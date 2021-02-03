生技業多元創新，疫苗研發多頭並進，台灣還需迎頭趕上

文：葉懷璘、饒秀珍

新冠肺炎疫情不斷延燒，2020年底又陸續傳出病毒突變，傳染力是原始病毒株的10倍！大量病患導致美英日等大國的醫療體系不堪負荷，電視、報紙再三報導疫情崩潰，重災區美國加州更被媒體形容「就像第三次世界大戰的爆發」。

口服藥鼻噴劑，研發新方向

只是，新冠疫情雖帶來大災難，卻也激發科學家爆發式的研發力，在疫苗技術、檢測或是診斷方式都紛紛展開更多元的創新。以疫苗技術來說，輝瑞／BioNTech和Moderna的mRNA疫苗生產平台雖具有「大量生產」的優勢，但對冷鏈有嚴格的要求，疫苗不易普及，因此各方都努力尋求突破。

輝瑞正加速研發不須超低溫保存的粉末形式疫苗，最快可能今年就可推出，而合作夥伴BioNTech也正研發可在室溫下運輸的新型候選疫苗，預計下半年推出。德國 CureVac的mRNA疫苗CVnCoV ，可在室溫下保存24小時，而在冷藏條件下保存長達三個月。這樣的穩定性將使該疫苗具有優勢，現在正進行2/3期試驗，預計2021年第一季發布數據。該公司並計畫2021年就可快速生產出三億劑疫苗。此外，現有疫苗都需要兩劑，嬌生、默克都在研發只需一劑的疫苗。

比起注射劑型疫苗，口服與鼻噴劑更易於管理，也可減輕醫護人員之負擔，目前已有相當多的研發進行中。ImmunityBio以第2代腺病毒載體製成的錠狀疫苗，在室溫下穩定，而根據臨床前試驗顯示，可提高非人類靈長類動物的抗棘蛋白抗體水平，該候選疫苗目前處於一期臨床試驗。而Vaxart 則使用第五型腺相關病毒為載體製成口服疫苗，也預計2021年提出臨床試驗數據。

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鼻噴劑預防病毒的研發也很夯，Sotira公司的鼻噴劑 KEPTIDE Covid，在靈長類動物細胞、人類肺細胞以及小鼠中可以阻止病毒附著、進入細胞，藥效可持續長達8小時。Auris Medical開發的鼻噴劑AM-301可於鼻黏膜上形成一層凝膠狀保護層，有效阻擋新冠病毒感染人類鼻上皮細胞，目前仍在臨床前試驗階段。

中國的北京萬泰新冠肺炎鼻噴劑疫苗，以弱化的流感病毒為載體，嵌入新冠病毒棘蛋白受體結合區的基因片段，製成鼻噴劑，最近也啟動720人的中期臨床試驗。

簡便快篩，聽咳嗽聲就可以

在疫苗普遍接種之前，「準確而快速」的檢測或診斷，是防止感染擴散重要的工具。雖然黃金標準RT-PCR準確高而抗原快篩簡便，但都還需專業醫療人員來協助檢測。

為了方便人人都可自行檢測，麻省理工學院Auto-ID試驗室科學家研發出聽咳嗽聲就可以檢測新冠。研究發現新冠肺炎確診的咳嗽與一般健康人不同，這些細微的變化，人類的聽力無法察覺，但是透過手機接收進咳嗽音訊後，人工智慧預測模型可以研判出來。該模型蒐集了成千上萬的咳嗽樣本來驗證，結果準確率高達98.5%；如果是對無症狀的偵測則是100%準確。如果美國食品藥物管理局（FDA）核准的話，有可能成為一種免費、便捷且無創的檢測工具。

協助診斷方面，芝加哥大學創建一個有60000張新冠肺炎的胸部X光影像資料庫。由於無臨床症狀者也可能出現明顯的「毛玻璃混濁」現象，因此胸部X光影像是可以用於診斷，且也可彌補 RT-PCR 耗時，及須特定場所、人工的缺點。而透過AI人工智慧與機器學習，將可快速判讀有症狀的影像，不僅可用於診斷，也可作為監測疾病進展。英國皇家博爾頓醫院正在使用一套孟買的Qure.ai公司開發的人工智慧系統，這套系統蒐集超過360萬張胸部X光，包括500例已確診病患資料，幫臨床醫師快速消化相關的大數據，並可以決定哪些病人需要入院，哪些病人需要出院。

確認導管放置，AI幫大忙

AI也可以協助醫師進行治療患者，在手術室外插管的患者，可能有多達1/4放置錯誤，這可能導致後續嚴重、致命的併發症；而加護病房中也有多達45%的患者接受插管、使用呼吸器，也需要確認導管的正確放置。GE Healthcare創新推出了一種新的演算法，可以讀取X射線數值並協助評估受到重症監護的患者中，其呼吸器導管是否正確放置，以減低病患治療的風險。

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新冠肺炎疫苗開發得倉卒，儘管單一三期臨床參與人數都多達30000人的數據看起來良好，但當疫苗真正進入數百萬、千萬甚至上億人的施打，是否還會出現預期外的副作用，誰也無法預料。這次的疫苗「開打」之後，各國陸續傳出嚴重不良反應，甚至有疑似因此死亡的案例，為此英國藥品和醫療保健監管局與軟體公司GenPact UK合作開發一種人工智慧和機器學習工具「Cora PharmacoVigilance」，可用於識別潛在的副作用，以確定何時、如何制定新的監管策略來保護民眾。

提早預警方面，哈佛大學與兩百家醫療機構合作，對50000名患者進行回顧性研究發現，雖然去年2月就診斷出病毒感染對腎臟的損害，但臨床上遲至3、4月才意識到患者需要洗腎的比率上升；再如，去年初就已經發現許多患者的血液凝結指數「很差」，但由於難以整合訊息，直至夏季才進行分析，使得血液稀釋劑的使用大大延遲。這些病徵若是提早被判定與新冠肺炎有關，也許就可以挽救更多患者性命。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航