台灣今天無新增本土案例，指揮中心：多次採檢的案913「似乎只是為了檢驗而佯稱有症狀」

台灣今（2）日新增3例境外移入病例，沒有本土病例。昨日被列為案913的確診者在日本與台灣共曾採檢過至少9次，指揮中心今表示，有可能是個案來台後自己宣稱有症狀，所以多次採檢，將會進行核酸檢測（PCR）和抗體檢測以釐清，若有不法行為會追究責任。

台灣今日新增境外移入病例，分別列為案914至916：

案914：本國籍60多歲女性，去（2020）年9月赴美工作，今年1月30日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知搭機後出現腹瀉症狀，機場採檢結果為陰性；2月1日於集中檢疫所進行二採，今日確診。

案915：日本籍50多歲男性，今年1月15日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，1月30日檢疫期滿後自費採檢，結果呈現弱陽性，收治住院隔離，無症狀；檢體經實驗室複驗，核酸及血清總抗體均為陽性，於今日確診。

案916：本國籍20多歲男性，去年1月至菲律賓就學，今年1月26日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，1月28日開始出現喉嚨不適及咳嗽症狀，2月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

昨公布一例之案913，在日本曾採檢5次、來台又採檢4次，有人質疑究竟是在日本還是台灣感染。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案913曾表示在自主健康管理期間有出現症狀，但疫調後發現應該沒有，由於他狀況介於「陰陰陽陽」之間，似乎只是為了再檢驗而佯稱有症狀，衛生單位已進行處理，PCR及抗體檢驗今天稍晚會有結果，相關結果明天公布，若有不實宣稱的行為可能依法究責。

桃園醫院的「清零計畫」預計會在2月2日至5日對所有需採檢的2000多人進行核酸檢驗，是否所有人都要進行血清抗體檢驗則會再研討，並視醫護人員解驗結果決定後續，確保桃園醫院安全才恢復運作。

歐盟刑警組織提出警告，有犯罪組織推出「假陰性證明」；指揮中心指揮官陳時中表示，會請相關警政單位注意。印尼對我駐外使館提出希望台灣解禁，希望能讓移工恢復來台，陳時中表示，印尼方面有安排篩檢機構，並展現出誠意，將看勞動部如何與印尼談判；陳時中強調，即使如此也還是會做來台總量管制。

至於外界相當關注的疫苗，陳時中認為，雖然外國競搶，台灣應該不至於最後才拿掉。《醒報》記者提問，疫苗能否買到之後由台灣自行「培養」；陳時中對此解釋，疫苗的購得形式有3種，一是整套買來、二是買原液再自行分裝，三是廠商授權製造，無法買來「培養」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