門檻，看得出大部分藍營選民最初多對「罷黃捷」這事興趣缺缺，當然這和偏門的罷免理由和團隊十分有關。

對這些人來說，支持同志和翻白眼其實都是小事，「討厭民進黨」才是讓這些人出閘投票的最大動力。也因為如此，隨著無黨籍黃捷和民進黨扣連越來越緊，越由間接耳語轉至眼前的站台跑攤，就越可能引發原本議題訴求無感的保守藍營選民出門投票，如同平白無故為罷捷者動員。

Photo Credit: 中央社

或許就因為如此，黃捷和綠營才會訴求反罷免的選民出來投票，畢竟一年前的立委選舉，當地民進黨和時代力量候選人的得票數將加超過13萬，占了將近59%。

但別忘了，這樣的高票數其實仰賴當時「抗韓」氛圍下返家投票青年與所謂的「北漂者」，一年後「救黃捷」的訴求，是否真能轉化為讓這些支持者過年前一週回家投下「反對罷免」一票的動力？這些人又是否足夠抵銷在地下樓就能投票的年長者和保守派力量？實在難說。

罷免會不會變成藍綠點人頭的運動，就看這一次的結果

觀戰選罷時，與其像丟銅板一樣直接預測成功失敗，我們更該思考選戰下的每一個策略，分別對選情產生怎麼樣的影響，那些搖旗吶喊的幫忙，會不會反而為敵營添上柴火？如果木將成舟，又能如何在終局前扭轉？

但願每當公民提出罷免案，人們決定支持和反對時都能回歸罷免對象本身，別受無理取鬧的罷免事由煽動。若黃捷這次真能安全過關，至少能以此驗證上個月的罷免成功超越色彩，是中壢人真的討厭王浩宇，別讓之後罷免都只剩下數藍綠票數的分析，也不枉這個罷免制度最初訂定的立意。

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核稿編輯：翁世航