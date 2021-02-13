過年期間大魚大肉少運動，這九種食物可改善消化防便秘

文：張雅惠｜醫學審稿：賴建翰醫師

過年期間餐桌上少不了大魚大肉，正餐可能有各種肉類或海鮮，外加一盤炸年糕，飯後可能和親友邊聊天邊嗑瓜子和堅果......吃下這麼多高油脂和鹹香的食物，除了會造成消化系統的負擔，小心肚子還可能因此多了一圈喔！

消化系統在身體裡的功能至關重要，從消化食物、吸收營養到排出廢物等都需要它，若我們吃太多太雜的食物，很容易造成腸胃不適，還會衍生一連串如便祕、腹瀉等問題。以下就讓Hello醫師跟您分享有哪些可改善消化的食物，讓您在過完年後，給腸胃一個舒適的工作環境。

1. 優格

優格是由乳酸菌（Lactic acid bacteria）發酵而成，含有大量的益生菌（Probiotics），能幫助消化及保持腸道健康，緩解腹脹、腹瀉和便祕等問題。研究證實，對天生不太能消化乳糖（例如患有乳糖不耐症，Lactose Intolerance）的人而言，優格會比一般乳品更好消化。

2. 蘋果

蘋果富含果膠，是一種可溶性纖維（Soluble fiber），不僅可以在腸道吸附水分使膨脹，增加糞便體積來幫助排便；還可吸附血液中的膽固醇，幫助人體將膽固醇排出體外。

3. 木瓜

木瓜中含有一種叫木瓜蛋白酶（papain，又稱木瓜酵素）的消化酶（digestive enzyme），它能在消化過程中幫助分解蛋白質，還可以緩解大腸激躁症（IBS，又簡稱腸躁症）的症狀。

4. 奇亞籽（Chia seed）

奇亞籽除了富含纖維外，還會吸收水分膨脹增加糞便體積，並幫助排便，也能幫助腸道中的好菌生長，促進消化道機能。不過因為奇亞籽高纖、吸水力強，不適合腸胃發炎的人吃，一般人在吃的時候，也要記得多補充水分。

5. 味噌

味噌是由大豆經過發酵而製成，含有益生菌，使腸道好菌增加並改善消化，還可以幫助減少如腹瀉等的消化問題和緩解症狀。

6. 生薑

生薑被證實除了能改善消化機能，還能加速食物消化的速度。此外，吃薑能防止噁心和嘔吐，所以許多孕婦也藉由吃薑來治療孕吐症狀。

7. 薄荷

薄荷葉中的薄荷油含有一種名為薄荷醇（Menthol）的化合物，可以使消化道肌肉放鬆，緩解腸躁症（Irritable bowel syndrome）的症狀如腹脹、腹痛和排便的問題等。此外，薄荷油也可以幫助加快消化的速度，減緩消化不良的症狀。

8. 康普茶（Kombucha，或稱紅茶菌、冬菇茶）

它是一種發酵茶，是將特定的細菌、糖和酵母菌添加到紅茶或綠茶中，共同發酵約1週以上而製成的。發酵過程中會產生大量的益生菌，能幫助消化系統的健康。

9. 全穀物

全榖物是指未精製過的穀粒，完整保留麩皮、胚芽和胚乳。常見的全穀物如糙米、燕麥、藜麥（Quinoa）等，它們都含有豐富纖維，所以可以幫助腸道菌群生長和促進排便。

除了利用上述的食材，也別忘了多運動和補充水分，對腸胃蠕動幫助很大喔！

原文標題：過年吃太多有解～這些食材整腸助消化

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航