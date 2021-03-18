巧克力的功效與禁忌：吃了可以提神？偏頭痛不可以吃嗎？

議題背景

巧克力是許多人愛吃的食品，每到節日也是廣受歡迎的禮物之一。但是關於巧克力我們常常聽到不同的功效以及禁忌，到底什麼才是真的呢？又我們平常吃的真的都是巧克力嗎？

巧克力是什麼呢？根據食品安全資訊網〈認識食品標示-巧克力篇〉的資料顯示：「不是吃起來有巧克力味道的食品，都可以用巧克力來命名！食品中如果沒有可可脂成分，則不可以用巧克力命名」。

換言之，巧克力是以可可製品為原料，並因不同成分而區分成黑巧克力、牛奶巧克力，以及白巧克力。

圖片來源：衛福部食藥署

簡怡雯（台北醫學大學保健營養學系、代謝與肥胖科學研究所教授）

2020年11月10日

Q1. 巧克力含有咖啡因，吃了可以提神？

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，能暫時驅走睡意並恢復精力，所以可以用來提神。含有咖啡因成分的食品包括咖啡、茶、可樂及巧克力等。巧克力由於有可可鹼和茶鹼所以含有少量的咖啡因，但黑巧克力或可可飲品才含有較多的咖啡因，一般的牛奶巧克力咖啡因含量很低。

Q2. 吃巧克力心情會變好？

市售巧克力通常是可可液塊與可可脂、糖及牛奶混製而成，通常顏色越深的巧克力，可可比例越高，砂糖的比例相對就較低。有研究發現黑巧克力含有色胺酸，可以幫助合成血清素（ref. 1），血清素是一種神經傳導物質；而黑巧克力的可可脂，也可以刺激腦內啡合成，帶來心情愉悅的功效。

Q3. 吃巧克力可以舒緩經痛？

雖然有研究指出黑巧克力多少可以減緩經期的不適，但一般的巧克力大都含糖和咖啡因，因此可能對於舒緩經痛並無太多的幫助。

常見造成經痛的原因是子宮內膜異位症，巧克力中少量的糖，可能有刺激大腦分泌血清素和腦內啡的效果，使人產生愉悅感，進而舒解因經痛產生的負面情緒（ref. 2）。但多量的糖並無好處。此外，巧克力成分中的鎂可以使肌肉放鬆緩解疼痛。

Q4. 吃黑巧克力比牛奶巧克力健康？

行政院衛福部食藥署已針對常見的3種巧克力訂定成分含量標準：黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力，主要成分為可可脂、非脂可可固形物及牛乳（ref. 3）。黑巧克力含可可脂需超過18％，非脂可可固形物要14％以上，而牛奶巧克力的非脂可可固形物只要2.5％以上，可可脂含量並無規定。

巧克力中對身體較有益的成分為類黃酮素，而含糖量多則會對身體較有害，其中黑巧克力含有的類黃酮素較高，抗氧化的能力較強，糖含量則較少（ref. 4）。

Q5. 吃黑巧克力就不會胖？

一般體重的管理在於熱量的平衡，熱量攝取少於熱量消耗則體重減輕。黑巧克力含糖量較低，但如果70％巧克力也還有30％糖，攝取量過高還是有增加熱量的可能性，因此還是要調控整體飲食熱量，才能達到減重的目的。

Q6. 偏頭痛不可以吃巧克力？

偏頭痛的原因有可能與食物中的酪胺有關，酪胺是一種活化血管的胺類，吃多會刺激血管收縮，產生增加心跳、血壓和脈搏等症狀。像是起司、乳酪、巧克力等，都被認為含有可能引起偏頭痛和緊張型頭痛的刺激成分，但研究也發現真正會因為巧克力和起司而頭痛的人，其實並不多（ref. 5）。

Q7. 巧克力是造成過敏的食物之一？

一般容易過敏的食物包括牛奶、海鮮、花生、核果、大豆、小麥等（ref. 6），現有研究並無定論巧克力與過敏有關連（ref. 7），但大量吃含有糖和脂肪的巧克力，則可能造成皮膚容易長痘痘的困擾。

參考資料

參考資料：Latif, R. (2013). Chocolate/cocoa and human health: a review. Neth J Med, 71(2), 63-8. 參考資料：Casperson, S. L., Lanza, L., Albajri, E., & Nasser, J. A. (2019). Increasing chocolate’s sugar content enhances its psychoactive effects and intake. Nutrients, 11(3), 596. 根據衛生福利部食品藥物管理署《巧克力之品名及標示規定問答集》的資料顯示：；「非脂可可固形物」係指可可中除脂肪外的固形物含量。 參考資料：Katz, D. L., Doughty, K., & Ali, A. (2011). Cocoa and chocolate in human health and disease. Antioxidants & redox signaling, 15(10), 2779-2811. 參考資料：Nowaczewska, M., Wiciński, M., Kaźmierczak, W., & Kaźmierczak, H. (2020). To Eat or Not to eat: A Review of the Relationship between Chocolate and Migraines. Nutrients, 12(3), 608. 衛生福利部公告的過敏原食物共有11項，詳細食物種類請參見《食品過敏原標示規定》。 參考資料：Morze, J., Schwedhelm, C., Bencic, A., Hoffmann, G., Boeing, H., Przybylowicz, K., & Schwingshackl, L. (2020). Chocolate and risk of chronic disease: a systematic review and dose-response meta-analysis. European journal of nutrition, 59(1), 389-397.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航