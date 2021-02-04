寵物食品界的星級料理：當超級食物碰上寵物營養學，變成法米納主食罐

「醫生，能不能請你救救我的貓？」「醫生，我今天早上起來的時候發現我家貓病懨懨的，和平常有活力的樣子差很多，能不能請你幫忙檢查看看哪裡出了問題？」「為什麼我家貓咪最近連最喜歡的罐頭都吃不下了？」對於在24H獸醫院工作的醫師來說，因為毛寶貝身體出了狀況，飼主慌忙的跑到醫院求助，甚至情緒不穩定、連話都說不清楚的狀況有如家常便飯。而家裡有了毛寶貝後，只要舉動和平時稍有不同，都會讓飼主擔心起毛寶貝的健康狀況，甚至時不時會聽聞令人心驚膽顫的生病情形，也都會擔心下一個是不是就是家裡那口子。

其實守護家中毛寶健康，是身為飼主的我們「每天」都能付諸努力的功課，關鍵就在寵物飲食。飲食，不僅決定了你想給毛寶貝的生活，更是預防寵物長期慢性病的根本之道。為了讓他們可以陪你更久，選擇飼料與罐罐時，我們總是想給寶貝最健康、最營養的。但營養均衡不過是主食罐的基本條件，選擇給毛寶貝進補的罐罐時，「食安」、「食材選擇」、「營養價值」、「適口性」等考量缺一不可。

來自美食之國義大利的寵物食品品牌法米納，綜合「天然」與「科學」之力，將自然無添加的超級食材、根據寵物營養學，烹煮製成營養價值完整且適口性極佳的主食罐。奴才們就算無法親自為毛寶下廚，也能將法米納當作進貢給主子的星級料理。

主食罐營養學怎麼看？原料來源很重要

如果你是養寵初心者，一定曾經疑惑為什麼需要特別為寵物準備主食罐？這就要說到主食罐、副食罐、乾飼料的營養價質差別。副食罐對寵物來說，比較像「美味的零食」，雖然相較於乾飼料，更能有效補充毛寶貝的水份，但通常營養價值不均衡，比如缺乏必需胺基酸（如牛磺酸）或其他微量營養素，而且口味會比主食罐再「重鹹」一些，因此不適合每日餵食，但能作為寵物補充水分的「配菜」。而乾飼料則是目前不少飼主的主要選擇，其實只要謹慎選擇營養均衡的乾飼料，的確能作為主食，而且不須擔心儲存問題。但如此一來飼主便需要非常注意寵物的攝水量，尤其是普遍飲水不足的貓主子。

相對之下，主食罐需通過AAFCO (美國飼糧管理協會)標準認證，依照營養均衡比例調配而成，除了足夠的水分與蛋白質之外，還會額外添加礦物質、維生素，補充寵物身體無法自行製造的營養素，對於習慣濕食或是需要靠濕食補充每日水分的貓咪而言是相當健康的選擇，長期餵食也沒問題。

不過主食罐的口味、營養成分百百種，相信不少飼主拿起罐頭時都會疑惑這些食材是真的有必要加，還是廠商在濫竽充數？要辨識主食罐的優劣，首先我們能從「是否兼顧五大營養素」（蛋白質、脂肪、礦物質、維生素、碳水化合物）這點來看，再以下列要點辨識主食罐營養價值：

蛋白質來源與含量 : 動物性蛋白質含有最符合犬貓要求的必需胺基酸，另外蛋白質來源也非常重要，一般來說貓比較偏好魚肉與禽類蛋白質。

: 動物性蛋白質含有最符合犬貓要求的必需胺基酸，另外蛋白質來源也非常重要，一般來說貓比較偏好魚肉與禽類蛋白質。 脂肪含量 ：雞、魚類脂肪為佳，除了內含必需脂肪酸，是相當重要的能量來源，也能提升罐罐的適口性。此外，魚油還可以補充珍貴的Omega-3不飽和脂肪酸，對於皮膚容易搔癢的犬貓相當有益。

：雞、魚類脂肪為佳，除了內含必需脂肪酸，是相當重要的能量來源，也能提升罐罐的適口性。此外，魚油還可以補充珍貴的Omega-3不飽和脂肪酸，對於皮膚容易搔癢的犬貓相當有益。 維生素、礦物質和其他營養素 ：犬貓和人需要攝取的維生素其實有很高的重疊性。比如維生素A、B、E、C，或是葉酸及葉黃素等維生素。還需注意其他維持身體機能運作的礦物質如銅、鐵、錳、鋅、硒，貓咪更需要注意補充無法自體合成的牛磺酸。

：犬貓和人需要攝取的維生素其實有很高的重疊性。比如維生素A、B、E、C，或是葉酸及葉黃素等維生素。還需注意其他維持身體機能運作的礦物質如銅、鐵、錳、鋅、硒，貓咪更需要注意補充無法自體合成的牛磺酸。 碳水化合物：適合寵物食用的碳水化合物型態包含澱粉、纖維質、益菌生（果寡醣、甘露寡醣） ，用以補充足夠的熱量並幫助腸胃蠕動。優質的澱粉來源包括低GI蒸穀米、南瓜與地瓜等。低GI碳水化合物可以減緩餐後血糖上升幅度，避免造成糖尿病以及肥胖，益菌生則有助於改善腸胃道菌叢。因此並非所有碳水化合物都是對寵物無益的。

