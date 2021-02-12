《皮膚大解密》：除了防曬，目前對於「抗老」有充分證據的成份只有一個

文：蒙帝．萊曼

說到減少皺紋的增加，一個明智的方法是從「外在」的環境因素著手，亦即陽光、抽菸、飲食、睡眠等等，其中最重要的是陽光。但是，日常生活中我們可以做些什麼來減緩，甚至逆轉皺紋增加嗎？

說到抗老霜，商店、超市、電視上那些鋪天蓋地的廣告讓人眼花撩亂，每一種產品都宣稱可以「撫平」皺紋、「提升」肌膚的緊緻度，而含糊不清的「回春」效果更是廠商最愛標榜的功效。此外，似乎每三個月，就有另一個名人發現逆齡的祕密，從低溫室到金．卡戴珊（Kim Kardashian）的「吸血鬼美容術」（vampire facial），可說是五花八門。

所謂的「吸血鬼美容術」，是抽出自己的血液，然後利用離心機把紅血球與血漿分離，接著把血漿塗抹在用微型針頭預先打孔的皮膚上。一時興起的美容術不是什麼新鮮事，例如古羅馬人在鱷魚糞中洗澡；15世紀的連環殺手伊莉莎白．巴托里（Elizabeth Bathory）據傳以處女受害者的鮮血沐浴，以恢復青春。

我個人最喜歡的例子，是19世紀奧地利伊麗莎白皇后的選擇：她喜歡塗抹西萊斯特霜（Crème céleste），那是由鯨蠟（取自抹香鯨的頭部）、杏仁油、玫瑰水混合而成的東西。此外，她睡覺時會把生的小牛肉片敷在臉上，再添加些許的碎草莓，並用一個定製的皮革面罩把它們固定在臉上。

我們覺得這些古怪的美容術很好笑或令人畏懼，但我們跟古人一樣，容易相信一些奇門怪招，而且某種程度上，我們已經被美容業洗腦，覺得愈貴或愈誇張的方法愈好或愈有效。然而，事實並非如此，一些研究顯示，便宜保濕霜與昂貴「抗老霜」的效果一樣。16頂級的抗老霜也是利用人類心理的盲點。

你走進一家百貨公司，看著專門擺放各種抗皺霜的陳列櫃。兩罐由不同公司生產的產品擺在一起。一罐看起來平淡無奇，但價格合理；另一罐看起來時髦高檔，彷彿實驗室新推出的產品，但價格高出五倍。我們很容易被表象所惑，去買超出預算範圍的昂貴產品，因為它打中了我們內心的不安全感。

頂級的保養品塑造出一種更高層次的美麗假象，讓人相信只有那個產品能達到那個境界，藉此壓低我們的自尊。我們因此覺得目前的皮膚與想要的膚況之間有落差，而且有必要去彌補那個落差。那種產品使我們自我感覺不好，藉此驅動我們去購買。現代保養品業的創始人之一查爾斯．雷夫森（Charles Revson）曾說：「我們在工廠裡生產保養品，在店裡販售希望。」他說的一點也不假。

於是，你拿起那罐時髦高檔的瓶子，但包裝上宣稱的效果是真的嗎？在食品業中，如果你想宣稱某種成分有益健康，那需要有科學佐證，但那種規定（至少在英國）並不適用於護膚品。英國的廣告標準局（Advertising Standards Agency）可以質疑明顯誤導的說法，但狡猾的化妝品公司即使不講真話也沒有關係。

那款乳霜的包裝上宣稱，「經臨床證明可減少皺紋」。那可能是真的，但所謂的「臨床」變化，可能只有用顯微鏡才看得見，肉眼看不見。但它說已經「做過皮膚測試」了？理論上，那可能只在一個參試者的皮膚上試了幾天，也許那個參試者是行銷總監的老爸，他根本對那個產品不感興趣。

如果那個產品標榜有很多「活性成分」，那些成分可能是在生物體外（亦即實驗室）做測試，廠商從來沒觀察過那些成分在人體皮膚上的效果。

真正青春永駐的萬靈丹依然遙不可尋。雖然有些產品真的含有一些可延緩老化的成分（例如防曬霜與A酸），有些產品可以讓顧客感到滿意又有自信（那確實值得），但你花錢或尋求真相時，抱持一點合理的懷疑才不會吃虧。

不過，相較於埃及豔后克麗奧佩脫拉（Cleopatra）所使用的回春法，如今那些抗老霜的昂貴價格就顯得微不足道了。克麗奧佩脫拉有一個養驢場，裡面養了700頭驢，每天為她提供沐浴的驢奶。雖然這種美容法聽起來跟伊麗莎白皇后的牛肉面膜一樣好笑，但克麗奧佩脫拉或許矇對了什麼。

驢奶含有果酸（AHA），如今果酸中的甘醇酸（glycolic acid）仍是護膚霜的熱門成分。這些酸可以去角質，促進表皮細胞的更新，但它們能否滲透及緊緻真皮層就很難說了。

說到去角質（亦即去除最外層的死皮細胞），皮膚科醫生普遍認為每週去角質一、兩次，輕輕地搓洗皮膚就夠了。皮膚為了創造有效的屏障，以抵擋外界的刺激物與傳染源，需要大費周章，我們不該輕易去除角質。

克麗奧佩脫拉的養驢場顯示，有些分子可能真的有抗老效果。其中最有科學依據的成分是A酸（retinoic acid）──事實上，許多皮膚科醫生認為，這是唯一有抗老證據的成分。A酸是維生素A的分解產物，對皮膚與身體健康很重要，它源自於β—胡蘿蔔素（胡蘿蔔之類色彩鮮豔的蔬菜中都有這種營養素）。A酸屬於維生素A酸類，那是一些與維生素A相關的化合物。

