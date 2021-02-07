台灣設置「動保警察」有六種模式可參考，四大政黨青年代表有話說

動保議題在國會向來被喻為是不分藍綠的高度共識案，不過「動保警察」這一題目，日前竟引發民、國兩黨青年部的激烈舌戰，積極推動設立動保警察的「動物保護立法運動聯盟」（簡稱「動法盟」）探究之後發現，兩黨青年都贊同設立動保警察，但構想有異，因而於今（2021）年1月6日邀集四政黨青年代表各抒意見，同時邀請為長期協助農委會進行專案研究的學者，來分析把脈最適宜方案，共同為成立動保警察一事加把勁！

記者會主持人台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲表示，民間動團熱推動保警察，不斷被警政署說沒錢沒人，然後又說全國一千多個派出所每個警察都可以受理動保案件，人人都是動保警察，結果引發警察基層反彈，嫁禍於動團。其實，動團要的是專業可以協助刑事案件的專業動保警察，警政署高層不要以為人犬構造都一樣，差很大，動物案件需要專業，不要害已經吃重的基層警察又苦又累碰到貓狗雞犬不寧。

何宗勲提到，隨著動保意識的提升，對社會安全的重視，虐殺動物等動保刑事案件，近年益發受到國人關切，然而《動物保護法》已在2017年4月修法通過虐殺動物加重刑責，相搭配的動保警察卻遲遲不見下文，2019年成立的「動法盟」因而將「動物保護警察法制化」列為八大訴求之一，並獲得當時正爭取連任的蔡英文總統正式回應，表示為遏止虐待動物行為，「在可支配的條件下，會加強調配人力，建立警民合作、鼓勵通報。」

長期研究動保警察設置國立台南大學行政管理系教授吳宗憲指出，台灣設置動保警察有六種模式可以參考，分別是：

「移民署模式」：也就是將動保警察編制在一般行政機關農委會下，就如同移民官或者海巡警察，讓農委會下轄「農政警察」。 「警政署借用模式」：警察仍屬於中央農政單位主管，但其人員是由警察署借調到農委會下，由農委會支出其人事費用並進行管理。如經濟部下的國營及特定事業（如銀行、台電、水庫等）機構借調的保安（保一、保四、保五）警察。 「保七模式」：在目前的保七總隊下的第四至九大隊這六個大隊的職權中，除了偵辦違反森林法、野生動物保育法等的業務外，加入動物虐待案件的查緝偵辦。 「婦幼警察模式」：仿效各地方政府所設置的婦幼警察，在協助地方社會局社工人員辦理相關婦幼虐待案件的婦幼警察外，另外設置協助動保檢查員辦理動物虐待案件的動物保護警察。 「荷蘭動物保護警察模式」：參考荷蘭的動物保護警察經驗，由中央提撥預算、規劃人力，在各地區配置負責處理動保案件的動物警察，並設置專線，無論案件輕重，由動物警察全權處理。 「美國洛杉磯市動物保護警察模式」：參考美國洛杉磯市的動保案件稽查機制，由地方政府建立警政主導的動物保護警察小組，專門處理重大虐待動物事件，警政單位下另配置有動物管制人員。

而上述六種模式，吳宗憲教授表示，「保七模式」與「婦幼警察模式」較其他方案之可行性為高。吳教授指出，保七模式改革動力在中央，婦幼警察模式的改革動力在地方。而保七模式之優點，在於中央警政員額尚未滿編，尚有增加員額空間，在《內政部警政署保安警察第七總隊辦事細則》中加入動保刑事案件的協辦即可，但是缺點在其功能面，派駐在保七駐地（各國家公園或林務管理處）的員警，地處偏遠，可能無法及時地處理層出不窮地方動物虐待案件，仍需地方基層員警的配合。