自煮鮮食好辛苦？法米納主食罐就像從自家廚房直接上菜的天然美食

如果你一時半刻沒辦法將優質的營養來源記起來也不用擔心，由法米納獸醫研究小組(Farmina Vet Research)針對犬貓營養需求的研究經驗為基礎，研發出涵蓋全方位營養的主食罐系列，都幫愛主心切的奴才們想好了。

Photo Credit：法米納

法米納主食罐原料只來自經過認證的農場，屬於人類食用等級的非基因改造食材，天然頂級且不含任何膠質，因此打開罐頭還能看見幾乎保持原型的食材。而且每種口味的法米納主食罐皆以專業營養學根據，設計最健康且適口性最佳的食材組合，不只生體利用率（消化吸收率）高、營養價值充足，這都是因爲法米納對自家罐罐食材來源的嚴選標準：

完整使用新鮮肉塊蛋白質 ：來自義大利放牧野雞（非基改造飼料飼養），對犬貓來說消化吸收率高達95%、富含必須脂肪酸、亞麻油酸的紐西蘭羊肉、含有極高營養價值的稀有野豬肉、北歐野生捕撈的鱈魚以及鯡魚（減低氯污染風險）、脫殼脫水後的新鮮義大利雞蛋。某些配方會額外添加必需胺基酸（例如牛磺酸、甲硫胺酸、離胺酸、胱胺酸），增加營養價值。

：來自義大利放牧野雞（非基改造飼料飼養），對犬貓來說消化吸收率高達95%、富含必須脂肪酸、亞麻油酸的紐西蘭羊肉、含有極高營養價值的稀有野豬肉、北歐野生捕撈的鱈魚以及鯡魚（減低氯污染風險）、脫殼脫水後的新鮮義大利雞蛋。某些配方會額外添加必需胺基酸（例如牛磺酸、甲硫胺酸、離胺酸、胱胺酸），增加營養價值。 只用雞魚脂肪 ：法米納只使用適口性最高且擁有高營養價值以及多元不飽和脂肪酸的雞禽脂肪，以及含有豐富omega-3脂肪酸的魚油。

：法米納只使用適口性最高且擁有高營養價值以及多元不飽和脂肪酸的雞禽脂肪，以及含有豐富omega-3脂肪酸的魚油。 非基因改造碳水化合物 ：地瓜、南瓜以及低GI蒸穀米做為碳水化合物來源，並且完全不使用玉米。

：地瓜、南瓜以及低GI蒸穀米做為碳水化合物來源，並且完全不使用玉米。 來自義大利與法國在地蔬果的纖維素 ：可促進腸胃蠕動的義大利有機藜麥、南瓜，加上能改善腸道菌叢，增加營養吸收率的益菌生。

：可促進腸胃蠕動的義大利有機藜麥、南瓜，加上能改善腸道菌叢，增加營養吸收率的益菌生。 以最自然的原料補充維生素、礦物質：法米納採用獨特的胺基酸螯合礦物質，有助於增強礦物質吸收效果，因此可以用最自然的原料為毛寶貝補充營養。例如擁有豐富維生素A、B1、B2、B6、E、C、菸鹼酸、葉酸、黃酮類及胡蘿蔔素的蘋果，以及含有維生素A、C、果膠、單寧酸、花青素的藍莓，和幫助關節保健的葡萄糖胺、硫酸軟骨素等。

製作美食時除了選材高級，烹調方式也不能馬虎。傳統罐頭製程會經過兩道蒸煮程序，導致大半營養流失。而法米納則採用單一步驟的「溫合蒸煮技術」，將營養成分完整保存，看得出食材的原型，確保毛寶貝吃得都是未經過多加工的真實食物，又香又健康。

食安也放心，挑嘴貓狗都愛吃的義大利美食罐罐

想當然爾，致力於美食與營養健康的法米納，在食安把關上更是嚴格。例如以胡蘿蔔素、維生素A、E、Ｃ或是多酚類這類可以從原型食物中取得的純天然抗氧化劑，取代一般人工合成的防腐劑（如TBHQ、BHA、BH等），並且採用100%非基因改造食材，為毛寶貝減低任何可能風險。而在罐頭的製程上，也完全不採用常被飼主們詬病的「人工膠類」，包含所有工業用膠、瓜爾膠、黃原膠、卡西膠，或是市面上常見的卡拉膠。且只使用不含脂溶性雙酚A，且對環境友善、能夠完全回收的罐頭容器。

Photo Credit：法米納 法米納主食罐只使用溫和蒸煮技術、不採用人工膠、使用不含雙酚Ａ且可完全回收的罐頭。

為何法米納能產出如此高品質的主食罐？半世紀前，法米納以動物營養專門公司起家，並在千禧年之際開始發展寵物食品生產工業，聘請許多擁有動物營養學專業背景的獸醫師做把關，以不採用殘忍動物實驗的方式與獨立研究單位配合，其中包含動物營養學研究中的翹楚——義大利拿坡里費德里克二世大學動物營養學實驗室，2020年更與美國康乃爾大學成為合作夥伴。

也是這些專業經驗的積累，法米納主食罐才能做得適口性極佳又營養，征服許多挑嘴貓狗的味蕾，而且不僅將毛寶貝的食安與健康放在第一，更能看出品牌相當重視與犬貓動物息息相關的動物保護與環境保育議題。來自重視家庭和美食精神的義大利，法米納將持續以專業科學力量，烹煮健康天然的美食給毛寶貝最快樂、長壽的一生。

Photo Credit：法米納

法米納將參展2021台北國際寵物用品暨服務展：這邊免費索票