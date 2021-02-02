「出走叛徒」儼然已成準黨魁，趙少康真是國民黨最強共主？

2021年2月1日，這天是立法院新會期開議的日子，也是近期政治上最引人關注的一天，但這跟現任立委無關，而是一位前立委佔盡了政治新聞版面：前立委趙少康。

這一天，他正式宣布要恢復國民黨黨籍，對於外界的各種傳言，包括選黨主席、選2024年總統，全部都沒有否認，並稱「幹嘛要迴避？什麼事都可能啊！」

對於這爆炸性的消息，藍營從內到外似乎都一片叫好，即便趙少康這位「黨外人士」連黨籍都還沒恢復，就儼然以「準黨魁」的身分受到矚目。

趙少康這位高齡70歲的政治金童重回國民黨，後續引發的政治效應，將直接牽動2022、2024年兩場大選的佈局。

「趙少康旋風」無人能敵，卻被陳水扁結束政治生涯

趙少康發跡於1981年的台北市議員選舉，從此踏進政壇。後來趙少康當選立委、進入郝柏村內閣擔任環保署長，政治之路平步青雲，選舉更是從未輸過；其中創下歷史紀錄的戰績，就是1992年的第二屆立委選舉。

當年，趙少康以無黨籍身分在台北縣拿下23萬5887票，在還是複數選制的立委選舉，這是相當不可思議的成績，導致台北縣16席區域立委，有些人以低票當選，例如吊車尾的民進黨周伯倫，就僅拿下3萬6845票，跟趙少康差距近20萬票。

這由趙少康創下的23萬5887票門檻，仍是台灣民主化後立委選舉單一候選人得票最高的紀錄，至今高懸29年都無人能破。

不過趙少康刮起的旋風，在1994年的台北市長選舉，遭受最強力的挑戰。趙少康以他所創立的新黨身分，參選第一屆民選台北市長，他的對手是民進黨的陳水扁，加上國民黨的黃大洲，三國大戰選情混沌不明。

選舉結果，陳水扁擊敗趙少康當選台北市長，趙少康履行與家人的承諾，在1996年立委任期結束後就退出政壇，不再選舉。

也正是這場選舉，成為趙、陳二人的政治分水嶺，陳水扁後來更當選總統。

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今年國民黨主席選舉，選票上一定會有「趙少康」

然而，趙少康雖不再選舉，卻一直從事政治外圍活動，尤其是進軍媒體，並沒有因此失去發揮的舞台；這也是他這麼多年過去，仍舊能激起泛藍選民熱情的一大主因：有點距離，但從未離開。

這次趙少康重回國民黨的起手式，就是在媒體面前大方坦承，高雄市長韓國瑜居中協調多次，希望由他出馬競逐黨主席。雖然趙少康口口聲聲說「目前不符參選資格，看黨中央怎麼決定」，聽似雲淡風輕，但這一席話裡面有非常多細節值得討論。

首先，就知名度來說，國民黨主力支持群體的40歲以上選民，對趙少康並不陌生，原因是他長期耕耘媒體圈，甚至比前新北市長朱立倫的曝光度還要高，在這點上他已有不敗之勢。

再者，直接跟韓國瑜做高度連結，這能增加趙少康在泛藍支持者之間的「正統性」。趙少康在1993年因為反李登輝而出走，跟許多立場相近的國民黨立委共組新黨，嚴格來說是國民黨的「叛徒」，因此重新加入國民黨選黨魁，對深藍族群是一道心理門檻。

然而，韓國瑜在這些深藍、黃復興選民的心中，是當下最有指標性的人物，由韓國瑜親自拜託出馬，相當程度上就已是替趙少康蓋上「黨魂認證標章」。

趙少康不是政壇菜鳥，他深知所有的發言都會被放大檢視，特別把韓國瑜多次拜會的細節在媒體上如實呈現，為的是什麼？答案應該很明顯。

最後，趙少康看似安份地表示，參選資格要國民黨中央認定，謙稱自己目前不符參選資格，其實是把最大的球丟回給江啟臣。

根據《國民黨黨章》，參選黨主席的人必須擔任過中央委員或中央評議委員，但趙少康沒有這兩項經歷，這是他參選的最大問題。由於今年要舉行黨主席跟中央委員改選，趙少康即使恢復黨籍，也不可能同時參選兩項黨職，因此只剩由黨主席聘任的中評會委員為可行方向。

從消息傳出至今，江啟臣對於趙少康重回國民黨都表示歡迎，且根據趙少康的說法，韓國瑜跟江啟臣談論回復黨籍與參選黨主席的問題，所以能合理推斷，韓、江在趙少康參選黨主席的資格認定上，應該已有共識。

以當下藍營基層的反應來看，如果黨中央沒有認可趙少康參選，只怕會引發更大的黨內風暴，江啟臣也沒有機會連任黨魁。

綜上所述，趙少康在知名度、認同度與合法性上，都指向他參選黨魁毫無懸念。

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橫空出世重回國民黨，趙少康是藍營最大公約數

進一步來說，趙少康對於國民黨又能發揮什麼作用？

自從2016年國民黨丟掉政權後，洪秀柱、吳敦義、江啟臣，以及中間曾代理黨魁的黃敏惠、林政則與林榮德，雖然都不是政壇新手，卻始終缺乏一種黨內外皆普遍認可的明星特質。

