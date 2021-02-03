【串流推片單】《天橋上的魔術師》萬眾矚目，Netflix《首映夜》、《讀報人》值得關注

串流平台在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的影響下加速成長，從全世界串流龍頭Netflix訂閱用戶突破2億就可看見未來的趨勢。也因此，串流上的影視節目越發精彩，各平台無不端出「獨家內容」爭搶大餅，就是希望增加用戶，提高市場上的佔有率。

2月份，Netflix就推出三部值得關注的作品，而將視野放回台灣自家的平台，也有兩部討論聲浪極高的作品將迎來首秀。跟著【串流推片單】，看看這個月份有哪些在家必追的串流影劇。

《首映夜》（Malcolm & Marie），Netflix播映，2月5日上線

2017 年，長期深耕於電視影集的贊達亞（Zendaya），演出生涯首部劇情長片《蜘蛛人：返校日》而後躍上大銀幕，這三年，贊達亞陸續演出的電影如歌舞片《大娛樂家》、《蜘蛛人：離家日》，雖然並非主要角色，但也讓她逐漸打開知名度。而今年，由贊達亞和《天能》約翰大衛華盛頓（John David Washington）將主演Netflix發行的劇情長片《首映夜》，此作品也讓贊達亞在北美獎季冒出入圍奧斯卡最佳女主角的呼聲。

Photo Credit: Netflix

今年底滿25歲的贊達亞，早在童星時期就是迪士尼力捧的新星，而近年的演藝生涯蒸蒸日上，至於真正迎來演技認可的，是在去年艾美獎，贊達亞憑藉《高校十八禁》中大尺度的演出，擊退影壇前輩吳珊卓、奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）等人，成為美國電視史上最年輕艾美視后。

證明演技的贊達亞，今年的電影《首映夜》以目前北美獎季的生量來看，確實還有些許問鼎女主角的機會，今年奧斯卡女主角的戰況，基本上就是由贊達亞和《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）、《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）、《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）、《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）等人競逐，在奧斯卡公布入圍名單前，《首映夜》就能在Netflix平台窺見，贊達亞的演技是否真的夠格前進奧斯卡殿堂，2月5日觀眾就能驗證。

《首映夜》目前的亮點的確聚焦於贊達亞，但也不能否認另一位主角約翰大衛華盛頓，近年約翰大衛華盛頓接連擔綱史派克李（Spike Lee）和克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）等大導的作品，知名度也迅速高漲，這次和贊達亞飾演一對情侶，能擦出什麼樣的火花，各界也在矚目。

《首映夜》為《深水》編劇山姆李文森（Sam Levinson）自編自導之作，也是他與攝影師馬賽爾雷夫（Marcell Rév）繼《高校十八禁》、《暗殺國度》後再度攜手合作的作品，以黑白色調為基底，並以35釐米的膠卷攝影，試圖走出風格。故事描述約翰大衛華盛頓和贊達亞這對情侶出席了電影首映會，而約翰大衛華盛頓預期這部片子會帶給他職業生涯的高峰，但事態卻不如預期，而兩人的關係也遭到挑戰，進而考驗彼此的愛情。

《讀報人》（News of the World），Netflix播映，2月10日上線

去年不幸染上武漢肺炎的奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks），其主演的作品《怒海戰艦》（Greyhound）如遇上巨浪般一波三折，原本索尼將《怒海戰艦》定位在商業鉅片，但也在疫情陰影之下，無緣登上大銀幕，而為了止跌停損，索尼最終以7000萬美金左右的價格賣給科技巨頭「Apple Tv+」，說到最受疫情影響的好萊塢男星，湯姆漢克肯定榜上有名。

到了今年，湯姆漢克與擅長執導動作片的導演保羅葛林葛瑞斯（執導過《神鬼認證》系列）再度合作，這一導一演上一部合作的電影，要數2013年的《怒海劫》，《怒海劫》入圍當年奧斯卡最佳影片、男配角、剪輯、改編劇本等6項大獎，雖然最終全數抱憾而歸，但仍舊無損該年的好成績。值得一提的是，雖然湯姆漢克並未以《怒海劫》提名奧斯卡，但在其餘獎項，如金球獎、英國影藝學院獎，就有提名男主角。

湯姆漢克的豐功偉業便不再贅述，除了湯姆漢克之外，此片另一位主演是年僅12歲的德國女童星海倫娜澤格爾（Helena Zengel），她演出的代表作是2019年的《蘿莉破壞王》，此片先在柏林影展主競賽單元放映，並且拿下亞佛雷德鮑爾獎，而後來到台北電影節做國際新導演競賽，更拿下該屆的最佳影片，《蘿莉破壞王》返回德國之後，更橫掃了有「德國奧斯卡」之稱的蘿拉獎，拿下最佳影片、導演、女主角、男主角、劇本、剪輯等八項大獎，海倫娜澤格爾當時則以11歲之姿，不負眾望成為蘿拉獎史上最年輕影后。

海倫娜澤格爾就從《蘿莉破壞王》打響國際知名度，如今又與湯姆漢克合作，加上Netflix全球破2億用戶的加持，或許海倫娜澤格爾能逐漸在影壇站穩腳步，成為下一位德國重量級影人。

