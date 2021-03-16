你沒想過的野生動物鄰居：對台灣獼猴了解多一些，衝突就能少一些

文：蔡育琳（關懷生命協會記者）

1月23日下午，台北市NGO會館前出現許多猴子圖像，原來是一場主題很特別的講座：「你從來沒想過的野生動物鄰居——台灣獼猴」，由台灣獼猴共存推廣協會主辦，台北市動物保護處、關懷生命協會協辦。

說到台灣獼猴，大家可能會想到高雄壽山，台灣獼猴共存推廣協會確實也位於高雄，但在其他縣市也有獼猴的行蹤。秘書長林美吟表示，這是協會成立後第一次到台北辦講座，因為2020年有不少台灣獼猴現身台北市區的新聞，她希望透過講座與民眾交流，「一起來學習當遇到台灣獼猴時的因應之道，進而達到人類與獼猴和諧共處之理想環境。」

林美吟說，一開始要辦講座時，很多人跟他們反應，這樣的活動不太會有人參與，「但在現場看到有蠻多爸媽帶著小朋友，還有老師們也來參加，表示這對台北市民來說有吸引力，也是他們的需求，想了解到底該怎麼跟野生動物相處、應對。」

獼猴、謎猴

台灣獼猴是台灣的原生種，比人類更早居住在淺山地區，但隨著人類的活動及開發，人猴生活圈重疊，衝突事件也變多。對此林美吟說：「不管是人、動物或都市，我們都是自然的一部分，誰都沒有辦法從中隔離開來，學習相處與共存，才是化解衝突最根本的方法。」

一般人對台灣獼猴有迷思也有刻板印象，因此林美吟的講題是：「獼猴科普知多少」，她介紹了一些獼猴的相關知識，在場聽眾反應極佳，踴躍提問交流。

獼猴族群中沒有猴王，被雌猴選入核心圈的雄猴，其實是類似里長伯、替大家服務的公僕。

獼猴互相理毛，並非要抓跳蚤或吃鹽巴，而是一種社交行為、感情交流。

當獼猴露齒而笑，其實是代表緊張害怕，跟人類的表達方式不一樣。

當獼猴張大嘴巴、露出牙齒，是表達威嚇之意，我們只要閉上嘴巴、移開視線、自然走過就可以了。

獼猴跳到身上怎麼辦？驅趕只會讓獼猴抓得更緊，我們應保持穩定站起身，慢慢走離原地，過一陣子獼猴就會自己跳開。

東西被獼猴拿走怎麼辦？不要攻擊或追趕獼猴，留在原地等候，如果沒有食物，獼猴翻完其他東西就會丟掉。

獼猴拉扯背包怎麼辦？不要拉扯或驅趕獼猴，將背包抱在胸前，迅速起身走開。

更多資訊都在台灣獼猴共存推廣協會網站，若需要紙本文宣，可透過協會的官方line、FB粉絲團聯繫。

幼貓、幼猴

Photo Credit: 沈怡帆拍攝 林美吟介紹在這兩張照片中，貓咪的表情都差不多，卻引發觀眾不同反應。看到左圖覺得貓咪可能需要救援，看到右圖卻覺得貓咪似乎很舒服。

林美吟介紹了一隻名叫破四弟的公猴，牠曾抓過7隻幼貓，都在每年的4到6月間，也就是獼猴的生育季，可說是一種育幼的本能，在國外也有公猴抓貓或松鼠的例子，因為雌猴不讓牠們抱小猴。破四弟抱著幼貓的照片引起轟動，很多人覺得牠是虐貓犯，但是從影片中可以看到，牠細心為貓理毛，當成自己的孩子。

「為什麼浪貓會出現在山上？」林美吟問大家，山上常見被棄養的流浪狗貓，幼犬幼貓不容易存活，而成犬成貓可能攻擊其他動物，流浪狗貓跟野生動物的衝突，人類要負很大責任。

林美吟與父親林金福多次上山，耐心與破四弟打交道，逐一將幼貓帶下山。其中1隻貓因病過世，1隻貓順利送養，另外5隻貓由林美吟收養至今。2016年初，破四弟失蹤了，林美吟仍持續述說牠的故事，請大家不要只看表象，試著去了解其中因素。

2019年1月，台灣獼猴從「保育類」降級為「一般類」野生動物，協會至今收到65件私人飼養通報案件，大多是年幼的獼猴。破四弟抓幼貓，人類抓幼猴，是否有些雷同之處？破四弟是基於天性，人類又是基於什麼呢？其實，野生動物不應該被當成寵物飼養，至少有以下理由：

