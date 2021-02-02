2021/02/02,
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9歲女童情緒失控狂哭鬧，美警對她噴灑胡椒噴霧引發譴責，民間義警嘆警方也難為

9歲女童情緒失控狂哭鬧，美警對她噴灑胡椒噴霧引發譴責，民間義警嘆警方也難為
紐約州羅徹斯特市警方在處理一名情緒失控的女童時噴灑胡椒噴霧引議。Photo Credit: 截圖自羅徹斯特市警局YouTube

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美國紐約州1名女童情緒失控，警方接獲報案後到場試圖與她溝通未果，最後使用手銬和胡椒噴霧，引發一片抨擊，不過民間義警有人表示，在沒有完善的機制與專家協助之下，警方也相當為難。

美國警察執法過當時有所聞，面對情緒失控的兒童也難為。紐約州羅徹斯特市（Rochester）上周五有警察在處理家庭案件時，將一名9歲女童反手上銬，之後由於女童持續不服從指令，員警還朝女童噴灑胡椒噴霧。事件引發當地民眾上街抗議，涉案員警昨（1）日被暫時停職。

綜合《華盛頓郵報》羅徹斯特地方報社報導，上周五（1月29日）下午3時半左右，羅徹斯特9名員警接獲報案，前往處理「家庭問題」，報案者在電話中告訴警方，一名9歲女童企圖自殺；當警察到場後，試圖控制1名哭鬧的女童行為時，女童大力反抗、持續哭叫，完全聽不進警方命令。

在警方公布的第一段隨身攝影器畫面中，警方一開始試圖與這名9歲女童溝通，起初還算好聲好氣問說「發生了什麼事，我能幫忙嗎」，但女童無法解釋清楚。

女童之後與母親發生爭執，母親激動對孩子吼了幾句、並伸手推了女童；警方勸說女童母親冷靜、先回屋內，不過女童母親並未照做，還對著路過停下來看的車輛發脾氣、用稍微下流的話語挑釁，場面就此逐漸失控，女童企圖擺脫拉住她的員警，開始大喊要找爸爸。

第二段影片中，女童持續抵抗，最後被警方壓制後反手上銬。女童不斷喊著「我要我爸」，拒絕進到警車內。

其中1名員警對她說，「妳的行為就像個小孩」（影片2分40秒處），女童回答「我是小孩啊，去你的」。不願進到車內的女童聲稱自己受傷了，拒絕聽從員警要求她從雪地上站起來的指令；之後1名女警終於將她勸起，女童臀部坐進車內座位，但拒絕將腳放進去。女警持續安撫，多次向女童強調「我會聯絡妳爸」，但仍無效。

最後員警拿出胡椒噴霧，再次保證會連絡女童父親，女童回應說「不，妳會拿胡椒噴霧噴我，拜託不要」（影片5分38秒處），並持續哭叫；最後，1名男警表示「就噴了吧」，女警於是出手對女童噴下噴霧。

外界一片譴責，但這是體制與政策問題

羅徹斯特警局副局長安德森（Andre Anderson）前天在記者會解釋，女童表示想要自殺、也想殺了媽媽；警方將女童上銬後，想要將女童送醫，但女童完全不合作。在噴灑胡椒噴霧後，這名女童已經接受治療，目前已出院。

警察局長赫瑞葉蘇利文（Cynthia Herriott-Sullivan）表示，「我不會說對一個9歲孩子使用胡椒噴霧是沒有問題的」，承諾確保這種狀況不會再發生。羅徹斯特市長瓦倫（Lovely Warren）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）都表達譴責；古莫聲明說，「作為一個父親，這種事令人心痛，警察不應這樣對待任何人，何況是個9歲女孩」。

《CNN》報導則引述紐約公民自由聯盟（New York Civil Liberties Union）和當地牧師說法，強調不應將未成年人上銬、不得對兒童使用化學類噴霧，並指出執法機構應該加強對於民眾發生精神危機時的應對能力，由專業精神健康人員來處理。

一片譴責聲中也有呼籲靜待調查的人。羅徹斯特義警俱樂部（ Rochester Police Locust Club）主席馬奇歐（Mike Mazzeo）表示，在所有資訊明確公開前，譴責特定一名員警對大家都沒有益處；馬奇歐指出，員警其實有對該名女童讓步，並採取不會讓她受傷的方式：

「我不是說沒有更好的處理方法，但讓我們實際看待我們所面對的現實……這不是影集，不是好萊塢電影，我們很難能讓人立刻乖乖伸手讓我們上銬或服從指示」。

馬奇歐強調這是體制的問題，沒有明確的政策制度來處理民眾精神問題，第一線員警也只能服從命令來處理，警方對此也感到非常挫折。據馬奇歐的說法，這名女童其實在去年11月時就曾被銬過，因為當時也無法立刻找到人來幫助這名女童。

羅徹斯特去年3月有非裔男子因精神病發作，遭警方強制後意外悶死，警方和市政府過了數月後才發布隨身攝影器畫面，引發眾怒。《國家廣播公司》（NBC）報導，警方對女童噴胡椒噴霧的舉動再次引發當地民眾不滿，羅徹斯特昨有數百人上街抗議，涉案的員警目前遭到停職調查。

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責任編輯：林宜萱
核稿編輯：黃筱歡