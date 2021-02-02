印尼指定核酸篩檢實驗室， 移工入境有望？指揮中心：有待勞動部再評估

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，儘管印尼盼台灣能解禁移工入境，逐步開放恢復該國移工來台，但基於疫情還在高峰，因此除非台灣有強烈需要，才會考慮予以解禁。

由於印尼武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情相當嚴重，加上台灣出現多起來自印尼的移入病例，入境移工所持的陰性核酸篩檢（PCR）證明可信度存疑下，台灣在去年12月4日起全面暫緩引進印尼移工，接著12月18日起宣布無限期禁止印尼移工入境。

《中央社》報導，陳時中表示，此前基於印尼方面的核酸檢測有讓人無法信任的狀況，希望印尼提供檢驗資訊完整的醫院，而印尼也已擇定了80幾家檢驗機構，希望逐步恢復移工來台。

在台灣的禁令下，已有6000名欲赴台工作的移工受到影響。《中央社》報導，印尼海外移工安置暨保護局（BP2MI）1日邀請中華民國駐印尼代表處就陰性核酸篩檢（PCR）可信度的問題協商，根據印尼的會後新聞稿，印尼非常認真處理這個議題，因此要求赴台工作的移工，必須在印尼衛生部指定90家實驗室進行篩檢。

印尼海外移工安置暨保護局局長本尼（Benny Rhamdani）表示，欲赴台工作的6000名移工已準備好簽證、工作證明、健康檢查等文件，因此印尼會等台灣方面做出決定，而且台灣重新開放後，也會加強監督，已避免有報告造假的情形發生。

綜合中央社報導，相關人士稱印尼有約600家獲衛生部認可的篩檢機構，而台灣與印尼先前協商時，台灣要求印尼指定其中約50家為移工篩檢，印尼則在1日提出了已指定90家實驗室的方案，而陳時中在今日的記者會則稱80幾家。

對於印尼方面已提出了在指定實驗室進行篩檢的方案，指揮中心發言人莊人祥表示，由於當地疫情還在高峰，因此解禁印尼移工來台仍有待評估，而且也得視勞動部的決定。《自由時報》報導，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國則回應，勞動部正面看待印尼提出提升篩檢品質的做法，未來在取得外館的正式回報通知後，會再將評估提給中央流行疫情指揮中心進行討論。

Photo Credit: 中央社 台灣因防疫需求自2020年12月中凍結印尼移工入境，印尼海外移工安置暨保護局1日與中華民國駐印尼代表處 再度就此議題協商。 （印尼海外移工安置暨保護局提供）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範