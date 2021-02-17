美式俱樂部、酒吧、福利社林立，台灣曾是美國大兵的「元氣補給站」

1950-1970年代，因美國先後捲入韓戰與越戰，使台灣不僅成為美軍駐防要塞，更成為美國大兵渡假的聖地。許多美式宿舍、酒吧、俱樂部、餐廳、福利社林立，成為美軍的元氣補給站，也讓美國娛樂與文化湧進台灣。就讓我們一起翻閱國家檔案，回顧美國大兵在台灣的事蹟。

1950年6月底韓戰爆發，國際情勢丕變，美國立刻派遣第七艦隊協防台灣。8月，基隆市政府為了迎接第七艦隊的靠港，以及大批美軍人員到來，規定人力車、三輪車、食堂、酒館必須清楚標示英文價目表，並且指定十四家餐飲店必須在店前懸掛木牌，方便美軍辨識，同時還請國防部派憲兵會同美軍組織巡邏隊，分組巡視各個路口，避免衍生衝突（註1）。翌年，隨著中共參與韓戰，美國為防堵共產主義擴張，大力提供經濟與軍事援助台灣，美軍顧問團也隨即進駐台灣。

美軍顧問團進駐台灣後，擇定陽明山山仔后與天母為興建宿舍地點。觀察這些美軍宿舍，多為獨棟建築，其外部庭園環境（圖1），以及內部設計擺設，與當地住宅樣式迥然不同，實為美式住宅移植台灣的範例。同時，為滿足美軍顧問團的生活需求，這些區域還設有網球場（圖2）、電影中心、福利社、俱樂部等休閒與消費空間，尤其美軍福利社販售的食品、日用品，都是台灣難以取得的舶來品，例如知名品牌「CAMAY」、「IVORY」香皂，以及各式洋菸、洋酒與可樂等。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：陽明山美軍顧問團宿舍

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：陽明山美軍顧問團宿舍附設網球場

隨著美國與台灣各方展開軍事合作，台中、台南、屏東相繼設立美軍顧問團俱樂部。1957年，高雄也接受顧問團的申請，在左營開設軍官俱樂部（海光俱樂部），除附設電影院、游泳池、餐廳、酒吧等休閒場域，還擺放類似吃角子老虎機台（拉霸機），專供美軍人員娛樂之用。

綜上，1960年代初始，美國參與越戰後，派遣大量官兵深入越南，而為了紓解戰場上官兵的緊張壓力，在1965年頒訂「R&R休息復原計畫」（Rest and Recuperation Program）（註6），選定新加坡、香港、台灣等地，作為在越南作戰美軍的海外渡假處所（圖3）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：美軍「R&R」渡假服務中心

爰此，美國太平洋協防司令總部決定從1966年1月起，每個月約有15艘軍艦、4500名美軍官兵造訪台灣，為落實計畫特別商請基隆市政府聯繫相關單位協助安排。台灣為爭取駐越美軍來台渡假、消費，提振台灣觀光事業，特地派員接待美國大兵，帶他們造訪萬華龍山寺（圖4）、藝品店，蒞臨中式餐廳品嘗美食、小籠包（圖5），以及乘坐三輪車，體驗道地的台灣文化。在中央社記者隨行拍攝下，也留下一系列美軍在台灣渡假的畫面，成為台灣最佳的觀光宣傳。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：渡假美軍參訪龍山寺

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖5：渡假美軍品嘗小籠包

「R&R」渡假計畫啟動後，美國海軍供應處也經常派員至各地酒吧、酒店、旅社檢查衛生狀況，不合格的先給予警告，若未能限期改善者，則執行「禁止美軍入內（off limits）」的命令。美方也對到台灣渡假的美國大兵進行意見調查，作為後續改善的參考，以提供更舒適的環境。令人印象深刻的是，美國大兵造訪「R&R」指定酒吧，其外部清晰可見吊牌刻寫著Welcome To Taiwan字樣，內部的點唱機總是播放著美國經典搖滾歌手「貓王」，或是英國著名樂團「披頭四」的搖滾樂曲，讓這些離鄉背井的兵員暫時將戰場上壓抑許久的緊張情緒拋諸腦後，盡情享受片刻歡樂時光。

越戰期間，美國為支援前線戰事，也將台灣作為後勤補給的基地，以及海空軍作戰的中繼站，持續增加駐防人員。1967年，在台中清泉崗空軍基地的美軍人員已激增至5千多人，當他們休假時便湧入台中市區，使得原有的酒吧與休閒娛樂設施不堪負荷。在美軍商機的簇擁下，民間業者向政府申請在台中市區開設「官督民營」的「台中美軍娛樂中心」，有專門提供美式風味快餐、漢堡與牛排的餐廳，還有旅館、遊藝、酒吧、理髮、販賣，以及交誼廳、游泳池等設施，讓這些駐防人員得以放鬆心情。

1950年，美國捲入韓戰，派遣第七艦隊協防台灣，緊接著美國軍事顧問團的進駐，也為台灣引入美式建築及俱樂部休閒文化。1960年代，美國深陷越戰泥沼，不斷投入兵力，試圖翻轉頹勢。1965年至1972年，美軍「R&R」渡假計畫的實施，讓超過20萬以上駐越美軍來到台灣渡假，不僅為台灣帶來豐沛觀光收入，也使得美式俱樂部、酒吧、餐廳林立，成為美國大兵的元氣補給站，也為台灣引入許多美式文化。

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延伸閱讀

參考資料

〈基明慰勞美海軍 謝市長金宴美艦官長 便利美軍遊覽特定辦法〉，《中央日報》，1950.08.09，版2。 郭彥伯，〈尋找吧女：冷戰、美軍、性觀光的歷史初探〉，（新竹：國立交通大學社會與文化研究所碩士論文，2019），頁29。 高雄市文獻委員會，《港都酒吧街：口述歷史》，（高雄：該會，2007）。 蘇錦足，《高雄市鹽埕區七賢三路「酒吧街」的風華歷史》（高雄市：林信強，2020），頁4。 〈駐越美軍的「休息復原」計畫〉，《聯合報》，1967.12.27，版3。 「R&R」即休息復原計畫，指駐外美軍在每年30天例假外，可另獲5天免費海外渡假，美軍可自由選擇指定渡假地點，由美國提供機票，飛往「R&R」任一城市，假期結束後再返回原駐防地。美國規定美軍抵達越南後，服役滿90天後，就可享受5天海外渡假，通常是服役滿半年後，才能獲得休假資格。布魯斯艾里曼（Bruce A. Elleman）著、吳潤璿譯，《看不見的屏障：決定台灣命運的第七艦隊》（新北市：新店遠足文化，2017），頁74-75。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

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