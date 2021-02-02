【圖表】全台扶老比最高在這裡，平均一位青壯年扶養一位老年

台灣65歲以上老年人口逐年增加，平均每位青壯年（15以上未滿65歲）所要扶養的老年人口也越來越多，與20年前的台灣相比，扶老比（（老年人口÷青壯年人口）×100）增加了8個百分點，也就是說每100位青壯年所要扶養的老年人從13位上升到了21位。

我們利用內政部的2021年1月的人口資料，來看看目前台灣各縣市及村里扶老比的情況。

下圖是全台22個縣市的扶老比排名，各縣市扶老比都沒有超過30%，台灣扶老比前三名的縣市分別為嘉義縣、台北市及雲林縣，而扶老比最後三名為連江縣（馬祖）、桃園市以及新竹縣。

在扶老比最高的3個縣市中，嘉義縣扶老比最高為28.8%。較讓人意外的是，有眾多上班族的台北市，扶老比卻是全縣市第二，居六都之冠，原因可能是台北市置產並不容易，因此在台北上班的青壯年族群只能移居隔壁縣市，所以統計資料上青壯年人口較少。

在扶老比最低的3個縣市中，連江縣扶老比最低，僅16.6%，而扶養比也相當低的新竹縣與桃園市，可能因鄰近竹科及大台北地區，房價也相對較負擔的起，所以較多青壯年會選擇在此地居住。

那台灣扶老比最高及最低的村里在哪呢？我們再進一步用村里人口資料來一探究竟。

下圖是台灣中部地區的扶老比面量地圖，藍色越深表示該村里扶老比越高，代表青壯年人口較少，老年人口較多，藍色越淺則是扶老比較低的村里，代表青壯年人口較多，老年人口較少。

從圖中可以發現，全台扶老比前三高的村里皆在南投縣，皆超過90%，其中仁愛鄉榮興村更是來到了100%，表示在此平均一位青壯年就要扶養一位老年人。

其實也不難從圖中觀察，南投縣大部分村里的扶老比都比較高，近一半村里的扶老比超過30%，代表該縣青壯年人口流失情況較為嚴重。

那全台灣扶老比最低的3個村里在哪裡呢？答案是新竹縣竹北市北興里、台南市善化區蓮潭里以及全國綜合所得税（綜税所得）最高的新竹市東區關新里，這3個里的扶老比皆為16.7%。

新竹北興里及關新里扶老比較低的原因也許不難想像，因為鄰近的新竹科學園區有大量青壯年就業人口，許多年輕家庭選擇在該區居住。

而在善化區南側的蓮潭里，近年因南科的工作人口紅利，吸引許多南科新貴入住，除了扶老比較低外，蓮潭里綜税所得也居台南市之冠。

雖然從資料中可以看出，科學園區能夠帶給該地區相當多的青壯年人口紅利，有效降低該區的扶老比，但根據國家發展委員會預估，在2040年台灣扶老比即會到達50.5%，意即平均每兩位青壯年就要扶養一位老年人，這意味著國家是否有制定良好的長照政策就十分重要，那我們的政府準備好了嗎？

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核稿編輯：林奕甫