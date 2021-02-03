來自日本外務省的友善建議：台灣應該考慮跟中國同時加入CPTPP

文：郭永興（臺中科技大學國際貿易與經營系教授）

來自外務省的友善建議

疫情之前，台日之間還能自由來去的時候，2019年的夏天，筆者在東京銀座的一家洋食餐廳，和一群外務省的朋友一起午餐交換意見。筆者是想瞭解台灣加入CPTPP的可能性，但是看得出來，外務省朋友們更關心中國加入CPTPP的可能性。

一位曾經參與TPP談判的課長級官僚友善地說：其實你們台灣應該考慮中國與台灣同時加入CPTPP的政策可能性（也就是所謂的WTO模式）。

筆者先要說明，外務省裡面雖然有China School，也就是外務省裡面學中文，負責中國相關業務的一群外交官。但這群外交官基本上不會親中，只是他們認為與中國維持友善的關係，有利日本的國家利益，同時強調對中外交的重要性，有利於他們在外務省內的政策影響力與升遷管道。

為何外務省China School的大多數外交官，骨子裡是不會親近中國呢？

一個重要關鍵，是發生在2004年的上海總領事館外交官自殺事件。事件發生時，筆者正在京都大學念博士班，此事情在當時的日本中國研究學界，激起很大的漣漪，筆者鮮明記得，當年的日本中國經濟學會年會，主題演講是一位日本高層外交官，他的言論對中國充滿敵意與不信任感，當場的中國留學生與中國籍學者的臉色都頗尷尬。

此事件是一位派駐上海的日籍外交官，中了中國方面的美人計，中國方面逼著他背叛日本提供資料，不然就讓一切曝光。這位外交官無法背叛祖國，最後選擇在上海領事館的值勤室自殺，他在給長官的遺書上面寫著：「想到一輩子都要出賣祖國，被那些中國人們苦苦相逼，只能有這樣的方式了（自殺）」。這個事件是日本外務省China School永遠要背負的十字架。

筆者認識一位曾經長期派駐在中國的日本外交體系友人，曾經對筆者說，雖然同樣是華人臉孔，他在中國只要一下飛機，就會全身緊張，害怕不知何時會被人從背後暗算，但是在台北他一下飛機，就覺得非常輕鬆自在，除了有跟日本一樣的安全感之外，還多了一份可以拖鞋逛大街的南國悠閒（他到台灣都是純旅遊非公務，所以很悠閒）。

筆者瞭解日本外務省China School的「對台友善、但是重視中國利益」的基本邏輯，所以筆者相信外務省那位課長級官僚的中國與台灣同時加入說法，是他在考量日本國家利益後（也就是說避免跟中國發生重大衝突），以對台友好為出發點所想出來的可能方式。

2019年夏天與外務省官僚意見交換後，筆者就瞭解到，除非是日本政府內的政治勢力（包括自民黨、首相與內閣們等）強烈為台灣出頭，否則兩岸同時加入（或先後）的WTO模式，是台灣加入CPTPP較為務實的方式。

再者，日本政府的政治勢力中，目前的自民黨政權核心是菅義偉（首相）與二階俊博（自民黨幹事長）的組合，二階是日本國會議員的親中最大咖，短期內台灣要靠日本政黨或國會力量單獨入CPTPP，幾乎是不可能，所以實務上，台灣如果短期內（也就是數年內）要有加入CPTPP的可能性，兩岸同時是必須考慮的政策選擇項目。

綜合上述筆者與日本官僚們互動且觀察日本政局的心得，未來數年內，當中國加入CPTPP的可能性越高的時候，也就是台灣加入CPTPP機會變高的時候。這篇文章的標題「台灣入CPTPP，2021日本起風了」（原文標題）的關鍵就在於，在2021年中國加入CPTPP的可能性變高了，而日本的官僚體系，也開始出現聲音，倡導為了與中國影響力抗衡，台灣同時加入，是日本的政策選擇之一。

中國入CPTPP，日本的風向有點不一樣了

筆者在上篇文章提到，習近平在去（2020）年11月宣言中國將積極考慮加入CPTPP之後，日本主要媒體的《讀賣新聞》、《日經新聞》與《產經新聞》，都提出批判性社論，他們主張日本必須維持CPTPP的高水準自由貿易度，千萬不能為了中國而調降水準；再者，這些社論皆主張日本當前的CPTPP戰略重點，應該是將美國新政府拉回CPTPP之內，中國的加入是美國之後的問題。

然而，過了一陣子，筆者發現日本媒體的風向開始有了改變。經濟報紙的《日刊工業新聞》，在今（2021）年新春後的社論就宣言，2021年是中國要加入CPTPP的摸索年，日本除了呼籲美國盡快回到TPP外，也應該視CPTPP是讓中國更接近國際經貿法規的好機會。從這個社論可以看出，日本工商界已經開始醞釀歡迎中國加入CPTPP的氛圍。

Photo Credit: 中央社

來自經產省的提案

更大的轉折，來自去年底《日經新聞》政治部次長永井央紀的一篇專稿，這篇專稿訪問外務省與經產省的現任與退任官員，文章內容顯示日本官僚體系，也正在醞釀中國加入CPTPP可能性的討論。

