BNO以外，護照下的千百萬個臉孔

BNO護照的身分，近日再成香港熱話。留德港人都知道，許多當地的外事局都不熟悉這本港人獨有的護照，有的更在國籍欄中標註「英屬印度洋領地」，原因是外事局電腦代碼中，並沒有「英國公民（海外）」這奇特的身分。

每次在機場候機，好奇的人總愛窺看旁邊的旅客手持哪本護照。在櫃位前排隊，準備託運行李，後面的幾個西方人在說著一種不知名的語言，自己從未聽過。看著他們一家四口的面孔，鼻樑挺拔、深棕曲髮，有點像南歐人，也有些中東的輪廓。你好奇地向後瞄瞄他們的護照，深紅色的封面上寫著「Republika e Shqipërisë」。你不知道是甚麼地方，只好記著「shq」這個特別的組合，在辦完手續後一搜，原來是阿爾巴尼亞。

在等候入境的隊伍中，時會見到許多不同的護照。香港人入境歐洲，多排在非歐盟的隊伍中。世界五大洲的護照，都盡在眼簾。雖然世上國家繁多，但護照只有紅、藍、綠、黑四種顏色，以及不同的深淺而已。事實上，世上沒有法律定明，護照必須是哪種顏色，卻只有規定裡面的訊息在攝氏零下十度至正50度都可以由機器讀到。不同國家對護照相片的要求也有些不同，例如美國要求其護照相片可以抵禦高達至攝氏107度的高溫，也要求必定是彩色；英國和歐盟國家，也要求彩色護照相片。

時常進出德國，卻沒有當地或歐盟護照的人，總羨慕隔鄰歐盟隊伍的人可以這麼快通關。尤其前面有一家大小的遊客，不諳當地語言和英文，又無法出示文件，令關員要詳細問話和檢查，後面幾十至數百人也無法動彈。早上五時降落德國，倦意未散，還要在悶熱的機場內等候兩小時才可通關，實令人煩躁。只好瞄瞄身旁的人拿甚麼護照，上一課小型地理課。原來這班從香港降落慕尼黑的客機，除了德國人外，還有30多個非歐盟國家的公民，猶如聯合國。有時看見操普通話，卻手持歐盟國家護照的人可以快速通關，自己卻要久候多時，真的有衝動跟他們說：「你們也是中國人。」

在入境大堂前，不時見到來自不同國家的情侶來一個輕吻，說一會見，然後分別排在不同的隊伍。倒是一個是當地人，另一個不是。當地人的那位很快通了關，在等行李的地方苦苦守候排外國人隊的伴侶。個半小時後，後者終於出來，兩人在行李運輸帶前擁在一起。男生對女生說：「還有一年你就可以入籍了，以後不用排長隊。我可以欣賞你漂亮的臉容，從下機到過關，我的眼睛都不願離開你。」女生回答：「不只這樣，我的護照還要加註你的姓氏呢。」身旁的人，要是聽到他們的對話，都會深深的祝福他們。

在未有智能電話的年代，在機場猜別人的護照，或是最引人入勝的遊戲之一。那是日本還是韓國人？原來拿著哈薩克護照，令你想起那年一個人流浪南歐，認識的哈薩克朋友。不知她今天還好嗎？你在候機室掃視一遍，她會否也在這裡？

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