Photo Credit: 關懷生命協會提供

婦幼警察模式雖然從功能面有其優勢，因為婦幼虐待常伴隨動物虐待案，都是社會安全網的一環，且地方基層員警能夠及時支援地方動物保護業務，其案件效率較前者為佳，產生方式可以根據縣市政府的警察局組織規程的任務編組方式處理，之後再修改組織規程，設置動保警察隊，但由於地方員警已經滿編，欲設置動保警察員額，須在侷促的地方警政人力當中挪動，將遭遇警政內部反彈，這必須透過各地方政府予以克服。

關懷生命協會從2012年起就提出設置動保警察的訴求，經過八年推動仍然未果。而這期間有多少的動物受虐案件層出不窮？又有多少案件通報在農政與警政單位之間來回，卻得不到妥善處理？我們衷心期盼早日建立動保警察制度，不要再讓動保案件成為法網漏洞！

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，行政院、內政部、警政署應該從三個角度推動設置動保警察：依法行政、專業分工、預防與治理社會暴力。嚴重虐待動物在動物保護法已有刑責，刑事案件的偵辦是警察的職責，責無旁貸。其次，一樣都是刑事案件，但對象是動物，相關的證據蒐集或保全，所涉及的知識或是經驗的累積與傳承，就不一樣，需要不同的專業分工。

第三，蓄意、嚴重、刻意隱匿的動物虐待，往往與社會暴力、犯罪有關，動保警察的設置，有助於預防犯罪或維護治安。我們希望警政單位能夠跳脫人類中心主義、本位主義的心態，迎接動保警察制度，因應現代化社會的多元需求。

台灣防止虐待動物協會調查主任曾譯瑩提到，TSPCA每年受理約600-700件民眾通報的疑似動物受虐案件，其中分享舉例協會最近收到的實際狀況：

日前，一隻被毒殺的狗躺在路上，四周有多位民眾旁觀，到場的警方表示這是動保案件要請農政單位來協助，他們無權處理。結果民眾致電農政單位又被告知這是刑事案件，請先找警方到場。然而同時此刑案現場被關心的民眾踩踏、動物屍體被心疼動物的民眾觸摸移動，導致現場證據被破壞，對於後續的偵查造成了嚴重的阻礙。

另外案例，有網友多次在網路上散播虐殺動物影片、畫面，協會將此案件通報給警方後卻被要求應向農政單位來判斷是否違法。後續協會再轉發農政單位通報，卻得到回覆表示此為刑事案件需要警方介入調查。此案也因為屬於網路案件，無法初步認定行為人所在地，變成沒有縣市農政單位願意處理，警方也不願啟開偵查，最後此案石沈大海。

就像這類的案件其實非常頻繁的出現在我們周遭，更反映出我們需要對動保法、動保知識有足夠專業度的專責動保警察。

刑事案件中的人證、物證非常重要，由於農政單位無24小時人員配置，且並未接受專業蒐證訓練，導致動保刑事案件蒐證時經常遇到證據沒有進行正確保存或者被破壞的問題。

過程中除了有可能農政單位人員無專業蒐證知識外，即使請分局協助，也時常因為屬於動物相關案件被警方判斷為較不重要之案件，因此受到時間上的拖延或刁難。導致有時農政單位人員有心無力的情況。

然而目前警政單位沒有受過動物保護的專業訓練，導致警政單位在刑事案件現場容易忽略動物的生命或低估了動物可能遭受到的立即性危險。

若有專責的動保警察，我們將不會遇到案件歸屬或者蒐證專業的問題，甚至不會面臨到現場因沒有封鎖而被破壞跡證的問題，我們相信動保警察的存在能夠更加清楚顯現一個國家對生命平等的尊重。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸說，2009年發生台大博士生虐殺多隻貓的事件、2015年台大僑生陳皓揚虐殺社區貓大橘子、2019年新竹彭男虐殺九隻幼貓……，都是轟動一時的動保刑案，也讓動保團體這些年積極爭取成立動保警察。