這種長期以來都沒有能定於一尊的藍營共主出現，是國民黨最大的困境。

2018年縣市長選舉，到高雄參選的韓國瑜，選戰後期刮起「韓流」，甚至被戲稱是「一人救全黨」。為何會讓一個候選人成為整個黨的救星？很大的程度，就是來自於一個沒有選民魅力的黨中央。

因此，趙少康這種一出現，就可以在泛藍群眾輿論圈內引發高度共鳴的人名，以國民黨角度來說，很久沒出現了。

趙少康雖然離開國民黨很久，不過始終與國民黨保持密切互動，尤其是2019年國民黨總統初選，被許多韓粉貼上「郭台銘支持者」的標籤，更把他在TVBS主持的政論節目「少康戰情室」，稱為「富士康戰情室」。

長期以來，趙少康的形象與定位，都被歸類成「知識藍」、「經濟藍」，在政治光譜上，這些選民比較偏向淺藍，或是議題性選民，這也是2016年至今國民黨聲聲喚不回的群體，更是2019年總統黨內初選，跟著郭台銘一起心灰意冷的人。

2020年1月9日總統大選前夕，國民黨在台北市凱道的造勢晚會，趙少康前去替韓國瑜站台，並直言「我就是知識藍、我也是經濟藍；所有的知識藍、經濟藍，我趙少康都出來支持韓國瑜了，你們不能支持嗎？」、「我最有資格跟郭粉喊話。」

這一席談話，都代表趙少康很清楚自己在這些群體的影響力，只有這些人歸隊，國民黨才有整軍的可能。

再來，藍營雖以國民黨為主，但至今仍有新黨、親民黨等政治立場接近的小黨，甚至台北市長柯文哲的台灣民眾黨，也在積極搶食國民黨票源。

新黨近幾年能夠持續在深藍選民中有影響力，當然就是鮮明的統派色彩，以及為數不多、但看重身分的外省人；親民黨是宋楚瑜的一人政黨，所有的發展都圍繞宋楚瑜；台灣民眾黨也是靠著柯文哲的個人魅力，以及國民黨積弱不振的狀態，持續吸取政治養份。

然而，趙少康的出現，有機會把這些國民黨以外的泛藍力量做一次大統整。

新黨與親民黨重疊性頗高，許多曾是新黨的公職人員，在2000年後陸續加入親民黨，如林郁方、黃珊珊、馮定國、邱毅等人。

2005年，聲勢如日中天的馬英九當選國民黨主席後，曾吸納不少親民黨員加入國民黨，但依然沒有完成國親兩黨的整合，原因就出在當時的宋楚瑜仍有影響性，親民黨也保有一定的選民基礎。

如今，宋楚瑜幾乎淡出政壇，親民黨也泡沫化，趙少康這個夠強的「明星」，很有可能把親民黨，以及他創立的新黨，都在此刻完成整合；且羽翼發展未豐的台灣民眾黨，也不容易在趙少康的掌舵下，繼續瓜分國民黨票源。

無論是失去熱情的淺藍選民、尚未整合的泛藍友軍、虎視眈眈的第三政黨，趙少康自認「整個藍軍只有我合適」，從上述的內外條件來看，他也確實是目前國民黨最佳的黨主席人選。

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當選黨魁志在2024？倒不如說是幫侯友宜解套

「我不出來則已，一出來選舉當然是贏的。」趙少康面對自己是否有機會在黨魁之戰贏過潛在候選人朱立倫時，非常肯定自己會勝出。他如果真的登上主席寶座，政治生涯能否延續，就看2022年的九合一大選。

九合一選戰成敗，直接牽動的是2024年總統大選。從朱立倫到韓國瑜，連續兩屆大選國民黨都是提名現任直轄市長參選，「沒有做好做滿」、「落跑市長」成為無法辯駁的緊箍咒；有了前兩次的教訓，2024年國民黨應該不會再提名縣市長參選總統，但這個難題，將落在新北市長侯友宜身上。

過去一段時間，侯友宜的民調支持度是藍營之最，自然被視為出馬角逐2024年的熱門人選。侯友宜對參選總統的傳聞，始終沒有正面回答，卻也曾言「誰說我一定會連任？」被解讀成有意角逐總統，而放棄在2022年連任新北市長。

但目前國民黨檯面上並無能接替侯友宜新北市長大位的強棒，侯友宜不連任，並不能保證國民黨延續新北執政，且來年選情發展仍未知，國民黨需要有侯友宜這位民調高的領頭羊，帶領國民黨縣市長打選戰；如此一來，侯友宜等於在新北市「再困四年」。

但如果黨主席是趙少康，侯友宜的問題似乎就有解。

以趙少康在藍軍的支持度與目前散發的氛圍，由他操盤九合一選戰應該不成問題，只要選得不錯，他就有機會出征2024年大選，侯友宜也就不會面對帶職參選的難題；但如果情勢發展讓侯友宜必須選總統，趙少康也能以黨魁之姿，親自參選新北市長，帶動整體選戰氣勢。

當然，若九合一選得不理想，國民黨派誰角逐總統也無用武之地。

由此觀之，這對趙少康、侯友宜與國民黨三方來說，皆是進可攻、退可守的佈局。

原本傳聞朱立倫、連勝文、江啟臣，甚至是韓國瑜都有意角逐下一屆國民黨主席，但如今橫空出世的趙少康，讓這場黨主席之戰，尚未開打就已提前結束。

雖已年過七旬，僅僅是重新回到國民黨就引發不小波瀾，證明趙少康依然是當年那位掀起政壇炫風的金童。

核稿編輯：翁世航