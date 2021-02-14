約會之後女生對你的態度似乎完全變了，該怎麼辦才好？

文：智遠老師

Hey～大家好，最近還滿多人問我「在和女生約會完之後，要怎樣判斷女生滿不滿意？」今天就跟大家來討論一下這個主題，也分享一下我的看法與輔導過的學員經驗。

我相信如果已經開始跟女生見面約會了，表明女生心理對你至少不討厭，甚至是有好感。當你會提出這個疑問，說明你對這個女生還是比較在意的。那麼在實際約會過後，我們接下來該做的，就是通過和女生後續的互動，判斷她對我們的好感到底有沒有持續增加，以便持續升溫感情關係。

要是女生的好感有持續增加，一定會體現在以下三個方面。為了讓你能夠比較好進行判斷，我們先簡單列出標準，把解決思路放後面。

雙方聊天頻率高於之前

如果在約會之後，女生開始主動找你聊天互動的次數變多，甚至開始追問你的日常行程，對你產生更多的興趣想要瞭解；那代表女生對你的好感是有持續提升的，你們聊天的頻率，也一定是高於之前的。

說明到目前為止，你們的互動都是順利的，你採用的追求方式是對的，是合這個女生胃口的。可以持續按照之前的節奏再進行幾次約會，差不多就可以確立正式男女朋友關係了。

你曾經說的話，她全部都記得

可能在聊天頻率上不明顯，那我們就留意一下聊天內容，比方說約會時你曾經說過的話她有沒有聽進去。舉例，在約會時你曾經提到，最近工作壓力比較大。那麼在約會結束後，在你們平時的聊天過程中，她有沒有去專注你的情況，問你「今天忙不忙」之類的關心。

再比如，約會時你對她的打扮稱讚，同時透露出你自己的喜好。過段時間發現女生採納了你的建議，都會穿你喜歡的衣服出現在你面前，那麼也就代表她對你的好感，就不言自明了。

有句話是這麼說的：「女生喜歡穿裙子，你表示裙子雖好看，但花裙子更好看。她穿裙子是為了自己，穿花裙子是為了你。」

欣然接受你每一次的邀約

如果在約會過後，女生和你的聊天頻率跟之前差不多，也沒有跡象表明她記得你說過的話。如果想要在細部判斷，你們的關係到底有沒有進展，你可以找個合適的機會，嘗試直接對她發出下一次邀約。如果女生對跟你之前約會的表現感到滿意的話，她是沒理由拒絕你的下一次的邀約的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

OK，以上如果一切順利都還好說。接下來我們重點討論一下「要是都不順利該怎麼辦？」如果是約會之後，你在找女生聊天時她變得不太願意理你，對你的態度似乎完全變了，也許可能是在約會的某個環節中出了問題。

首先你可以先回憶一下，你們在實際約會時的具體情況，比如說：

約會當天你有沒有遲到？自己穿著是否得體？ 見面之後女生的心情如何，看她的表情覺得她高興嗎？ 你有沒有嘗試去打破，剛見面時的雙方距離感？ 約會的過程中，有沒有遇到什麼不愉快的事件發生？ 約會結束時，女生的表情有沒有表現出不耐煩？

PS.在本次約會的經驗，從1到10評分，你會給自己打幾分？

千萬別小看以上的這些細節，以上的任何一個細節，都容易導致女生一瞬間失去對你的好感。比如說，女生普遍比較討厭男生遲到，卻很享受男生等她的感覺。我知道這可能讓很多男生很不爽，但其實你並不需要早到太久，你只需要比女生到的早就行了，早到5分鐘就夠了。

另外剛見面的時候，你們的互動方式，會決定今天整個約會行程的氛圍。即便今天有可能是第一次見面，你也可以表現得像老熟人、老朋友一樣去跟女生相處。比如說見到女生後，可以幽默一點先圍著她轉一圈，然後說一句「你穿這麼正式，是要和我相親嗎」之類的玩笑話，打破初次見面的距離感。

當然要開玩笑的話，也是要依據每個不同女生的個性、類型，在評估一下當下應該說些什麼才對，不要對每個女生都說我上面舉例的這句範例。

如果約會完，發現女生不太願意理你的話，一定要回顧先前的約會實際情況，做一個自我檢討的動作，找出問題。如果真的是約會過程中出現了問題，我們在下一次才能避免。比較棘手的情況是，在實際約會各方面都沒有問題。前面可能你們聊得也都挺好的，約會後女生卻彷彿變了個人一樣。

你可能會認為，這就是她不喜歡你的表現。但你有沒有想過「她之所以答應和你出來約會，一定是她對你有一些好感？」追求女生本來就需要多點耐心，找到她對你的好感消失的原因，我們的戀愛難題才能得到解決的方向。

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這裡我提出一個最常見的好感消失的原因：「女生期待落空&沒有一致性。」這兩個要素經常同時存在。女生的期待問題是她的問題，但我們能做好的是保持自己的一致性。一致性是說：在和她網上聊天時的「你」，與約會見面時的「你」，要給她一致性的感覺、感受。

不能說在網聊時，你非常幽默有趣，見面時卻一言不發、沒自信。也不能是網聊時，你表示自己經濟條件很好，吃飯卻帶她吃了路邊攤這種的不一致性。

再來我們說說女生到底在期待什麼。

其實，不僅僅是朋友你會感到困惑。有80%的男生在約會過後，和女生的關係都會發生微妙的惡化。這是因為，之前兩個人畢竟是只有透過網路在交流。如果一直保持這樣的互動模式，聊到可以約會的程度時，女生必然會對男生抱有很高的期待。

那麼當實際真正見了面以後，如果她發現你跟她想像的「完全不一樣」，她自然會感到後悔，漸漸冷漠疏遠你。所以這時候我們該做的解決方式，就是讓她能夠更加的瞭解你，比如通過社群或其他方式，「展示自己更多的生活價值、工作價值、形象價值等等」，讓她看到我們遠沒有「她看上去那麼簡單」。

當然不同性格的女生，你可以嘗試用不同的方法，也許這個女生也是情場高手之類的，所以你也可以根據女生的性格，嘗試用三十六計進攻。

總結一下

如果在約會過後，你們的關係朝向著不好的一面發展，你應該這麼做：

檢視之前約會時的失誤

找到她好感消失的因素

讓她瞭解你更多的價值

想要瞭解一個女生最簡單的方法之一「就是聽故事」。從她的家庭背景和學校經歷中，就可以更多瞭解她的性格、習慣、友誼和雷區。當然，當你聽到她的優點，你應該多給她很多讚揚。

記住一個小技巧，女生絕大部份都喜歡聽好聽話。如果她提到平時如何孝敬父母，你可以說她很孝順。如果聽到她對閨蜜的付出，肯定她對友情的重視等等。所以，如果你聽到女生正在談論她的雷區，你可以這樣回答：「嗯！我也不喜歡別人踩我的雷區，那你此刻心情覺得如何？」

最後還有一個竅門：女生特別希望男人，能傾聽她們的情感。當你和她在進行約會的時候，應該多談談她。從女生的故事中，找到肯定她的力量，讚揚她的努力，並同理她的情緒，這樣的話她會變得信任你。

今天為大家分析了一下，約會過後女生對你好感減少的原因。也是我自己過往經驗，以及輔導過的學員經驗。我們男人在追求女生，必須設法掌握女生的小思想、興趣和習慣，讓她知道你在乎她。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航