這篇專稿的重點如下：

儘管中國在香港人權，以及新冠病毒處理上面，顯示出極權態度。但是日本不能忽視中國14億人口的市場； 以RCEP的電子商務條款為例，日本在與中國談判的過程中，的確可以誘導中國去遵守世界貿易規則。因此讓中國加入更多國際經貿組織是對的方向； 拜登（Joe Biden）政權上任後，短期內對回歸CPTPP沒興趣；而中國有動機想搶在美國之前進入CPTPP，不然美國與日本聯手之後，中國對CPTPP更沒影響力； CPTPP雖然比RCEP有更高的自由化規定，但是中國法律也逐漸調整中，因此中國要趕上CPTPP的要求，是有可能的； 中國對CPTPP內的新興國家有影響力，這些新興國家也不全然聽日本的話。在中國發揮影響力的情況下，CPTPP為中國修改標準是有可能的； 作者訪問經濟產業省前次官嶋田隆（任期2017－2019；次官是經濟產業省官僚組織的頂點），嶋田隆認為防止中國未來在CPTPP內的影響力過大，必須讓其他支持日本的盟國，如英國、台灣與泰國加入，成立「高信賴聯盟」（高信頼リーグ）。

儘管日本首相菅義偉在公開場合，還是表示依照中國目前的政經體制，中國要加入CPTPP是很困難的。但從《日經新聞》的專訪，與經產省前次官嶋田隆的「高信賴聯盟」說法，筆者相信2021是中國政府對於加入CPTPP的摸索年，同時也是日本尋找讓中國加入CPTPP方式的摸索年。

日本外務省與經產省在尋找讓中國加入CPTPP方式的過程中，應該有兩個關鍵障礙，一個是中國的國家資本主義體制與CPTPP的高度自由貿易架構的衝突；另外一個是日本國內目前強大的厭中氣氛（因為釣魚台衝突、香港人權、新冠肺炎等）。

在這兩個障礙中，台灣加入都可能是很好的潤滑劑。

台灣加入可以增加日本在CPTPP內對於自由貿易架構的認同者（嶋田隆的「高信賴聯盟」說法），也是安撫日本國內厭中右派勢力的好藥帖。此外，中國為了能夠順利加入CPTPP，也有可能接受WTO模式的兩岸同時加入。

CPTPP入場賽局，台灣「In or Out」的選擇

因此在日本、中國複雜的利益、計算與角力的過程中，2021年也是台灣加入CPTPP的探索年。

台灣在這場CPTPP擴大參與國的日中角力裡，厭中的日本保守派／右派政治勢力，是台灣最重要的政治盟友。但就過去幾年，筆者跟日本保守派政治勢力接觸的感受，無論是國會議員或是智庫研究人員，他們都很不認同台灣政府遲遲不處理福島五縣食品進口問題。

2020年初邊境尚未封鎖時，筆者參加一個民進黨智庫內部的閉門日語會議時，一位來自日本保守派智庫的自衛隊退役將領就明言，「沒有福島五縣食品解禁，就沒有CPTPP。」筆者相信，日本保守派政治勢力應該到今日為止，還是同樣的態度。

面對中國入CPTPP，2021年日本開始起風的局勢，如果台灣政府在2021年對於福島五縣食品進口禁令毫無作為，台灣在日本最重要盟友的保守派政治勢力，勢必心灰意冷，對於台灣加入CPTPP的火力援助，大概就只是嘴巴說說（嘴巴上的支持，他們會做的，因為他們也不想被親中派見縫插針），不會有真正有意義的動作。

如果沒有這些台灣長期友人的幫忙，台灣入CPTPP的這場賽局，就只剩下中國政府、日本國會的親中派政治勢力、重視中國經濟利益的經產省與日本工商界、對中國有戒心但也知道中國商業利益重要的外務省參與，台灣注定出局。

但是如果有保守派議員跟輿論的大力相挺，加上目前日本國內的強大厭中氣氛，中國政府、親中的日本國會議員都可能要做些妥協，那就看見台灣的機會了。

未來台灣加入CPTPP的可能性，來自日本國內不同政治勢力的衝突與協調。

有個日本地方小新聞台灣沒有媒體報導，卻可以窺見台灣加入CPTPP的機會。去年12月6日中午的和歌山縣御坊市的中午時分，這是一個恬靜的田園地帶，寬廣往來四線的縣道185號線，二十多餘台的宣傳卡車，上面寫著〈大日本〉、〈皇道宣布〉、〈維新〉等標語，從車牌上面可以看出，卡車來自大阪、神戸、奈良、滋賀、岐阜、愛知、愛媛，彷彿是西日本的右派團體大集合，卡車在縣道上來回，縣道的對面是和歌山縣警的盾牌機動隊，機動隊的後面是自民黨幹事長二階俊博的地方服務處。

卡車上面擴音器喇叭，大聲喊著：「我們為了徹底糾彈國賊站了起來」、「危害日本國家利益的二階貓熊，滾出日本……」

在目前日本強大厭中氣氛中，日本國會親中派要挺中國入CPTPP，恐怕老家會常常有右派團體的戰車來遊行，因此他們也需要跟保守派國會議員合作，來穩定日本的政治與社會局勢，這就是台灣的機會所在。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航