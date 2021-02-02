【圖表】全台扶老比最高在這裡，平均一位青壯年扶養一位老年
我們想讓你知道的是
台灣老年人口逐年增加，平均每位青壯年所要扶養的老年人口也越來越多，本篇文章將會帶大家概略了解台灣青壯年人口及老年人口比例的狀況。
台灣65歲以上老年人口逐年增加，平均每位青壯年（15以上未滿65歲）所要扶養的老年人口也越來越多，與20年前的台灣相比，扶老比（（老年人口÷青壯年人口）×100）增加了8個百分點，也就是說每100位青壯年所要扶養的老年人從13位上升到了21位。
我們利用內政部的2021年1月的人口資料，來看看目前台灣各縣市及村里扶老比的情況。
下圖是全台22個縣市的扶老比排名，各縣市扶老比都沒有超過30%，台灣扶老比前三名的縣市分別為嘉義縣、台北市及雲林縣，而扶老比最後三名為連江縣（馬祖）、桃園市以及新竹縣。
在扶老比最高的3個縣市中，嘉義縣扶老比最高為28.8%。較讓人意外的是，有眾多上班族的台北市，扶老比卻是全縣市第二，居六都之冠，原因可能是台北市置產並不容易，因此在台北上班的青壯年族群只能移居隔壁縣市，所以統計資料上青壯年人口較少。
在扶老比最低的3個縣市中，連江縣扶老比最低，僅16.6%，而扶養比也相當低的新竹縣與桃園市，可能因鄰近竹科及大台北地區，房價也相對較負擔的起，所以較多青壯年會選擇在此地居住。
那台灣扶老比最高及最低的村里在哪呢？我們再進一步用村里人口資料來一探究竟。
下圖是台灣中部地區的扶老比面量地圖，藍色越深表示該村里扶老比越高，代表青壯年人口較少，老年人口較多，藍色越淺則是扶老比較低的村里，代表青壯年人口較多，老年人口較少。
從圖中可以發現，全台扶老比前三高的村里皆在南投縣，皆超過90%，其中仁愛鄉榮興村更是來到了100%，表示在此平均一位青壯年就要扶養一位老年人。
其實也不難從圖中觀察，南投縣大部分村里的扶老比都比較高，近一半村里的扶老比超過30%，代表該縣青壯年人口流失情況較為嚴重。
那全台灣扶老比最低的3個村里在哪裡呢？答案是新竹縣竹北市北興里、台南市善化區蓮潭里以及全國綜合所得税（綜税所得）最高的新竹市東區關新里，這3個里的扶老比皆為16.7%。
新竹北興里及關新里扶老比較低的原因也許不難想像，因為鄰近的新竹科學園區有大量青壯年就業人口，許多年輕家庭選擇在該區居住。
而在善化區南側的蓮潭里，近年因南科的工作人口紅利，吸引許多南科新貴入住，除了扶老比較低外，蓮潭里綜税所得也居台南市之冠。
雖然從資料中可以看出，科學園區能夠帶給該地區相當多的青壯年人口紅利，有效降低該區的扶老比，但根據國家發展委員會預估，在2040年台灣扶老比即會到達50.5%，意即平均每兩位青壯年就要扶養一位老年人，這意味著國家是否有制定良好的長照政策就十分重要，那我們的政府準備好了嗎？
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核稿編輯：林奕甫