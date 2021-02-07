當藝人明星開始學YouTuber拍片，這些素人網紅面臨哪些競爭困境？

文：MindyLi

對YouTuber來說，這是一個最好也是個最壞的時代。

好處是YouTube對台灣社會的影響力，似乎來到了超乎想像的高點。如果你是網路愛用者的話，應該有發現最近台灣YouTube圈的新趨勢：更多傳統媒體與偶像藝人開始轉型當「YouTuber」了。

但壞的地方是，面對降維打擊的強勢競爭，素人起家的YouTuber恐怕很難招架。

有線電視節目把內容「搬運」到YouTube上已不是新鮮事。但相較過往只是純粹做個內容轉移的動作，現在明顯有心得多。去年下半年爆紅的《全明星運動會》不只把節目內容PO上來，還設定首播、YouTube限定幕後花絮等，讓網友不須苦等有線台首播，也能創造參與度。

另個驚喜的地方是，明星藝人們也「斜槓」了！從去年三、四月開始，我們可以看見更多藝人投入YouTube領域，例如宥勝的《宥勝去哪兒》、鄭元暢《鄭元暢之不專業廚房》、楊丞琳《RaiNie's Vlog》、Selina《任真迷什麼》、陳零九《九是廢 Just Play》、郭雪芙《不工作要幹嘛》，隨手一舉都多到爆炸！也令人相當好奇，為什麼明星也要來「搶」YouTuber飯碗？

本篇將推薦幾個藝人轉行做YouTuber獲得好口碑的頻道，再來分析明星YouTuber的現象，以及素人YouTuber面臨的困境。

藝人YouTube頻道的推薦清單

蕭敬騰【蕭房車 Jam’s Car】（訂閱數：33.8萬）

由蕭敬騰帶領的「蕭房車」穿梭在台北街頭，並且隨機和路人攀談、街訪，甚至親自完成素人夢想的企劃。預計兩週更一次。蕭敬騰更在去年11月時在信義威秀舉辦《蕭房車－蕭總快閃》活動，為新YouTube節目造勢，相當有心。

網友們看完後紛紛表示，蕭敬騰比想像中的還幽默、有趣，可以看見天王私底下親民的一面。

羅時豐【羅時豐D.L不務正YA】（訂閱數：20.8萬）

羅時豐在許多人心裏中除了是實力派歌手之外，最鮮明的就是「感冒用斯斯～」廣吿了。沒想到現在跟姪子一起開YouTube頻道，卻黃腔狂開、被後輩嗆，沒有偶包的形象圈了不少「牛粉」，也讓粉絲們稱呼他一聲「國民姑丈」。

曾之喬【聊姐了解】（訂閱數：30.9萬）

曾之喬先前在大眾的視野中大多是表現出她演偶像劇、女團的一面，沒想到在YouTube聊起天來，非常知性又親切，就像是在跟自己的好姊妹聊天一樣，影片氣氛相當舒服。

以人物訪談兼聊天形式開啟YouTuber之路的曾之喬，讓大眾看見她下戲後的另一面。

Lulu黃路梓茵【畫說Lulu】、【Lulu的家】（訂閱數：18.9萬）

原本就是綜藝咖的Lulu，面對YouTube節目當然是得心應手。但不同的是，觀眾可以看見Lulu更真實、生活化、放鬆的一面，也展現過去大眾所無法看見的美術天分。透過畫畫與嘉賓的自然互動，整個影片的質感、氛圍相當療癒，有時也穿插較感性的聊天內容，讓通常是搞笑影片當家的YouTuber圈有更多新鮮感。

為什麼要開YouTube頻道？

很明顯，第一個原因就是疫情。

去年三月到五月間，是許多藝人以「YouTuber」開始積極更新YouTube頻道的契機，包含楊丞琳《RaiNie's Vlog》、劉品言《四纖女出遊記》、Selina《任真迷甚麼》等。這個時期正是全球疫情開始封城沒多久，有一些中國的商演無法參與，在台灣比較空閒的時間，就明顯可以看出很多藝人選擇當「YouTuber」。

第二的原因，自然就是YouTube已經改革觀眾習慣。年輕觀眾會打開電視看節目的少之又少，雖然大咖的藝人也不太會上台灣的綜藝節目了，但因為隔離期間無法上中國的綜藝節目、戲劇，而台灣觀眾也改變收視習慣，YouTube成為最親近觀眾的媒體工具。

不做就等著被遺忘。對年輕觀眾來說，YouTuber的影響力越來越大。面對這樣的局勢，偶像藝人也跟著「數位轉型」，彌補這段工作停滯的尷尬期。

爬梳這些明星YouTuber的共通點，可以發現：

發揮藝人個性本色 連來賓也很「重量級」 有趣的「畫外音」、團隊 精緻的製作品質

這些特色讓明星YouTuber的頻道具競爭力，不只可以看到大明星私底下親民、輕鬆的一面，製作團隊的相助也讓內容更有質感。而打開最近的發燒影片榜，這裡又可以看見另個趨勢——YouTube節目的精緻化。