台灣獼猴成年後就會發情、有生理需求，人類無法處理。

無法提供足夠空間與多樣化環境給獼猴。

無法滿足各種動物福利時，獼猴容易焦慮、暴躁，也容易發生人猴互相傷害。

容易發生人畜共通傳染病——疱疹B病毒感症。

一般人任意捕捉台灣獼猴，可以處6萬以上30萬以下罰鍰。

認識每一隻獼猴

攝影師沈怡帆長期觀察記錄台灣流浪動物議題，近幾年開始關注動物與人關係，包括動物展演、野生動物等，在台灣獼猴吱吱黨FB常有他做的梗圖，用輕鬆的方式吸引大家關心獼猴。最近他受林美吟邀請到高雄拍攝獼猴，這天在講座上分享他的攝影作品，每一張都像一幅畫，述說著許多故事。

「台灣獼猴跟我們除了長得像之外，也都會感受快樂與痛苦，如果人類自認為是萬物之靈，更應該想出人與動物怎樣和平相處的方法。」沈怡帆認為，與其他動物相比（例如同樣花色品種的狗、貓、梅花鹿等），其實獼猴更容易區分。他在受訪時說：「如果觀眾感受到這些個體都是那麼特別，也許對於新聞、網路報導中的猴子，會多一點點關注。」

藉著拍攝台灣獼猴，沈怡帆的期盼是：「了解多一些、衝突少一些。」不過，影像可能有正面也有負面效果，他提醒大家，如果看到不正常的猴子影像，不要按讚或分享，若是在台灣拍攝而且有虐待動物的可能，請通報動保單位。

收穫與迴響

林美吟外號林美美，大家都暱稱她美美老師，隨著她生動的講述而熱情回應。林小姐帶兒子一起來聽講，因為小朋友對動物很有興趣，林小姐說：「平常我們沒有機會接觸台灣獼猴，經過美美老師的講解，我們對獼猴的習性、臉部表情、身體語言等資訊更了解，未來有機會遇到牠的時候，可以用比較平常心的狀態來對待牠，達到人猴共處的狀態。」

王小姐與朋友一起來聽講座，了解遇到猴子應該怎麼做，保護牠們也保護自己。她說：「台灣獼猴協會在高雄，我原本就知道了，難得他們來台北，我一看到就報名，之後我想找時間去高雄，報名獼猴導覽團。」

從事黑猩猩行為與保育推廣的學者蕭人瑄也報名了講座，她認為了解獼猴行為是進入同理很好的一條路，她在受訪時表示：「獼猴爸林金福老師與講者林美美為台灣獼猴所做的十分令人敬佩，包括長期的獼猴生態紀錄、透過拜訪野生獼猴來推廣友善獼猴的教育，並關心人與獼猴共存。美美在講述可能令人沮喪的人猴衝突時，是邏輯清楚、態度正面，並充滿正能量的，令我印象深刻。」

Photo Credit: 沈怡帆拍攝 猴子與猩猩都屬於靈長類動物，根據報導，有60%的靈長類動物存亡堪慮，所有的威脅都是來自人類。

隨著野地生態棲地縮減與破碎化，以及人類非法盜獵等因素，野生黑猩猩與大猩猩也一直面臨生存危機。對於人與野生猿類的共存，蕭人瑄分享了一個結合了在地社區、生態旅遊及野生保育的例子——盧安達西北部火山國家公園的山地大猩猩拜訪行程，透過帶領各國遊客拜訪當地的大猩猩居民，將正確的相處態度及保育知識傳遞出去。這個野地生態導覽計劃提供當地民眾工作機會（例如斥候、解說員等），收入也能支持在地經濟與野生大猩猩的保育，達到雙贏。

不過，目前這個行程正因為全球新冠肺炎疫情而受到極大挑戰，觀光客大量減少的同時，叢林中捕獵陷阱的數量遽增。「所以，在地社區的自覺，及其對與該地野生動物和諧相處的追求，才是最為根本、直接且重要的。」蕭人瑄表示，「我想這也是台灣獼猴共存推廣協會所追求的吧！」

確實，台灣獼猴共存推廣協會經常舉辦「跟著猴子去爬山」活動，帶領學校、企業、社團等走進高雄壽山的獼猴森林，也與高雄市環保局合作培訓生態導覽員。2021年除了繼續做導覽之外，林美吟說：「今年主力活動是在高雄的入校宣導，我們覺得從小的扎根教育是最重要的，而且小朋友也會影響他們的家人。」

從高雄到台北舉辦第一場講座，對於台灣獼猴共存推廣協會只是一個開始，就像台灣獼猴分布在許多縣市，他們也將到處為獼猴發聲、與民眾溝通，只要讓更多人聽到，和平共存就有希望。

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本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航