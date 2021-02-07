動畫版《池袋西口公園》：故事內容和過去大相徑庭，仍充滿對城市小人物的描寫與關懷

那是被我們忽略的或者說是習以爲常的聲音。它確實存在於這個世界上，但我們卻沒有去注意它。《骨音》／石田衣良

《池袋西口公園》這部作品的正確讀法，應該是Ikebukuro West Gate Park，而不是漢字讀音的「にしぐちこうえん」，或如實際存在的池袋西口公園的讀法，讀作「Ikebukuro Nishiguchi Park」。那是劇中人對池袋西口公園的稱呼，也象徵著本作原著出版期間的文化。「池袋」這個地名在作品中既不重要，卻又起著關鍵性的作用。

要解釋以上的這番話，得從本作原著開始介紹。《池袋西口公園》是一本在1998年出版的小說。年份看似不太遠，實際上已經是20多年前的事情。這種年代感顯而易見於書中的事件題材。

KADOKAWAanime，動畫版《池袋西口公園》劇照

《池袋西口公園》的原著裡所出現的第一篇故事，正正是以當時堪稱社會熱話的學生援交及校園欺凌作為題材，講述家裡開水果店的流浪兒童真島誠捲入絞首殺人事件，並與當地幫派Gboys（小說翻譯成「G少年」）合作調查出真兇。

在那個時代，「電腦」被形容成是一座運作原理不明的「魔法箱」。當時還流行使用「無線電」（甚至有一名角色的名字就是「無線電」）。御宅族與蠶居族等等社會現象並非沒有前例，但在當時仍是某種較多人討論的社會現象。

最明顯地帶著這種時代氣息的，要數本作的標題：故意將「池袋西口公園」用英文，而不是日文讀出，是基於英文名字比較「耍帥」。稍微年輕的讀者可能反問為什麼英文會比較耍帥。但這就是1998年才有的文化風俗。

將時間推遲兩年到2000年，《池袋西口公園》被改編成日劇。日劇版的《池袋西口公園》以其星光熠熠的演員陣容聞名，光是主角就有長瀨智也、窪塚洋介及妻夫木聰等人，可以說是不可能再次被聚集起來的黃金陣容。同樣重要的是編劇宮藤官九郎大幅度改編劇情。真島誠等人的流浪兒童形象比起小說還要鮮明；宮藤也加入了一眾無厘頭的笑梗，削弱了原著中描寫街頭的無常。

宮藤筆下的真島誠不僅僅是水果店的太子爺，還是個徹頭徹尾的流浪兒童。他終日在街頭上溜達，做一些小拐騙，例如偷竊貯物櫃的物品、到便利店偷竊、或者靠小賭博謀取生計。真島誠的媽媽被加重戲份，從單親媽媽變成了不正經的中年婦人，終日招攬鄰居加入老鼠會（也就是俗稱「多層次直銷」），或好奇哪裡有單身好男人。

到了2020年，《池袋西口公園》再度被改編成動畫。或者是因為改編的故事不再是第一冊小說，而是延伸到《池袋西口公園》日後連載的小說，整部作品的形象又再二轉、三轉。

改變得最明顯的，或許是角色形象：真島誠從終日無所事事但又有情有義的流浪兒童，轉變成極度富有正義感的萬事屋。他會主動承接委託，解決池袋街上出現的難題。真島誠的媽媽會信賴兒子，甚至會主動協助孩子解決道上的難題。G Boys的首領崇則身穿西裝外套，常常念著什麼要「維護池袋的勢力平衡」。與其說崇是流浪兒童的首領或黑道人馬，還不如說是維護地區秩序的地下警察。

以上種種奇特的角色設計及改編選擇，都令人聯想起近年的某些與黑道及城市地區相關的輕小說及動畫作品，如《無頭騎士異聞錄 DuRaRaRa！！》或者是《博多豬骨拉麵》。

同樣改變的還有作品的題材。「無線電」和「老鼠會」都不再存在。原著及日劇改編頻繁出現的男女關係及性愛曖昧，與及隱藏在其中的男女相戀以逃離池袋，恍如世界系的主題，也不復存在。取而代之的是近乎全男性的主角群。

作品觸及的社會議題也被更新至2020年的日本，例如討論外國移民如何融入日本社會（兼批判中國的貪污腐敗與血汗工場）、輔助單親媽媽與孩子的關係、議論Youtuber這種新興職業、或批判日本的黑心企業。

三部在不同媒體上出現的《池袋西口公園》，雖然故事內容大相徑庭，但卻以相同的主題串聯起來。故事的主題仍是對城市的小人物的描寫與關懷，描寫這群堪稱社會邊緣的人們如何被城市包容。外來者既被排斥，也被接納，找到同伴，並得以在這座大城市裡生存。

說到城市以外來者，也就必須在這裡談談「池袋西口公園」與「池袋」的意義。畢竟，《池袋西口公園》與池袋無關，卻又必須要關於地方。說《池袋西口公園》與「池袋」無關，源於「池袋」這地方並無太多發揮，儼然萬用字元一樣可以適用或代入成為其他城市。

作品其實並未有對池袋的街巷地景作太多描寫，僅提過池袋存在著某幾棟大廈，整體分東西兩邊，兩幫人馬Red Angels與G Boys各執治權，與及存在著一座「池袋西口公園」讓主角溜達。至於池袋作為一座城市的前世今生，地區發展，議員執政政策甚至居民年齡層收入層分佈，甚至池袋這座城鎮與鄰近地區或與東京的互動，只有寥寥數筆帶過。

甚至就連《池袋西口公園》裡觸及的議題也有其普及性，諸如黑心企業及移民等等的社會問題，可以出現於任何一座城市——一座獨立於時空，沒有任何特徵而又與東京整體毫無瓜葛的都市。這是因為，關鍵的不是「池袋」這個特定的地方，而是池袋這座城市象徵著其他同類的城市。

這種既是都市的一部分，實際自成一國，甚至遭到排斥，淪為「池袋的垃圾」（電視劇版）、「沒教養的低學歷垃圾」（動畫版）的小眾，最終在池袋匯聚。藉由領袖的人物魅力、幫派所能提供的庇護、又或者是志同道合等等明確的目的，小團體或形成，或流散。小團體延伸出的弱聯繫，既成為了真島誠解決問題的手段，也構成了城市的風貌和對外來者的包容。

就如主角崇所講，池袋讓每個人「就算在年輕或貧窮，失去所有的時候，只要來到這座城市，和相似的人聚在一起，總感覺就能一起活下去的氣氛」。這種同舟共濟的感情，既是三代《池袋西口公園》的伏流，也引出了動畫版故事的結局：不管昨夜我們如何陷入派系爭端，我們最終必須和好，仍會在此生活，畢竟我們本質其實相似。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航