卜洛克《死亡藍調》小說選摘：在她生命之燈熄滅的那一剎那，我的意志就此清明起來

文：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）

一個男人走進酒吧。

一般，故事不就是這麼開始的嗎？比較特別的是敘述的字句蕩漾著一股都會風情。隔壁的酒吧、城裡的酒吧、雅緻的酒吧、機場的酒吧，喝一杯安撫登機前的抽動。通勤者的酒吧，就在地鐵站的對面，方便上車前來一杯。

這一家，你頂多稱之為公路之家（譯註：通常開在城市外圍的公路旁，供應烤肉、酒類飲料，建築一般走德州鄉村風格），可能在貝克斯福爾德（Bakersfield）的邊緣。在加州，至少這個貝克斯福爾德在加州。在其他州，想來還有別的貝克斯福爾德。

我想，你也不妨查查看。

再想像一個一畝大的空地上，聳立一棟破敗頹廢的水泥建築。有很多停車位。有很多霓虹燈。但我不能告訴你上面寫什麼。

點唱機裡面盡是鄉村與西部音樂。男人戴著牛仔帽，女人吹成大波浪的捲髮。每個人都穿靴子。

我一走進去，脈搏頓時加快。我的頭上沒戴牛仔帽，腳下沒穿皮靴；但看來，我屬於這裡。穿著我的工作制服―深藍色長褲，搭配襯衫，在胸前的口袋上，用黃色的線繡著一個名字。

繡工很差，辨認格外吃力。但是，你費點功夫，還是看得出上面寫著巴弟。這不是我的名字，也沒人這麼叫我，除了偶爾有人叫我移車的時候（譯註：buddy，巴弟也是兄弟夥伴的意思，也有人用來稱呼陌生人，以示親熱）。這件襯衫之前的主人在太陽石油加油站工作。我不在乎。穿得還挺合身的。如果我在幫你加油的時候，聽到巴弟兩個字，我會知道你在叫我。

我走近吧台，點杯啤酒。我一般點美樂。美樂高尚生活（Miller’s High Life），但我看到吧台上一整排的啤酒龍頭，決定點點別的。寂星（Lone Star，譯註：這幾乎就是德州的州酒了）？也許。

隨便吧，反正酒保端了杯什麼給我。取走了我的鈔票，找回的零錢放在吧台上。已經有一陣子，沒人要求我出示證件。我那時幾歲？二十五？二十六？

我想我淺啜了一口啤酒。隨後開始東張西望，見到她就在遠處。

我身邊只有酒保一個人。我說不上來酒保是老還是年輕，是胖是瘦。甚至不確定是男是女。我想應該是個男的吧。否則我的印象會是另外一個模樣。

也許也未必。

這女人，頭髮是中等棕色，夾著幾縷金髮，頭髮吹過，是她全身最蓬的地方。她的個頭很小，身材苗條。穿著一件圓領襯衫，看起來寬寬鬆鬆的。緊身牛仔褲。高跟皮靴，讓她的身高看來接近一百六十公分。

醉了。

「再幫你點一杯？」

她茫然的看著我，努力分辨她認不認識我，然後，斜睨著我胸前的口袋。「嘿，這不是巴弟嗎？」她說。

我是誰？我為什麼要跟你說這些？ 我現在是一個坐在電腦前的男人，不斷敲擊鍵盤，用盡力氣搜尋適合的字眼之餘，還得為模糊的回憶對準焦距。我是個活在眼前的人，觀察、追憶，儘管我也是個活在過去的人，在我的小劇場裡演出。 我到底是誰？為了什麼？ 就算我再努力，也不確定，這些問題能在故事裡找到答案。

我沒有理由請她再喝一杯，酒保也沒有意思再賣她一杯酒。她已經醉態可掬。

醉態可掬。這詞挺妙的。

她喝她的酒。一杯葡萄酒？還是一杯調酒？我說不上來。就像我也記不清楚我們倆當時究竟說了些什麼，又是怎麼走出去的。我把車停在停車場最偏遠的角落，我們一路熱吻，走到車前，意猶未盡。

