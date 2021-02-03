當聯合報記者問國台辦「什麼時候要制裁台獨？」

1997年，美國幾名天門教徒（Heaven’s Gate）走進一間望遠鏡的專賣店，買了一台超貴的天文望遠鏡，以便能更清楚地看見海爾波普彗星。幾天後，他們又回到這家店要求退貨，因為在他們的教義中，彗星後面應該要有一艘前來迎接他們重生的太空船，可是這台望遠鏡沒看見太空船，那一定是望遠鏡有問題。

1月27號，當聯合報記者滿心期待地問中國國台辦：「什麼時候要對那些表現惡劣的台獨份子進行制裁？」時，我彷彿就看見天門教信徒在問教主，那艘接引我們的太空船什麼時候來？

找了一系列這位記者的專欄評論來看，果不其然是滿口的大中華民族主義。過去，國民黨形塑他們的意識形態，更用白色恐怖自證其「制裁台獨」的預言，但走入民主時代後，當台獨份子非但不再受到懲罰，反而變本加厲地活躍在政治舞台。為了維護自己「犯中華者雖遠必誅」的信仰，他只能找上中華民族另一個更強大的主子，巴巴地問：「什麼時候要制裁台獨？」

當人的信仰與現實發生衝突，為了避免認知失調，人通常會選擇改變，而現實是客觀存在，改變信仰通常會比較容易，但有一種例外，就是當人已經自願為這個信仰付出太多努力時，他就會傾向替自己的努力辯護。

所以海爾波普彗星後面一定有一艘要來迎接我的太空船，如果沒有，那這個花費我一生積蓄的宗教難道是騙人的嗎？不可能，一定是這台望遠鏡壞了；分裂中華民族必定要接受懲罰，如果沒有，那我生在台灣卻唯唯諾諾想當個中國人不就沒有意義了嗎？不可能，一定是執行懲罰的主人不夠力，所以我要換一個主人，換一台望遠鏡。

往上一代看，你會看到無數這種時代悲劇，他們不是不知道時代變了，不是不懂多元、民主、尊重，他們只是臉上掛不住，必須為自己過去的所作所為辯護。就像魯迅說的：

面子是中國精神的綱領，只要抓住這個，就像以前拔住了辮子一樣，全身都跟著走動了。

你無法想像人會為此做到什麼程度。

離開望遠鏡門市後，一共39名天門教徒在加州租了一間豪宅，換上了一模一樣的襯衫球鞋，在平靜的狀態下集體自殺了。他們相信，自殺可以讓他們拋棄身體這個容器，登上彗星尾巴的太空船，帶他們前往一個人類之上的存在境界。

誇張嗎？一點也不。20幾年後的台灣，也有一群人希望台灣的經濟被中國打垮，希望中共制裁台獨份子，甚至希望台灣疫情爆發，藉此證明本土政權沒有治理台灣的能力、證明台灣人沒有中國不行。他們每個願望，代表的都是成千上萬家庭的破碎，但他們寧願保全自己的面子，要說邪教，沒有什麼比「中華民族教」更邪了。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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