這幾起案件其實只是冰山一角，因為根據動團收集的資料顯示，向警方報案能成案的機率不高，讓動保刑案的數量存在極大黑數。我們呼籲政府重視虐殺動物行為的理由，除了希望遏止犯案，為動物找回正義之外，也是為我們的社會張起安全防護網，因為美國FBI早在2016年就實施對傷害、虐殺動物者的追蹤列管，確證先傷害動物、後傷害人，已是犯罪模式。所以重視動保刑案、成立專責的動保警察，刻不容緩！

中華民國保護動物協會童薆霖指出，基於國內動保案件層出不窮，本會強烈支持成立動保警察，不僅能夠提升動保的公權力和有專業動保警察辦案的執行力，也能讓社會大眾意識到動物保護的重要性，雖然要設有動保警察需很多關卡要突破，但相信集合動保組織和愛護關切動物社會大眾集合大家的力量，還是很有機會可以達成動保警察的設立期望指日可待。

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國民黨青年代表：從地方基層做起，正計畫動保村里長專題訪談

出席政黨青年代表，國民黨組發會青年部的助理研究員何元楷表示：近期毒殺貓狗事件頻傳，實在有增設動保警察的必要性，對此，國民黨青年部支持動保警察的設立。此外，動保可從地方基層做起，地方村里長可協助動保事務，達到遏止毒殺貓狗事件及流浪動物問題，相信能發揮相當的效用。

何元楷指出，國民黨青年部也正計畫做動保村里長專題訪談，未來打算辦理本黨籍優秀動保村里長頒獎活動，鼓勵地方基層一起投入動保行列。再者，國民黨青年部希望政府能成立獨立的「動物研究中心」，研究動物相關政策，包括：同伴動物、經濟動物、實驗動物與野生動物等動物相關研究，包含動物保護政策及相關法律之研究，以提升我國對動物研究之能量。最後，國民黨青年部提倡立法「動物基本法」，作為推動動保入憲的第一步。

台灣民眾黨代表：動保議題不分顏色，籲執政黨趕緊落實政見

台灣民眾黨國家治理學院公關長吳怡萱發言提到：在聯合國2030永續發展目標（SDGs）中，動保的議題列為重要的推動目標之一，台灣在民間團體不斷倡議及中央地方的政策努力，全體國民在動保意識上逐漸抬頭，然而，對生命平等的尊重，我們必須更完善制度，現行動保案件要成案並不容易，即便已經有動保警察，部分仍屬於任務編組，沒有設立專責單位，在員警業務量原本就很大的情況下，被迫出現在「人跟動物」間取捨的兩難。

蔡總統在2019年時，曾指示要農委會及警政署研議可行性，民進黨立委們也曾站出來呼籲相關部會趕快著手進行，但如今已經2021年了，結果還是差「臨門一腳」。握有行政資源的民進黨政府，實在不該停留在「誰比較關心動保」的階段，而是要化為實際行動，來落實動保政見。

吳怡萱認為，此議題不該區分藍綠，青年響應也不該以「顏色」來區分關心動保的程度，務實理性的探討政策及制度，對台灣動物權益的保障才有實際的幫助。

民進黨青年代表：動保入憲或是動保警察，都應獲得充分討論

民進黨青年代表同時也擔任立委吳思瑤國會辦公室主任的許家睿表示，尊重生命、保障動物權利、促進動物福利應是普世價值，值得不分黨派及世代一起來倡議。不管是從比較宏觀、上位的「動物保護入憲」，或是涉及到第一線執法的「動保警察」議題，都應當獲得充分的討論。

就動保警察的設置而言，首先必須針對「農政」與「警政」互相協調的機制提出可行的評估，這個部分農委會已經委託學者專家進行研究，報告書也具體提出十二項改革方案，並依照社會需求分階段進行制度提升與強化。未來行政單位應持續釐清農政／警政雙軌如何分工，中央／地方政府如何配置人力，動保警察如何定位、隸屬的政策規劃細節問題，加速政策的推行。