1960年，艾柏特．克里格曼（Albert Kligman）發現，一種名叫「第一代A酸」（tretinoin）的衍生物（他把它命名為Retin A）在治療中度與重度的青春痘時非常有效。約10年後，他發現第一代A酸還有另一個更有利可圖的潛力：它可以促進膠原蛋白的合成，增厚真皮，去除外表皮的角質，明顯地撫平皺紋。

不過，克利格曼發現第一代A酸的方式不太理想，他的作法促成了如今跟「同意」有關的法醫法律。從1950年代到1970年代，他在費城霍姆斯堡監獄（Holmesburg Prison）的囚犯身上做了一系列美容皮膚的實驗。他第一次進入監獄時說：「我眼前只看到好幾英畝的皮膚……彷彿農民第一次看到一大片沃土。」

他在監獄裡做的第一次實驗，是治療監獄裡爆發的香港腳。他濫用大家對他的信任，再加上囚犯本身的脆弱性，使他逐漸讓囚犯接觸各種皮膚感染。他甚至逾越專業，在囚犯的身上測試精神藥物。

維生素A酸會使皮膚的外層變薄約三分之一，這表示它會稍稍降低皮膚的天然防曬係數，使它更容易曬傷，因此一般建議在就寢時使用（亦即夜間皮膚開始修復之前）。不過，有一種維生素A酸類也引起很大的爭議。許多防曬霜中含有A酯（Retinyl palmitate），因此製造商聲稱他們的產品也有抗老特質。

遺憾的是，A酯不僅撫平皺紋的效果最差，而且還與皮膚癌有關。

美國國家毒物計畫（National Toxicology Program）的一些研究發現，塗上A酯的小鼠，罹患皮膚癌的機率比對照組高。2010年，美國的非營利組織「環境工作組織」（Environmental Working Group）建議消費者避免使用含有這個成分的防曬霜。科學家與皮膚科醫生對這些研究的結果做了激烈的爭論。由於一些相關人員在化妝品公司有經濟利益，導致這些爭論更難得出結論。

我們可以肯定的是，防曬霜絕對不會致癌，但白天最好避免使用含有A酯的產品。皮膚科醫生兼視黃醇專家萊斯里．鮑曼（Leslie Baumann）認為，無論A酯會不會致癌，總有比它更好的視黃醇可用：「我認為還沒有足夠的證據可以證明它會導致皮膚癌。但是話又說回來，你能給我一個用它的理由嗎？」

除了防曬霜之外，維生素A酸可說是唯一有充分的證據可佐證其效果的抗老霜。但這種東西不能用太多，豌豆大小的用量就足以覆蓋臉部的皮膚。而且，就像跑步前應該先學會走路一樣，使用維生素A酸時，應該循序漸進，在幾天內慢慢增加到建議用量。使用過量的維生素A酸，皺紋不會減少，只會導致皮膚灼熱、刺痛、發紅。

抗老霜有成千上萬種製劑與配方，但它們可以大致分成幾類。許多人對抗氧化劑讚不絕口，有一些（儘管有限的）科學證據顯示，這些東西可以稍稍減少皮膚老化。證據最多的包括菸鹼醯胺（nicotinamide）、維生素C、維生素E、硒（selenium）、輔酶Q10（coenzyme Q10）。主要的問題在於，許多維生素不穩定，效果短，而且還不確定它們對皮膚的滲透度。

比較新的製劑可能正在解決這些問題，但目前還沒有強而有力的科學證據可以佐證維生素的抗老效用。另一個有趣且迅速發展的領域是合成蛋白質，包括棕櫚醯基五胜肽（palmitoylpentapeptide），那本質上是附帶脂肪酸的蛋白質。一些研究顯示，它可以穿透表皮，刺激膠原蛋白的產生。

它很難分離出任何神奇的分子，但是結合抗氧化劑、肽（peptide）、其他化學物質的乳霜已經證明有一些減少皺紋的效果。

曼徹斯特大學的克里斯．葛里菲斯（Chris Griffiths）領導了一項臨床試驗。結果顯示，相較於安慰劑，七成使用混合精華液（No7 Protect & Perfect Beauty Serum）的參與者一年後皺紋明顯減少了。但無論化妝品巨擘或雜誌怎麼宣稱，目前還沒有萬靈丹可以讓時光倒流。再加上環境因素與無法控制的基因碼，皮膚老化的真相比我們願意知道的複雜許多。

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書籍介紹

本文摘錄自《皮膚大解密：揭開覆蓋體表、連結外界和內心的橋梁，如何影響我們的社交、思維與人生？》，臉譜出版

作者：蒙帝．萊曼

譯者：洪慧芳

「它不只是一張包裹內臟的包裝紙！」科學與人文的結合，一部漫談外表與內在關聯的皮膚之書。

沒有哪個器官是像皮膚這樣，同時扮演如此多重的生理與社會角色。它是抵禦外界的屏障，每天承受無數次的抓扒揉捏，卻不容易破裂。它是無數微生物的棲息地，其上的居民都倚賴它的溫度、濕度、毛髮與流動再它下方的溫暖血液。皮膚是一面螢幕，能及時反映內心的活動，無論是一陣臉紅、冒冷汗或臉上的表情，都將我們的情緒展露無遺。

它也是一本可供瀏覽的書，皮膚的顏色或狀態，刺在上面的圖騰或疤痕，都向我們訴說著血淋淋的歷史，或是每個生命獨有的故事。透過皮膚，我們得以看見科學的驚奇，也得以窺探皮膚如何形塑我們的自我認同，以及它如何影響全人類的歷史、語言和文化。

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航