沒認出是納粹軍官蠟像、合照引發爭議，韓國女團GFRIEND成員撤照道歉

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韓國女團Gfriend隊長Sowon上傳兩張與軍官蠟像的照片，但這座蠟像其實是納粹軍官，缺少了常見的「卐」字臂章而較難辨識。照片引發西方網友抨擊，韓國演藝圈碰觸戰爭歷史禁忌也不只一次，但也有網友認為，東西方歷史重點不同，換作西方人也不見得知道亞洲的獨裁符號，及時道歉、互相理解比較重要。
韓國女團GFRIEND隊長Sowon（韓文「소원」，中文「所願」）周日晚間在個人社群平台上傳2張與軍人蠟像的合照。這座位於韓國某家咖啡店內的蠟像實際上是納粹軍官的形象，但沒有常見的「卐」字臂章，不易分辨。Sowon在照片中對納粹軍人蠟像投懷送抱的姿勢引發巨大批評，她昨（1）日緊急刪除照片並道歉，有網友仍不諒解，也有網友認為這只是無心之過，而這也並非韓國明星首次觸發獨裁者與戰爭圖像議題。
《東亞日報》報導，這2張照片是Sowon去（2020）年11月在韓國京畿道坡州市1家咖啡館錄製節目之餘所拍攝。在照片中，Sowon與1座軍官蠟像合影，做出依偎著軍官的姿勢；照片周日晚間上傳至Instagram後，被網友認出這是納粹軍官制服（編按：蠟像制服並非常見的納粹黨衛軍制服，較明顯的納粹標誌是軍帽帽尖的老鷹下方一個小「卐」字）。外國網友不滿，要求她或經紀公司給出交代。
Sowon所屬的經紀公司Source Music昨發表聲明，「對於Sowon上傳的照片引發爭議，我司誠摯表達歉意」。公司指出，去年11月，電視台外包團隊租借該咖啡店為GFRIEND拍攝節目，此外也拍了幕後花絮和成員個人照片，現場工作人員沒有發現這座蠟像有問題。
自幕後花絮片段於12月12日播出、到Sowon的爭議照片於1月31日上傳，公司內部亦曾審查過節目和照片，但由於檢查不夠徹底、沒有注意歷史和社會問題，因此也沒能發現可能引起爭議的細節，公司對此深表歉意。
Sowon的Instagram有80萬人追蹤，經紀公司指出，Sowon意識到這座蠟像的涵義時也非常訝異，立刻將照片刪除，並知道自己對於上傳了這樣的照片負有責任。
東西方歷史事件重點不同，可能引發誤解
綜合美媒《CNN》與英媒《BBC》報導，不少西方網友譴責Sowon上傳與納粹軍官的照片。有人強調，「納粹不是你可以擁抱或示愛的對象，他們是兇手，殺害600萬名猶太人，其中還有150萬名是孩童」。
一名來自波蘭的Buddy（GFRIEND粉絲名稱）在推特表示，對於這張照片感到相當難過和厭惡，因其家人死於納粹集中營、亦有人曾參戰，「沒什麼好辯解，必須有人道歉，我不管她知不知道納粹歷史，總之這張照片實在要不得」。
但是亦有不少網友認為，Sowon可能根本不知道這件制服是納粹軍服，「也許她對納粹歷史不熟，尤其她念的是演藝學校」，雖然韓國的學校確實有教希特勒（港譯「希特拉」）與納粹相關歷史，但是「知道納粹主義、和能夠辨識納粹軍服，這是兩回事」。
有人則說，除非對世界歷史很感興趣，否則多數韓國人也不會注意到這套制服的淵源，「但她是公眾人物，這方面是有點粗心了」。大多數持這種看法的人都認為，Sowon確實該道歉，但有道歉也已足夠，網友們似乎不需窮追猛打。
韓星誤踩歷史禁忌事件紀錄
《BBC》報導指出，在部分亞洲國家，納粹相關飾物很常見，在Cosplay時也出現過納粹制服，由於亞洲國家的二戰歷史課程大多較著重於亞洲戰場，且亞洲地區的猶太人組織少，人們較缺乏資源以提高對納粹屠殺史的認識。
Sowon所屬的經紀公司Source Music在2019年被另一家娛樂經紀公司Big Hit收購，成為子公司，而Big Hit即是韓國最知名男團「防彈少年團」的經紀公司。過去，防彈少年團的服飾亦曾引起納粹與日本遭原子彈轟炸相關爭議。
2018年，防彈少年團成員RM戴著納粹徽章帽子的照片在網路上瘋傳。這個帽子上有明確的「卐」字符，是納粹最惡名昭彰的黨衛軍軍徽；黨衛軍在納粹統治時期負責監管集中營，猶太人權組織「西蒙維森塔爾中心」批評，這個服裝設計實在太低級，管理階層的人應出面道歉。
Big Hit當時解釋，該照片是2014年一次雜誌攝影中，由造型師交給成員RM戴的，強調防彈少年團絕不支持包含納粹在內的任何極端、極權組織，且這張照片引發的爭議「絕不該是防彈少年團的責任」。
同在2018年、RM的納粹帽爭議前不久，防彈少年團成員Jimin一件「日本原爆」T恤也引發日本歌迷爭論。該T恤上印有日本城市受到原子彈攻擊後出現的蕈狀雲，並寫著「愛國主義、我們的歷史、解放韓國」字樣；日本網友認為這似乎有慶祝日本遭原爆的意思，韓國網友則認為「慶賀韓國解放有錯嗎」。
日韓之間至今仍有歷史紛爭，不過當時防彈少年團正值搶攻日本市場的時期，獲得多個日本節目通告，Jimin穿著這件T恤的照片令日本電視台相當尷尬。朝日電視台發表聲明，曾與藝人公司方面進行過討論，決定暫緩防彈少年團出現在音樂節目Music Station。「原爆T恤」的爭議之後不了了之。
藝人誤踩戰爭與獨裁政權圖樣符碼的案例，在2016年亦曾發生過。當時的知名女團「少女時代」（Girls’ Genearation）成員Tiffany在社群平台Snapchat上，使用了程式內建的文字設計功能，在「Tokyo」字樣上加了顏色，不料她使用的紅白太陽圖案被韓國網友視為源自日本「旭日旗」，有軍國主義的意味，且照片發布隔天剛好又是韓國光復節，因此遭到韓國網友猛烈批評。
由於Tiffany是美籍韓裔，15歲那年才返回韓國，當時粉絲也為她解釋，或許是對日韓戰爭歷史圖像不熟；Tiffany也很快撤照、親筆寫致歉信。不過批評聲浪仍持續了一段時間，以致於之後防彈少年團的原爆T恤和納粹帽事件後，有網友感嘆，韓國對藝人誤踩歷史禁忌的寬容程度，似乎也存在男女不平等。
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新聞來源：
- “몰랐다”…여자친구 소원 측, ‘나치 마네킹’ 논란 사과 [전문]（東亞日報）
- K-pop star Sowon apologizes for flirty pictures with Nazi mannequin（CNN）
- Sowon: K-pop star apologises over 'Nazi mannequin' image（BBC）
- BTS: K-pop band's management apologises for Nazi-inspired hat（BBC）
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核稿編輯：楊士範