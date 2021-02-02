陳椒華續任時代力量黨主席最大目標：2022選舉佈局，不排除推出縣市長候選人

時代力量昨（1）日召開第3屆決策委員會議，推舉現任黨主席陳椒華續任黨主席。陳椒華表示，未來會以2022年大選為重要任務，並結合地方做候選人的培訓及招募，目標是有設立地方黨部的縣市都能在議會中組成黨團。陳椒華今天到雙連市場發春聯受訪時也透露，黨內部討論認為應推出縣市長候選人，會在中間勢力支持度高的縣市如新竹、台北等積極尋找適合的人選。

新任決策委員同意陳椒華續任黨主席

前時力黨主席徐永明捲入立委涉賄案後退黨，接任黨主席高鈺婷原訂任期到今年2月28日，但高鈺婷去年11月3日在臉書發文表示已辭去黨主席職務。時代力量決策委員會在去年11月10日開會，由決策委員、立委陳椒華接任黨主席。

經過新任決策委員的黨員線上投票，時代力量選舉委員會1月15日公告決策委員選舉結果，黨主席、立委陳椒華及立委王婉諭、邱顯智的得票數，分別位居第1名至第3名，其他決策委員當選人則則包括高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時力秘書長吳佩芸、時力秘書長白卿芬、現任時力副秘書長張衞航、立院時力黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時力秘書長陳孟秀。

時代力量昨天發布聲明稿，指出第3屆決策委員會議下午召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉現任黨主席陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。代表新任黨主席將碰上2022年的縣市長與縣市議員選戰。

陳椒華：最大目標2022年大選

陳椒華昨天會後表示，決策委員選舉前，她就已經表態願意續任黨主席，而她過去擔任黨主席的時間，讓時力穩定發展，因此自己有信心可以勝任，也謝謝決策委員的支持。而續任黨主席後的最大目標及任務，就是2022年的大選，要打造出一支「選戰部隊」，並結合地方做候選人的培訓與招募，也會提出黨務發展的相關規劃，至於基本的黨務穩定、議題倡議，也會積極努力來做，這是基本功。

陳椒華今天上午也來到台北市雙連市場發放紅包袋及春聯，陪同者包括時代力量秘書長白卿芬、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等人。

她表示，2022年的選舉對時力而言是艱困的挑戰，時力在新春開始就會討論選戰布局，這需要黨中央與地方合作，讓民眾看見時力的努力；她感謝決策委員的推舉，她認為連任黨主席的意義在於大家願意讓時力穩健的成長茁壯。

她表示，2022年縣市長選舉，黨內私下討論認為應該推舉縣市長候選人，目前人選尚未確定，但在執政黨任期屆滿、中間勢力支持度相對較高的縣市，會積極尋找能代表時力的候選人。媒體追問，是否像是台北市、新竹市等縣市是否是中間勢力支持度高的縣市，陳椒華回應，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。

2022年九合一選舉，新竹市人口不多卻成為超級戰區。2020選戰時，時代力量的新人高鈺婷就已經在此打出立委選戰的漂亮成績。過去有黨政人士分析，新竹市的人口組成有不少年輕選民，且多為高收入、高教育程度的族群，較容易替新政治創造空間。

《中廣新聞》報導，除了傳統藍綠兩大陣營，民眾黨和時代力量人選已浮現。民眾黨可能由立委高虹安出馬，時代力量傳出黃國昌將以「母雞帶小雞」方式參選（帶動多位市議員候選人人氣），民進黨之前則傳出林飛帆可能空降，但黨內初選還要和佈局已久的前立委候選人鄭宏輝一較高下。國民黨初選除了市議員極力爭取之外，立委林為洲也可能到新竹市一搏，戰況空前激烈。

除了選舉，陳椒華說，推動憲改、居住正義、媒體改造等也是時力未來的重要目標；民生議題方面，時力會做好把關，包括呼籲政府落實對含萊克多巴胺豬肉的查驗與標示，以及疫情後的經濟復甦等。

陳椒華也表示，目前中央黨部的人員不會有太大更動，地方黨部去年都已選聘新任主委，有需要才會異動，她會在3月1日正式上任後盡速盤點相關變動。

至於時代力量立委、黨團總召邱顯智則表示，他沒想過要爭取黨主席，因為黨團工作非常繁重，而且陳椒華在這段時間的努力大家有目共睹，她也有這樣的意願，因此尊重決策委員的決定，也支持陳椒華繼續帶領時力，打好2022年選戰。

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核稿編輯：楊士範