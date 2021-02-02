英國、日本、紐西蘭三方部長線上會談，證實英國將申請加入CPTPP

（中央社）英國國際貿易大臣特拉斯（Elizabeth Truss）昨（1）日與日本經濟再生擔當大臣西村康稔等人舉行線上會談時表示，英國要申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府負責CPTPP的西村康稔、英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）、委任國紐西蘭貿易及出口部長歐康納（Damien O'Connor）昨晚舉行三方部長級線上會談。

英國政府於台灣時間1月31日表明將申請加入CPTPP，昨（2月1日）在線上會談中，特拉斯表示英國政府決定要求加入CPTPP。她說：「我相信我們的貿易關係是雙贏的關係。」

西村昨天在推特（Twitter）留言表示，期待英國申請加入時能展現完全履行高水準CPTPP義務的強烈決心。

The U.K. government announced that the U.K. would notify its accession request on Feb.1. I will talk with @trussliz of the U.K. and @DamienOConnorMP of NZ, CPTPP depositary, tomorrow night. Japan will start necessary discussions as Chair of this year’s CPTPP Commission. https://t.co/SavjYEHhg2 — 西村やすとし #不要不急の外出自粛を NISHIMURA Yasutoshi (@nishy03) January 31, 2021

日本政府今年身為CPTPP主席國，將儘早召開由成員國組成的CPTPP委員會，為英國加入談判進行協調。

報導說，英國之所以要加入CPTPP，主要是因英國有一個Global Britain（全球化英國）戰略，為了經濟成長，英國在脫離歐盟（EU）後，想與歐盟以外的國家加強關係。

脫歐的英國今年想加速與其他國家或地區進行貿易協商，重點擺放於加強與亞太地區的關係，因為亞太地區有很多人口，有巨大的市場，是個富有成長力的地區。

CPTPP代表於2018年簽署協定，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯。11個成員國的市場人口約有5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。

CPTPP是一個自由貿易協定，宗旨在於削減成員國之間關稅，包括承諾降低達95%以上產品關稅，不過各國對於特定產品有保護屏障，例如日本的米，以及加拿大的乳製品等。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