她喝的是葡萄酒。紅酒。我現在想起來了。她的嘴巴裡有紅酒的味道。

我緊緊的扣住她的屁股，狠狠的捏了一下。很緊實、很可愛。她搜尋我的褲襠，握住她找到的東西。

然後我們進到車裡。再度親吻，我啟動引擎，離開停車場。

附近可能有情人巷，這種地方周邊肯定有。但我以前沒來過這裡，連上哪兒去找都沒概念。我先開這條路，再開那條路，只要看到比我開的這條更窄、更冷清，我就轉彎。我根本不知道我在哪裡，也不知道該在哪裡停車。路邊幾碼處有一片草地，除了朦朧的光線，穿過夜色撒下，別無亮點。

當晚是滿月？是新月？夜色清朗，所以看得那麼遠？你也可以抬頭看看。

好些事情我記不得了。

好些事情，她也記不得了。就在我開車的時候，她沉沉睡去，不勝酒力。

我關掉引擎的時候，她抖了一下，但還是沒醒過來。我在後車廂找到一條毯子，鋪好。感覺起來不怎麼乾淨，但一定比躺在光禿禿的地上舒服。

真是體貼。總是那麼紳士。

我們倆都沒繫安全帶。我打開她那邊的車門，穿過她的腋下，把她抱出車廂。我還沒走到毛毯，她醒了過來。看我的神情，很顯然，根本不記得曾經見過我。

她說，「你他媽的是誰？」

「巴弟。」我可能這樣回答吧，我自己也不確定。我根本沒機會知道她的名字，她又忘了我叫什麼，更何況我也不叫這個名字。其實，我根本不在乎我們倆姓啥名誰。我只想把她放在毯子上，幹她。

如果回到公路之家停車場，我大可把她按在柏油路面上，用各種方式把她幹到翻過來，想來她也甘之如飴。但那個女孩消失了，取而代之的是滿口尖酸刻薄的婊子，百般的不情願。

我的腦子裡，滿滿都是：喔，好！

我的左手握緊她的肩膀，右手緊扣成拳，朝她的下腹部，狠狠的揍下去，落在她肚臍上方大約三英寸，擊中誇張的皮帶扣環上方，沒傷到我的手。太陽神經叢（solar plexus），我猜你會這麼稱呼那個地方。

她疼到喘不過氣，整副身子蜷了起來。我以為她會吐，但她沒有。我握緊拳頭再次重擊，這一次落在她的太陽穴上。

她再也無法承受了。

這種境況，有人可能會形容成，隨後，外界為之一黑。或者為之一紅。整個世界看起來都是血般的鮮紅。

或者，這是我最後記得的一件事情。

也許他們講的是事實。也許外界真的為之一黑。也許這只是他們記憶所及的角落。

我不一樣。你可以說這是我記起來的第一件事情。在公路之家停好車，點了啤酒，想請她喝一杯―印象都模模糊糊，只是根據常理推斷出可能發生的事情罷了。

但在她生命之燈熄滅的那一剎那，我的意志就此清明起來。

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書籍介紹

本文摘錄自《死亡藍調》，臉譜文化

作者：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）

譯者：劉麗真

【作者介紹】

勞倫斯．卜洛克，一九三八年出生於紐約水牛城。除了極少時間之外，卜洛克幾乎都定居於紐約市內，並以該城為主要背景，從事推理文學創作，成為全球知名推理小說家，因而獲得「紐約犯罪風景的行吟詩人」美譽。

卜洛克的推理寫作，從「冷硬派」出發而予人以人性溫暖；屬「類型書寫」卻不拘一格，常見出格筆路。他的文思敏捷又勤於筆耕，自一九五七年正式出道以來，已出版超過五十本小說，並寫出短篇小說逾百。遂將漢密特、錢徳勒所締建的美國犯罪小說傳統，推向另一個引人矚目的高度。卜洛克一生獲獎無數。他曾七度榮獲愛倫坡獎、十次夏姆斯獎、四次安東尼獎、兩次馬爾他之鷹獎、二○○四年英國犯罪作家協會鑽石匕首獎，以及法、德、日等國所頒發推理大獎。二○○二年，繼一九九四年愛倫坡獎當局頒發終身大師獎之後，他也獲得夏姆斯終身成就獎。二○○五年，知名線上雜誌《Mystery Ink》警察獎（Gumshoe Award）同樣以「終身成就獎」表彰他對犯罪推理小說的貢獻。

【本書特色】

愛倫坡獎終身大師獎得主卜洛克於八十二歲生日自費出版的全新獨立作

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Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航