民進黨青年部代表，目前就讀於中山醫學大護理系陳怡君說，她還是大一新生的時候就加入校內動保社團，除了平時照顧校犬食衣住行，還會透過社課、舉辦活動使得校內師生能夠更了解動物保護這塊議題。也會犧牲周末休息時間參與動保團體所舉辦的下鄉絕育活動，和他們一起深入台中各偏鄉地區。

在中山醫大裡某棟醫療大樓外的電視牆總有一句話：「醫人醫德也醫心」，表達消除了病人身體上的病痛同時在疼痛帶來的心理不適也得給予照護，此話不但體現了該校生命教育的理念、終旨，也是每一位醫護人員應具備的基本醫療道德認知。

但陳怡君認為生命教育不該僅局限於人類醫療之上，也應涵蓋動物及大自然。目前該校有四隻過得很舒服地校犬，牠們是不受歡迎的米克斯，但卻扮演著學校學生們的期中期末好運狗狗、充當人類們的好夥伴，也因牠們有個極度親人的個性也是能夠陪伴醫院病人們的療癒犬。透過飼養校犬，陳怡君體悟到這不僅會是生命教育實體化、也能強化飼主飼養責任的觀念更是培養自生同情心、同理共感的重要機會。帶來的成效不但可減少犬貓被毒殺的發生也可以讓國人動保知識水準大幅上升。

不論是立委支持動物保護立法、議員質詢動物議題還是動保警察的設立，民進黨在動物保護行動上皆有長期地關注和努力，民進黨籍吳思瑤、蘇巧慧、陳曼麗委員們甚至曾經榮獲「動物保護貢獻獎」殊榮。小英總統更是在去年底推出公益募資年曆計畫，並將其募資所得扣除成本後全數捐贈給三個動保團體，此作為不僅僅是讓民眾能夠明白政府正朝著動物友善之路邁進，也是讓這三個動保團體能獲得更多大眾的支持。

陳怡君表示，比起在座的前輩們，她踏入動保領域的資歷是非常淺的，也因前輩們的努力才能讓動物權能在台灣受到重視、讓動物們能夠有更好的生存環境。在她還不懂事時曾基於同情心就隨意餵養路邊的流浪犬、貓，長大後才發現隨意飼養所帶來的問題是她無法承擔的。很多愛爸愛媽們根本無力解決所造成的環境髒亂、人犬衝突，甚至有些人認為餵食牠們廚餘是在吃高級餐點。陳怡君認為這樣的行為不但影響到犬貓自身健康，甚至也是不當餵養的一種形式。生命教育、動保權知識普及化才能讓動物受到真正保護，也能使得往後推動動保相關政策能夠更加順利。

時代力量代表：透過「三專」的努力實現動保權益

時代力量行政副主任謝佳峰表示：台灣目前的動物受虐案件層出不窮，每每發生時都沒有單位能及時地專責處理，行政機關互踢皮球，在此我們認為需要有負責任的專門單位、有專業知識及技能的專業人員、在受理及預防上都能完善的專責處理，在「專門、專業、專責」三專的努力下去實現動保權益，因此時代力量也支持應該設立動保警察。

這次出席記者會學者有國立台南大學行政管理系教授吳宗憲，動團代表有：台灣動物社會研究會執行長朱增宏、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、研究員陳庭毓、調查主任曾譯瑩，世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、中華民國保護動物協會副秘書長童薆霖與關懷生命協會教育主任陳立珊。

政黨代表，代表民進黨青年有吳思瑤委員辦公室主任許家睿、民進黨青年部專員陳右豪與青年代表陳怡君，國民黨則由組發會青年部的主任陳冠安、助理研究員何元楷出席，民眾黨則由國家治理學院公關長吳怡萱代表與時代力量青年代表謝佳峰行政副主任等。記者會由台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲主持。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航