YouTube節目開始精緻化

大家還記得2008-2010年左右YouTube的樣貌嗎？

我想很多資深鄉民應該都還記得，那時台灣根本還沒流行「YouTuber」這個名詞。除了看國外創作者的影片外，台灣本土的YouTube可說是非常「純樸」。像是YouTuber長青樹蔡阿嘎因為中華隊輸球，而用髒話狂譙韓國人的影片，沒有剪接，就像很紀實的家庭錄影帶一樣，親切地就像是你朋友隨手用手機拍的片段。

當然，現在早就無法同日而語。在發燒影片榜，你可以看見許多有線綜藝節目片段、製作團隊出產的影片霸榜，例如中天新聞、綜藝玩很大、女人我最大等電視節目。撇除這些不看，其他影片也都非常「精緻化」，有預告、片頭、效果字、音效等目不暇給的剪接，配上雙機／三機拍攝，照著YouTuber（主持人？幕後團隊？）排練過很多次的腳本表演。這些影片精緻度完全不輸給傳統有線電視的製作團隊。

YouTube湧入更多的觀眾，也意味資本額、人力投入也變大了，讓YouTube影片的精緻程度越來越高。而當影片形式越發吸睛時，觀眾的胃口也同時被撐大了，節目若沒有清楚的口條、完整的字幕和熟悉的音效，觀眾一眼就能看穿，連帶讓續看率不會提高，甚至從影片縮圖的精緻度就可以決定觀眾是否要點進這支影片，讓現象形成循環狀態。

當然這裡面還是會有相反個案。頻道「163 braces」就是很好的例子。幾乎沒有剪接、沒有Call to Action，結尾也都很突然地就斷掉，但吉他自彈自唱的影片點閱率卻很高，頻道也有56.1萬訂閱數，非常厲害。

這支名叫「632164873428077」的自彈自唱影片擁有17萬以上的觀看次數：

素人起家的YouTuber面臨挑戰

事實上，若身為素人的你沒有團隊、沒有資金、沒有爆肝的覺悟、沒有超破格的創意，基本上你在YouTube是混不起來的，這就是如此的現實。YouTube圈的眼球競賽來到前所未見的白熱化程度。

創作者Joeman也花了很大的篇幅來分析目前YouTuber的困境：

總結Joeman的意見，現在YouTuber的困境大概是以下幾點：

資本額不夠高 容易被知名度高的人降維打擊 黃標政策導致YouTuber拿不到分潤 相同題目的影片，觀眾不會看太多支影片 素人YouTuber很難拍到獨家素材 特定類型影片對攝影器材要求高（例如：教學型料理影片） 特定類型影片很吃個人特質（例如：Vlog） 用不完的創意 要有心理準備面對正義魔人、酸民

除了第八項之外，上述的問題皆是素人YouTuber的弱勢，但反過來說就是明星藝人、傳統媒體優勢所在。觀眾的時間一天就只有24小時，要如何在有限的時間抓住觀眾的眼球，又要抵抗降維打擊，又要斡旋於YouTube內容政策以免拿不到廣告營利。只能說，現在「創業」做YouTuber比起以前難度又上升了不少檔次。

給YouTuber的一些建議

YouTuber圈不僅難入場，還容易大起大落，不出半年、一年，很可能就跌落神壇，觀眾都是很喜新厭舊的。例如2017年以歌曲《安儷》爆紅的聖結石，現在聲勢也不同以往。既然做YouTuber那麼艱難又沒保障，那除了老話一句「保持創意」以外，還能做些甚麼呢？

積極地異業合作

除了做好本業之外，保持開闊的心胸去嘗試各種不同的合作，是突破現有框架的好嘗試。例如號稱YouTuber里長伯的阿滴，很常露面各式各類不同的頻道，可以讓粉絲看見阿滴不只富含知識量，也有其他的面貌，是很基本又有效的經營方式之一。

另外，近兩年美妝YouTuber也興起異業合作風，透過與台灣服飾品牌的聯名，不只提高聲量、拓寬知名度，這樣的合作也讓YouTuber發掘到更多可能性。例如美妝生活YouTuberMeg在與服飾品牌MO-BO合作幾次後，就決定自己創業當「闆娘」，創立服飾品牌「mini matters」，把對時尚的影響力發揮到不同層次。

發想新主題、新媒體形式

當你已經有了穩定粉絲群後，觀眾肯定想看更多的你，以保持新鮮感。所以發掘過去從沒嘗試的新企劃主題，甚至是開始使用別種媒介平台，都可以讓YouTuber打破天花板，找到新的切入點或客群。

例如原先以分享韓國生活與美妝時尚起家的頻道HiADay，在2018年開始嘗試「怪談」與「社會事件」的企劃單元後，不僅多部影片上發燒榜，更為她們帶來新的粉絲與TA，讓頻道經營更上一層樓。

而原先經營美妝多年的YouTuber兼部落客丹妮婊姐，也早在2019年9月就進軍Podcast，讓自己的內容有更多形式的發酵，也迎來更多業配與合作機會。

粉絲變現、副業

除了拍影片，還能做些什麼？建議除了繼續以YouTuber身分深耕外，也可以將粉絲與聲量變現。不只是可以創作更多的收入，也能在未來聲勢下滑之時，以建立起來的副業做老闆，讓職涯有更多可能。最知名的例子當然是千千的千拌麵、滴妹的飲料店「再睡五分鐘」。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航