《讀報人》故事描述湯姆漢克飾演的基得上尉，從美國內戰退役之後，以讀報人的身份遊走在各地城鎮，與當地居民分享來自世界各地的新聞消息。來到德州，意外踫上被印地安人綁架收養，由海倫娜澤格爾飾演的喬韓娜，這對年齡差距極大的組合，將在大自然的嚴峻考驗下，找尋回家之路。

Photo Credit: Netflix

《同學麥娜絲》（Classmates Minus），Netflix播映，2月20日上線

入圍第57屆金馬獎九項大獎，最終擒回男配角與美術設計兩獎的《同學麥娜絲》，以既入世又厭世的姿態，打進觀眾心房，不僅奪下金馬獎觀眾票選最佳影片，更在全台上映後創下近4500萬的票房，證明其有同時征服影展與院線族群的實力。本片在台院線首映後正好三個月之時，獨家上架Netflix平台，而當台式幽默一躍登上「葛洛伯」（Global），其他地區的影迷們買不買單？或許是值得關注的化學效應。

《同學麥娜絲》幕後主創延續《大佛普拉斯》的產製工法，一樣是黃信堯自編自導，並由鍾孟宏操刀攝影、與葉如芬搭檔監製。故事聚焦四位高中同窗畢業後各自的人生變化，不時相聚泡沫紅茶店刁牌、唬爛，交流彼此所面臨的生活困境，這四位貫穿全片的關鍵人物分別由鄭人碩、施名帥、納豆與劉冠廷演繹，其中納豆憑本片奪下金馬最佳男配角獎。

從創作基因來看，《同學麥娜絲》是啊堯導演改編自自己的紀錄片《唬爛三小》而來，兩者搭配服用，滋味倍增。導演從拍攝紀錄片開始，對於作者的存在與介入就有諸多探討，當年藉《唬爛三小》在同學身上多方實驗，如今鏡頭轉而瞄準專業演員，玩意未減，甚至集結啊堯劇情片的招牌口白、紀錄片的對話涉入兩項特質，巧妙模糊創作類型的分野，也是給觀眾的觀影習慣下了一記戰帖，頗有趣味。

《天橋上的魔術師》（The Magician On The Skywalk），myVideo播映，2月20日上線

公視迷你劇集備受矚目、好戲無縫接檔，在青年負債議題《大債時代》之後、消防職人劇《火神的眼淚》之前，《天橋上的魔術師》磅礴卡位開春首檔。本劇改編自作家吳明益原著小說，耗時五年、花費台幣二億重金打造，全劇宛若時光機，引領觀眾重回1980年代的風光景色，那時的西門町天橋上來了一位神秘魔術師（莊凱勛 飾），與他相遇的人們不只看見了絢麗的魔術，也會遇見自己人生中最初的愛戀、青春期的困惑甚至是家庭的決裂。

提到《天橋上的魔術師》，劇組歷經一年、耗資八千萬、佔地兩公頃造設出的「中華商場」肯定是一大焦點，劇集找來《返校》金馬獎得主美術指導王誌成，率領美術組於2018年即開始啟動前置田調，考究極細，力圖將時光的魔力實像化，至於魔幻時刻的最終成果，就等著觀眾2月20日開播驗收。

回望2017年，楊雅喆領著《血觀音》劇組在金馬獎舞台上高喊「沒有人是局外人」，目光始終關注腳下這片土地，沒有停息，這回灑筆墨、執導筒，建構出照盡燦爛與滄桑的萬花筒，在戒嚴時代的濾鏡之下，反射著大環境中的小人物眾生相，風華絕代。

《親愛的房客》（Dear Tenant），CATCHPLAY+獨家播映，2月18日上線

鄭有傑導演繼《太陽的孩子》以後，睽違五年推出最新劇情長片《親愛的房客》，匠心獨運，砌出一幢動搖傳統「家庭」定義的屋房，放進高齡患病的阿嬤、內心有惑的孫子悠宇，和若即若離的「房客」林健一，開場年夜飯戲碼，精簡克制，不出三言兩語便劃出三位主要人物的「非普通」關係，一發就中，引人入戲。

在解構何為家庭、釐清何謂家人的繁複工法中，莫子儀飾演的主人翁是全片定心劑，與鄭有傑共同交織出作品調性，不疾不徐地穩操舵盤，突破冰河之下的謎底。至於以林健一為視點拋出的數條人際線，各有不同射程與功能，設計縝密：振幅最巨、帶足戲劇張力的莫過於陳淑芳一線；擔當療癒力量的，是與白潤音的對戲；弧度優美卻戛然而止的，則是缺席在彼端的情人姚淳耀。至於個人認為較屬可惜的，則是飾演悠宇叔叔的是元介，從片中可看出足夠的表演能量，但角色本身限於篇幅略顯尷尬，工具感強烈。

《親愛的房客》榮獲第57屆金馬獎最佳男主角、女配角及原創音樂三項大獎，於2月18日全台獨家在CATCHPLAY+上架，重現情感與邏輯的推理辯證，相信小螢幕也無損強大的演員風采與故事重量，值得重溫。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航