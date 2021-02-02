《重慶森林》：古典浪漫的愛情，治療傷痛的儀式

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

王家衛的文藝電影，很適合悲哀時觀看，把你我的情緒，以誇大、變形的情景呈現。王式鏡頭的搖晃不定，對白仿如詩句，浪漫調情，看似可笑無聊，卻能觸動我們的心靈。

1994年上映《重慶森林》，古典浪漫。古典在於，那種專一深情，有如上世紀般的遙遠。金城武失戀的罐頭，等愛人回來的梁朝偉，王菲夢遊般潛入別人的家，來去如風。

金城武食了一個月罐頭，失戀時跑步流汗，意味兩人的愛情終會過期，汗水也是眼淚。除了明顯的比喻，亦作為面對傷痛的儀式，面對情感的葬禮，我們唯有當自己的神父。

《重慶森林》前半寫都市愛情的來去不定，後半梁朝偉、王菲的一對，更加深入，亦更為細膩地，描繪了現代人悲傷的過程。

梁朝偉拿著的飛機，在女友的肉體遊走，「來去」的主題貫穿了《重慶森林》。而愈訴說專一深情，愈對比出離別的沉重，機埸轉機的象徵，為愛情的不能承受之輕。

王菲遇見了梁朝偉，浪漫的一見鍾情。她偷偷潛入他的家，把空間的物件逐一更換，配上〈夢中人〉的音樂，增添夢遊的意境，既可以是實際的地方，也是點出「心房」。

因此，我們不難理解梁朝偉的自言自語。他在曾經屬於兩人的空間，和物件對話，心房之中，每一件都移情，每一件都象徵。悼念的儀式，喚靈的咒語，必經的過程。

要如何面對人生的傷痛，各種之悲劇？時間或是萬能靈藥，卻在於我們願意打理。王菲把原本的白熊，換上肥得可愛的加菲貓，梁朝偉的房間，開放地接收了新來的物事。

「一個人喊，只要給他一包紙巾，一間屋喊，就要花多好多功夫。」

王家衛的厲害，在於讓人發笑之外，又能感知，潛伏在我們心底那份情感。會說怎麼可能，會覺得對物件說話莫名其妙，下一秒再也笑不出來，打動了我們的心房。

所謂的傷痛，包含了各式各樣的情感。愛情、友情、親情，我們所著重的人和事，很可能，都在我們的心室，留下遺物。在角落的陰影滋長，隨時讓人絆倒受傷。

佛語云「我執」，面對過去必須斷捨離。心室之中舊物不去，就沒有容納新事的可能，掃除、打理，添置傢俬，招待其他事物，像王菲終於回來，為梁朝偉寫上新的登機證。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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