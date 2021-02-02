關於緬甸政變的五件事：緬甸軍方正式宣布接管政府，翁山蘇姬發聲明表示人民應「全力抗議」

緬甸軍方本週一（1日）發動政變，軍方宣布進入一年緊急狀態、正式接管政府，被軟禁在家的全民盟政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）仍尚=未露面。

根據外媒報導，政變爆發後可看到部隊在街上巡邏，夜間宵禁開始實施，而以下將從五個面向，解釋說明這場發生在緬甸的重大新聞事件。

軍方政變原因與時機點：為何是現在？

緬甸軍方為何會選在這個時機點發動政變？根據《NPR》報導，新選出的聯邦議會原預定在本週一開議，但因軍方上週已動作頻頻遂推遲一天，結果仍發生翁山蘇姬、總統溫敏和其他官員在週一被捕的事件。

至於發動政變的原因則源自去年（2020）聯邦議會選舉，由於軍方支持的鞏發黨表現不佳，當時軍方稱選舉期間有違規行為，但緬甸選舉委員會表示並無證據證明。

《美聯社》報導，軍方透過麾下的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）表示，政府未能對選舉違規指控採取行動，也未因新冠肺炎疫情而延後選舉，是發動政變的原因。軍方也強調這場行動在法律上合法性，引用緬甸憲法允許軍方在「緊急狀態」下接手政府的條例內容，不過全民盟發言人則回應，軍方的行為就是一場政變。

Photo Credit：AP/達志影像 2月1日政變過後，駛入緬甸首都內比都的道路上。

《中央社》報導，緬甸軍方1日晚間又透過米瓦迪電視台宣布，目前已免除翁山蘇姬政府的24個部長及副部長職務，並任命11個新的部長級職務。緬甸軍方任命的部長級職務包括財政、衛生、資訊、外交事務、國防、邊境及內政等部會。

然而具爭議的是，根據緬甸憲法內容，具有發布「緊急狀態」權利者是「總統」而非軍方，另外在上週1月28日，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）才透過軍系報表示，2008年頒布的憲法是「一切法律的母法」，然而在特定情況下，可能「有必要廢除憲法」。

關於緬甸軍隊總司令敏昂萊

《NPR》報導，緬甸國防軍（Tatmadaw，音譯為塔瑪都）表示緊急狀態將持續一年，直到重新舉辦選舉為止，在這期間會由國防軍總司令敏昂來掌權。

Photo Credit：AP/達志影像 2月1日一輛帶著緬甸國旗、緬甸軍方旗幟和鞏發黨支持者的車輛，行駛在仰光街上，路邊停著的是一輛輛警車。

根據《中央社》報導，現年64歲的敏昂萊2011年接掌緬軍總司令，當時前一代軍方領袖才讓緬甸從數十年軍事統治轉變為代議政治。敏昂萊上任後展開昂貴的軍隊改造計畫，換上現代化裝備，並向中國、俄羅斯、以色列和其他武器出口大國購買新武器和新硬體。此外，敏昂萊因2017年指揮緬軍對境內無國籍穆斯林少數族裔羅興亞人進行打壓，而備受譴責，並遭到國際社會排擠，社群網站臉書已封鎖敏昂萊發言，理由是煽動對遭到迫害的少數族裔發表仇恨言論。聯合國（UN）調查人員也已呼籲以種族滅絕罪名，將敏昂萊和其他緬軍最高層領袖起訴。

Photo Credit: AP/ 達志影像 緬甸國防總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）

Photo Credit：REUTERS/達志影像 一位緬甸士兵站在仰光市政廳內，目前該建築已被軍方佔領

翁山蘇姬如何回應？

在翁山蘇姬遭軟禁後，全國民主聯盟官方臉書，在週一發表一份署名翁山蘇姬的聲明。該聲明有翁山蘇姬的名字，但沒有她的簽名，而目前翁山蘇姬在週一於自家遭軟禁後，就再未露面。

根據《路透社》報導，翁山蘇姬在聲明中表示「軍方行動是將國家置於獨裁統治之下的行動」、「我勸告人民不要接受，並全力抗議軍方的政變」，稱人民不應接受軍事政變，應對此行為抗議。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2020年7月19日在仰光紀念烈士節73週年典禮上，翁山蘇姬向已故父親致以敬意。

全國民主聯盟表示該聲明是周一政變之前所寫，該聲明是由黨主席Win Htein所發表，而Win Htein也在該文件下方留下手寫字跡，強調「我以一生發誓，這份向人民提出的請求是翁山蘇姬的真正聲明」。

（翁山蘇姬透過全民盟官方臉書發表對政變的聲明）

民眾生活立刻受到影響

政變發生後，緬甸民眾生活立刻受到影響，根據《美聯社》報導，目前緬甸全國各地的電視信號都被切斷，首都內比都的電話和網路也都不通，客運航班也停飛，其他地區依舊能使用網路，但通訊系統並不穩定。另外民眾也湧向自動提款機和商家，而部分商店和房屋則已卸下了原先掛有全國民主聯盟的標誌。

Photo Credit：AP/達志影像 政變發生後，在仰光的居民搶購白米

至於和民眾生活息息相關的銀行，台灣目前有12家國銀在緬甸當地設立辦事處，有三家國銀玉山、國泰世華、兆豐在當地設有分行據點，其中國泰世華銀行是於今年1月8日正式於仰光開業。

根據《鉅亨網》報導，玉山銀行、兆豐銀行和國泰世華銀行在政變發生後都暫停營業，後續將視情況採取相關因應措施，而目前緬甸央行是要求各家銀行包含當地及外資週二恢復正常上班。

國際反應：拜登怎麼說？東協如何回應？

國際上亦對緬甸政變一事發表回應。《Politico》報導，美國總統拜登在美國時間週一表示，美國政府正考慮對緬甸實施制裁，他在聲明中說到：「基於民主的進步，在過去十年中美國取消了對緬甸的製裁」、「現在情勢逆轉，美國將會檢視並採取適當行動。」

從1962年至2011年，美國對緬甸是採取限制雙邊關係政策，直到2016年底與翁山蘇姬協商後，基於新政府往民主方向前進，故歐巴馬政府取消了諸多制裁。

東協主席也在2月1日發表五點聲明，表示東協成員國一直密切關注緬甸目前的發展，並強調：「回顧《東協憲章》宗旨和原則，包括遵守民主原則、法治和善政，以及尊重和保護人權與基本自由」，東協主席也重申會員國的政治穩定，對於建立一個和平、穩定和繁榮的東協共同體十分重要，最後表示，東協鼓勵依照緬甸人民的意願和利益進行對話，進而和解並恢復正常。

Photo Credit：REUTERS/達志影像 在泰國的緬甸移工，舉著翁山蘇姬和翁山將軍的照片，在緬甸大使館外抗議軍方的政變行動。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