沒認出是納粹軍官蠟像、合照引發爭議，韓國女團GFRIEND成員撤照道歉

韓國女團GFRIEND隊長Sowon（韓文「소원」，中文「所願」）周日晚間在個人社群平台上傳2張與軍人蠟像的合照。這座位於韓國某家咖啡店內的蠟像實際上是納粹軍官的形象，但沒有常見的「卐」字臂章，不易分辨。Sowon在照片中對納粹軍人蠟像投懷送抱的姿勢引發巨大批評，她昨（1）日緊急刪除照片並道歉，有網友仍不諒解，也有網友認為這只是無心之過，而這也並非韓國明星首次觸發獨裁者與戰爭圖像議題。

《東亞日報》報導，這2張照片是Sowon去（2020）年11月在韓國京畿道坡州市1家咖啡館錄製節目之餘所拍攝。在照片中，Sowon與1座軍官蠟像合影，做出依偎著軍官的姿勢；照片周日晚間上傳至Instagram後，被網友認出這是納粹軍官制服（編按：蠟像制服並非常見的納粹黨衛軍制服，較明顯的納粹標誌是軍帽帽尖的老鷹下方一個小「卐」字）。外國網友不滿，要求她或經紀公司給出交代。

tw// nazism, nazi

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i'm disappointed of s0won but i'm glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W — may is a jewish person 📌 (@KOOSDOLLZ) January 31, 2021

Sowon所屬的經紀公司Source Music昨發表聲明，「對於Sowon上傳的照片引發爭議，我司誠摯表達歉意」。公司指出，去年11月，電視台外包團隊租借該咖啡店為GFRIEND拍攝節目，此外也拍了幕後花絮和成員個人照片，現場工作人員沒有發現這座蠟像有問題。

自幕後花絮片段於12月12日播出、到Sowon的爭議照片於1月31日上傳，公司內部亦曾審查過節目和照片，但由於檢查不夠徹底、沒有注意歷史和社會問題，因此也沒能發現可能引起爭議的細節，公司對此深表歉意。

Sowon的Instagram有80萬人追蹤，經紀公司指出，Sowon意識到這座蠟像的涵義時也非常訝異，立刻將照片刪除，並知道自己對於上傳了這樣的照片負有責任。

東西方歷史事件重點不同，可能引發誤解

綜合美媒《CNN》與英媒《BBC》報導，不少西方網友譴責Sowon上傳與納粹軍官的照片。有人強調，「納粹不是你可以擁抱或示愛的對象，他們是兇手，殺害600萬名猶太人，其中還有150萬名是孩童」。

一名來自波蘭的Buddy（GFRIEND粉絲名稱）在推特表示，對於這張照片感到相當難過和厭惡，因其家人死於納粹集中營、亦有人曾參戰，「沒什麼好辯解，必須有人道歉，我不管她知不知道納粹歷史，總之這張照片實在要不得」。

但是亦有不少網友認為，Sowon可能根本不知道這件制服是納粹軍服，「也許她對納粹歷史不熟，尤其她念的是演藝學校」，雖然韓國的學校確實有教希特勒（港譯「希特拉」）與納粹相關歷史，但是「知道納粹主義、和能夠辨識納粹軍服，這是兩回事」。

有人則說，除非對世界歷史很感興趣，否則多數韓國人也不會注意到這套制服的淵源，「但她是公眾人物，這方面是有點粗心了」。大多數持這種看法的人都認為，Sowon確實該道歉，但有道歉也已足夠，網友們似乎不需窮追猛打。

韓星誤踩歷史禁忌事件紀錄

《BBC》報導指出，在部分亞洲國家，納粹相關飾物很常見，在Cosplay時也出現過納粹制服，由於亞洲國家的二戰歷史課程大多較著重於亞洲戰場，且亞洲地區的猶太人組織少，人們較缺乏資源以提高對納粹屠殺史的認識。

Sowon所屬的經紀公司Source Music在2019年被另一家娛樂經紀公司Big Hit收購，成為子公司，而Big Hit即是韓國最知名男團「防彈少年團」的經紀公司。過去，防彈少年團的服飾亦曾引起納粹與日本遭原子彈轟炸相關爭議。

2018年，防彈少年團成員RM戴著納粹徽章帽子的照片在網路上瘋傳。這個帽子上有明確的「卐」字符，是納粹最惡名昭彰的黨衛軍軍徽；黨衛軍在納粹統治時期負責監管集中營，猶太人權組織「西蒙維森塔爾中心」批評，這個服裝設計實在太低級，管理階層的人應出面道歉。

Big Hit當時解釋，該照片是2014年一次雜誌攝影中，由造型師交給成員RM戴的，強調防彈少年團絕不支持包含納粹在內的任何極端、極權組織，且這張照片引發的爭議「絕不該是防彈少年團的責任」。

同在2018年、RM的納粹帽爭議前不久，防彈少年團成員Jimin一件「日本原爆」T恤也引發日本歌迷爭論。該T恤上印有日本城市受到原子彈攻擊後出現的蕈狀雲，並寫著「愛國主義、我們的歷史、解放韓國」字樣；日本網友認為這似乎有慶祝日本遭原爆的意思，韓國網友則認為「慶賀韓國解放有錯嗎」。

I can never accept the act that #BTS member wore the atomic bomb T-shirts humanely. The problem is not the relation between Japan and Korea. It's just humanity. pic.twitter.com/x37nZs8pJG — YUJI 髙橋 裕司 TAKAHASHI (@YuJett) November 9, 2018

日韓之間至今仍有歷史紛爭，不過當時防彈少年團正值搶攻日本市場的時期，獲得多個日本節目通告，Jimin穿著這件T恤的照片令日本電視台相當尷尬。朝日電視台發表聲明，曾與藝人公司方面進行過討論，決定暫緩防彈少年團出現在音樂節目Music Station。「原爆T恤」的爭議之後不了了之。

藝人誤踩戰爭與獨裁政權圖樣符碼的案例，在2016年亦曾發生過。當時的知名女團「少女時代」（Girls’ Genearation）成員Tiffany在社群平台Snapchat上，使用了程式內建的文字設計功能，在「Tokyo」字樣上加了顏色，不料她使用的紅白太陽圖案被韓國網友視為源自日本「旭日旗」，有軍國主義的意味，且照片發布隔天剛好又是韓國光復節，因此遭到韓國網友猛烈批評。

由於Tiffany是美籍韓裔，15歲那年才返回韓國，當時粉絲也為她解釋，或許是對日韓戰爭歷史圖像不熟；Tiffany也很快撤照、親筆寫致歉信。不過批評聲浪仍持續了一段時間，以致於之後防彈少年團的原爆T恤和納粹帽事件後，有網友感嘆，韓國對藝人誤踩歷史禁忌的寬容程度，似乎也存在男女不平等。

2016年8月14日深夜，少女時代Tiffany因這張照片上「Tokyo」字樣有二戰時期日軍的旭日旗配色與符號，遭到大波批評，撤照道歉也無效。Photo Credit: 資料照截圖自Tiffany Snapchat

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核稿編輯：楊士範