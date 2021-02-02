9歲女童情緒失控狂哭鬧，美警對她噴灑胡椒噴霧引發譴責，民間義警嘆警方也難為

美國警察執法過當時有所聞，面對情緒失控的兒童也難為。紐約州羅徹斯特市（Rochester）上周五有警察在處理家庭案件時，將一名9歲女童反手上銬，之後由於女童持續不服從指令，員警還朝女童噴灑胡椒噴霧。事件引發當地民眾上街抗議，涉案員警昨（1）日被暫時停職。

綜合《華盛頓郵報》與羅徹斯特地方報社報導，上周五（1月29日）下午3時半左右，羅徹斯特9名員警接獲報案，前往處理「家庭問題」，報案者在電話中告訴警方，一名9歲女童企圖自殺；當警察到場後，試圖控制1名哭鬧的女童行為時，女童大力反抗、持續哭叫，完全聽不進警方命令。

在警方公布的第一段隨身攝影器畫面中，警方一開始試圖與這名9歲女童溝通，起初還算好聲好氣問說「發生了什麼事，我能幫忙嗎」，但女童無法解釋清楚。

女童之後與母親發生爭執，母親激動對孩子吼了幾句、並伸手推了女童；警方勸說女童母親冷靜、先回屋內，不過女童母親並未照做，還對著路過停下來看的車輛發脾氣、用稍微下流的話語挑釁，場面就此逐漸失控，女童企圖擺脫拉住她的員警，開始大喊要找爸爸。

第二段影片中，女童持續抵抗，最後被警方壓制後反手上銬。女童不斷喊著「我要我爸」，拒絕進到警車內。

其中1名員警對她說，「妳的行為就像個小孩」（影片2分40秒處），女童回答「我是小孩啊，去你的」。不願進到車內的女童聲稱自己受傷了，拒絕聽從員警要求她從雪地上站起來的指令；之後1名女警終於將她勸起，女童臀部坐進車內座位，但拒絕將腳放進去。女警持續安撫，多次向女童強調「我會聯絡妳爸」，但仍無效。

最後員警拿出胡椒噴霧，再次保證會連絡女童父親，女童回應說「不，妳會拿胡椒噴霧噴我，拜託不要」（影片5分38秒處），並持續哭叫；最後，1名男警表示「就噴了吧」，女警於是出手對女童噴下噴霧。

外界一片譴責，但這是體制與政策問題

羅徹斯特警局副局長安德森（Andre Anderson）前天在記者會解釋，女童表示想要自殺、也想殺了媽媽；警方將女童上銬後，想要將女童送醫，但女童完全不合作。在噴灑胡椒噴霧後，這名女童已經接受治療，目前已出院。

警察局長赫瑞葉蘇利文（Cynthia Herriott-Sullivan）表示，「我不會說對一個9歲孩子使用胡椒噴霧是沒有問題的」，承諾確保這種狀況不會再發生。羅徹斯特市長瓦倫（Lovely Warren）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）都表達譴責；古莫聲明說，「作為一個父親，這種事令人心痛，警察不應這樣對待任何人，何況是個9歲女孩」。

《CNN》報導則引述紐約公民自由聯盟（New York Civil Liberties Union）和當地牧師說法，強調不應將未成年人上銬、不得對兒童使用化學類噴霧，並指出執法機構應該加強對於民眾發生精神危機時的應對能力，由專業精神健康人員來處理。

一片譴責聲中也有呼籲靜待調查的人。羅徹斯特義警俱樂部（ Rochester Police Locust Club）主席馬奇歐（Mike Mazzeo）表示，在所有資訊明確公開前，譴責特定一名員警對大家都沒有益處；馬奇歐指出，員警其實有對該名女童讓步，並採取不會讓她受傷的方式：

「我不是說沒有更好的處理方法，但讓我們實際看待我們所面對的現實……這不是影集，不是好萊塢電影，我們很難能讓人立刻乖乖伸手讓我們上銬或服從指示」。

馬奇歐強調這是體制的問題，沒有明確的政策制度來處理民眾精神問題，第一線員警也只能服從命令來處理，警方對此也感到非常挫折。據馬奇歐的說法，這名女童其實在去年11月時就曾被銬過，因為當時也無法立刻找到人來幫助這名女童。

羅徹斯特去年3月有非裔男子因精神病發作，遭警方強制後意外悶死，警方和市政府過了數月後才發布隨身攝影器畫面，引發眾怒。《國家廣播公司》（NBC）報導，警方對女童噴胡椒噴霧的舉動再次引發當地民眾不滿，羅徹斯特昨有數百人上街抗議，涉案的員警目前遭到停職調查。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